Congreso de Comunicación Gubernamental y advertencia: "La comunicación es gestión, no una opción"

3- Comunicación digital y ecosistemas híbridos

4- Medios locales, agenda pública y relaciones con la prensa

5- Crisis, riesgos y comunicación de emergencias

6- Desarrollo, territorio, desigualdades y comunicación situada

7- Identidad, marca ciudad y relato de futuro

8- Comunicación interna y cultura organizacional

9- Profesionalización, marco normativo, ética

10- Innovación, tecnología y futuro de la comunicación local

11- Seguridad, convivencia y comunicación sobre violencia

12- Políticas sociales, salud y cuidado

13- Democracia local, ciudadanía y desinformación

14- Relaciones intergubernamentales (regiones, con gobiernos subnacionales y provinciales). Redes, cooperación y escalamiento de experiencias

15- Rol institucional de los Concejos Deliberantes y fortalecimiento del poder legislativo local

16- Control y transparencia en la gestión pública local

El objetivo de la convocatoria al Primer Congreso de Comunicación Gubernamental

La convocatoria contempla diversas formas de participación. Por un lado, se recibirán propuestas para la conformación de mesas temáticas de 5 miembros —tanto de expertos académicos, profesionales y responsables de experiencias de gestión— que serán evaluadas por el Comité Organizador.

Asimismo, se podrán presentar ponencias individuales en torno a 16 ejes temáticos que abordan desde comunicación digital, gobierno abierto y gestión de crisis, hasta innovación, ética y políticas públicas locales.

El evento se propone compartir experiencias, consolidar marcos teóricos, fomentar redes de colaboración intermunicipal y contribuir a la profesionalización de la comunicación gubernamental. De este modo, busca consolidarse como un hito en la construcción de una gestión pública más abierta, innovadora y orientada al diálogo con la ciudadanía.

Las inscripciones y envío de propuestas ya se encuentran abiertas, con plazos que se extienden entre mayo y agosto de 2026.

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