El Primer Congreso de Comunicación Gubernamental para Gobiernos locales se desarrollará en la Universidad de Villa María, de la provincia de Córdoba, los días 10 y 11 de septiembre de 2026.
CÓRDOBA
Congreso de Comunicación Gubernamental y advertencia: "La comunicación es gestión, no una opción"
El Congreso de Comunicación Gubernamental se desarrollará en la Universidad de Villa María con una advertencia: “La comunicación es gestión, no una opción”.
Bajo el lema “La comunicación es gestión, no una opción”, el evento se propone como un espacio pionero de encuentro, debate y formación en torno a los desafíos actuales de la comunicación en el ámbito público local.
¿Quiénes son los organizadores del Primer Congreso de Comunicación Gubernamental?
Organizado junto a la Municipalidad de Villa María, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Blas Pascal, el congreso reunirá a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios, asesores y profesionales vinculados a la comunicación política y la gestión pública de toda Argentina y la región.
En la web del Congreso, http://comunicaciongubernamentallocal.com.ar se pueden ver los ejes temáticos que orientan la participación:
1- Comunicación como gestión
2- Gobierno abierto, participación, transparencia, rendición de cuentas, co creación
3- Comunicación digital y ecosistemas híbridos
4- Medios locales, agenda pública y relaciones con la prensa
5- Crisis, riesgos y comunicación de emergencias
6- Desarrollo, territorio, desigualdades y comunicación situada
7- Identidad, marca ciudad y relato de futuro
8- Comunicación interna y cultura organizacional
9- Profesionalización, marco normativo, ética
10- Innovación, tecnología y futuro de la comunicación local
11- Seguridad, convivencia y comunicación sobre violencia
12- Políticas sociales, salud y cuidado
13- Democracia local, ciudadanía y desinformación
14- Relaciones intergubernamentales (regiones, con gobiernos subnacionales y provinciales). Redes, cooperación y escalamiento de experiencias
15- Rol institucional de los Concejos Deliberantes y fortalecimiento del poder legislativo local
16- Control y transparencia en la gestión pública local
El objetivo de la convocatoria al Primer Congreso de Comunicación Gubernamental
La convocatoria contempla diversas formas de participación. Por un lado, se recibirán propuestas para la conformación de mesas temáticas de 5 miembros —tanto de expertos académicos, profesionales y responsables de experiencias de gestión— que serán evaluadas por el Comité Organizador.
Asimismo, se podrán presentar ponencias individuales en torno a 16 ejes temáticos que abordan desde comunicación digital, gobierno abierto y gestión de crisis, hasta innovación, ética y políticas públicas locales.
El evento se propone compartir experiencias, consolidar marcos teóricos, fomentar redes de colaboración intermunicipal y contribuir a la profesionalización de la comunicación gubernamental. De este modo, busca consolidarse como un hito en la construcción de una gestión pública más abierta, innovadora y orientada al diálogo con la ciudadanía.
Las inscripciones y envío de propuestas ya se encuentran abiertas, con plazos que se extienden entre mayo y agosto de 2026.
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