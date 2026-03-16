Día de la Harina: Antes del amasado y el horno, cómo la observación define al pan

La función de Levando en la panadería

En Levando ese enfoque se traduce en fermentaciones largas y un trabajo cuidadoso de la masa para que la harina exprese todo su potencial.

Levando es una panadería artesanal que trabaja con harinas orgánicas y masa madre, respetando los tiempos de fermentación para lograr panes con mayor sabor, textura y carácter.

Sobre Levando:

Levando es una panadería de autor creada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres, que combina oficio artesanal, harinas orgánicas y masa madre para elaborar panes y pastelería con sabor auténtico y sin concesiones. Con locales en Palermo y Colegiales, el proyecto busca rescatar la esencia del pan como alimento noble, ofreciendo productos de calidad en un espacio donde tradición y gestión se encuentran para sostener y hacer crecer lo artesanal.

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