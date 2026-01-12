¿El que incendia, gana?; 3 presidentes y 4 separaciones; en la guerra comunicacional usan la IA

¿El poder seduce… o termina destruyéndolo todo? ¿El poder seduce… o termina destruyéndolo todo?

Embed - ¿El poder rompe el amor?

3-La guerra comunicacional se lucha recurriendo a la IA

Se viralizó en redes un video que supuestamente mostraba la devastación en el aeropuerto La Carlota de Caracas con F-16 destruidos, pero era totalmente falso y generado por inteligencia artificial.

Verificadores explican que contenido similar de ataques aéreos en Venezuela fue desmentido y no hay evidencia de un bombardeo real, mientras que las herramientas actuales facilitan crear deepfakes muy realistas.

El error de los que difundieron el video fue mostrar a un “efectivo venezolano” en primer plano, algo improbable en material auténtico, ya que ningún soldado grabaría con su rostro visible en un contexto así. El error de los que difundieron el video fue mostrar a un “efectivo venezolano” en primer plano, algo improbable en material auténtico, ya que ningún soldado grabaría con su rostro visible en un contexto así.