Buenos Aires es un 'horno' y la preocupación, unánime

La provincia de Buenos Aires y la región centro del país registran este lunes (12/01) temperaturas muy altas y sensaciones térmicas aún mayores (de los 36 a los 40 grados, según la zona). "Estalló el verano" para los que pudieron irse de vacaciones y disfrutan la playa, pero quienes permanecen en sus hogares y/o trabajos tienen una sola preocupación por estas horas: ¡que no se corte la luz!
Mirtha Legrand no esquivó: Qué dijo del supuesto romance entre Juana Viale y Macri
Mirtha Legrand se refirió por primera vez a la versión del romance entre su nieta y el ex presidente. En diálogo con PrimiciasYa, negó el rumor: "Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven", dijo la conductora.
Luego, Mirtha reiteró: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".
