Buenos Aires es un 'horno' y la preocupación, unánime

Volvió el calor extremo a Buenos Aires y a la región centro del país, y la preocupación es una sola: que no se corte la luz, como todos los veranos.

12 de enero de 2026 - 17:38

La provincia de Buenos Aires y la región centro del país registran este lunes (12/01) temperaturas muy altas y sensaciones térmicas aún mayores (de los 36 a los 40 grados, según la zona). "Estalló el verano" para los que pudieron irse de vacaciones y disfrutan la playa, pero quienes permanecen en sus hogares y/o trabajos tienen una sola preocupación por estas horas: ¡que no se corte la luz!

Todo lo que ocurra esta tarde-noche, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Mirtha Legrand no esquivó: Qué dijo del supuesto romance entre Juana Viale y Macri

Mirtha Legrand se refirió por primera vez a la versión del romance entre su nieta y el ex presidente. En diálogo con PrimiciasYa, negó el rumor: "Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven", dijo la conductora.

Luego, Mirtha reiteró: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".

Juana Viale desmiente affaire con Mauricio Macri

La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, fue apuntada como tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada o, al menos, como protagonista de un romance con el ex presidente luego de su separación. Sin embargo, ella negó todo y se enojó con los periodistas que dieron esa información.

Su mensaje en redes sociales:

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente.

Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo.

A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

Cuándo llega el alivio al AMBA

Según el SMN, la temperatura en el AMBA comenzará a bajar el próximo jueves, cuando se esperan tormentas durante la mañana y tarde noche, pero tampoco disminuirá tanto el calor y recién el viernes bajaría a 13° de mínima y 27° de máxima. Pero el sábado volverá a subir y llegará hasta los 33°.

SMN: El ranking de las ciudades más calurosas hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el ranking de las ciudades con temperaturas más altas este lunes: la mayoría está en Buenos Aires.

