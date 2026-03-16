Cada 16 de marzo se celebra el Día de la Harina que busca “ponderar” el oficio del panadero y hace hincapié en el antes del amasado y el horno en la elaboración del pan.
EL OFICIO DEL PANADERO
Día de la Harina: Antes del amasado y el horno, cómo la observación define al pan
El Día de la Harina es una fecha que busca resaltar el oficio del panadero en el que hace hincapié en el antes del amasado y el horno en la elaboración del pan.
Para Gabriel Kogan, maestro panadero al frente de Levando, entenderla es el primer paso para lograr buenos resultados.
El arte de la elaboración del pan
“En Levando trabajamos con harinas orgánicas, elegidas por su calidad y por el respeto en su forma de producción. Entender la harina es fundamental para hacer buen pan. Cada molienda tiene su carácter y requiere una forma distinta de trabajo”, explicó.
En panadería la harina nunca es exactamente igual. Cambia según el trigo, la cosecha y el proceso de molienda. Algunas aportan más fuerza, otra mayor extensibilidad o un perfil de sabor más marcado. Parte del oficio consiste justamente en comprender cómo se comportan y, muchas veces, combinarlas para lograr masas equilibradas.
¿Qué significa el buen pan para Gabriel Kogan?
“Creemos que el buen pan no es el resultado de una receta fija. El panadero aprende a leer los ingredientes y a acompañar los procesos”.
La función de Levando en la panadería
En Levando ese enfoque se traduce en fermentaciones largas y un trabajo cuidadoso de la masa para que la harina exprese todo su potencial.
Levando es una panadería artesanal que trabaja con harinas orgánicas y masa madre, respetando los tiempos de fermentación para lograr panes con mayor sabor, textura y carácter.
Sobre Levando:
Levando es una panadería de autor creada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres, que combina oficio artesanal, harinas orgánicas y masa madre para elaborar panes y pastelería con sabor auténtico y sin concesiones. Con locales en Palermo y Colegiales, el proyecto busca rescatar la esencia del pan como alimento noble, ofreciendo productos de calidad en un espacio donde tradición y gestión se encuentran para sostener y hacer crecer lo artesanal.
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