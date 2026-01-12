Buenos Aires es un 'horno' y la preocupación, unánime

Live Blog Post

Juana Viale desmiente affaire con Mauricio Macri

La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, fue apuntada como tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada o, al menos, como protagonista de un romance con el ex presidente luego de su separación. Sin embargo, ella negó todo y se enojó con los periodistas que dieron esa información.

Su mensaje en redes sociales:

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente.

Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo.

A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

