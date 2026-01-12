Villarruel fue a la zona de incendios, dejó a Milei en offside y le respondieron con una acusación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2010521503922577740&partner=&hide_thread=false GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.



ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.



NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026

El episodio no pasó desapercibido para la Casa Rosada, que devolvió gentilezas acusando a Villarruel de haber solicitado un helicóptero para recorrer la zona y "sacarse fotos".

“Los helicópteros están destinados a la emergencia, a las urgencias, no a sacarse fotos porque además no es solo apagar el fuego, hay toda una estructura de emergencias. No podemos ocupar recursos para otros fines”, le dijo a Infobae una fuente del Gobierno, confirmando además la presencia de la Vice en el sur.

El mismo medio, en tanto, cita al entorno de la Vice que desmiente que haya existido tal pedido. “No es verdad. No pidió absolutamente nada”, reafirmaron. Además, exigen que el Ejecutivo haga público el pedido formal y remarcan que el mandatario hizo uso de la Inteligencia Artificial para hablar del tema mientras permanece en la Ciudad de Buenos Aires.

Se refieren a una imagen el propio Milei publicó en su cuenta de Instagram en la que se lo ve en la zona del incendio estrechando manos con un bombero.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, dijo el Presidente en un tuit en el que compartió otro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el detalla del operativo conjunto de distintos ministerios y organismos del Estado contra los incendios en Chubut.

Claro que ocuparon mucho más espacios en la cuenta oficial del Presidente en X los retuits sobre el lanzamiento de sus redes sociales en inglés.

Por otro lado, no faltaron quienes respondieran con la información de que los bomberos voluntarios recibieron sólo el 50% de los recursos previstos para el combate a los incendios.

Gabriel Sandoval, secretario de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, dijo en declaraciones radiales que los 1.000 cuarteles que existen en el país solo cobraron en 2025 la mitad de los $66 millones que les corresponde a cada unidad.

Estos fondos son recaudados por el Estado nacional a través de ley 25.054 que desde 1998 fija una tasa del 5 por mil de todas las primas de seguro de autos y viviendas para financiar esa actividad. Esto implicó el año pasado un monto total de $ 65.000 millones.

Por otro lado, el año pasado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF, que depende del ministerio de Seguridad) dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado, lo que equivale a casi $20.000 millones, según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

