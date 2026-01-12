urgente24
ACTUALIDAD Presidentes > guerra > libertad

RESUMEN AUDIOVISUAL 12/1

¿El que incendia, gana?; 3 presidentes y 4 separaciones; en la guerra comunicacional usan la IA

Tras cambios de leyes impulsadas por libertarios... ¿El que incendia, gana?; 3 presidentes y 4 separaciones; en la guerra comunicacional recurren a la IA

12 de enero de 2026 - 19:48
Incendios en la Patagonia

Incendios en la Patagonia

Foto: NA 12/01/2026

1-Una "libertad" que puede costar muy cara

El Gobierno de Javier Milei derogó la ley que prohibía cambiar el uso del suelo durante años después de un incendio.

Desde entonces, cualquier siniestro puede dejar el terreno liberado para emprendimientos inmobiliarios sin costos penales.

En un país extenso que casi nunca identifica a los pirómanos, la medida abre un riesgo ambiental enorme. En un país extenso que casi nunca identifica a los pirómanos, la medida abre un riesgo ambiental enorme.

Seguir leyendo

Embed - Incendios y negocios: una ley que enciende alarmas

2-Una década con 3 presidentes y 4 separaciones

Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei llegaron a la Casa Rosada… pero no lograron sostener sus vínculos sentimentales.

Divorcios, rupturas y finales sin escándalo que reabren una pregunta incómoda.

¿El poder seduce… o termina destruyéndolo todo? ¿El poder seduce… o termina destruyéndolo todo?

Embed - ¿El poder rompe el amor?

3-La guerra comunicacional se lucha recurriendo a la IA

Se viralizó en redes un video que supuestamente mostraba la devastación en el aeropuerto La Carlota de Caracas con F-16 destruidos, pero era totalmente falso y generado por inteligencia artificial.

Verificadores explican que contenido similar de ataques aéreos en Venezuela fue desmentido y no hay evidencia de un bombardeo real, mientras que las herramientas actuales facilitan crear deepfakes muy realistas.

El error de los que difundieron el video fue mostrar a un “efectivo venezolano” en primer plano, algo improbable en material auténtico, ya que ningún soldado grabaría con su rostro visible en un contexto así. El error de los que difundieron el video fue mostrar a un “efectivo venezolano” en primer plano, algo improbable en material auténtico, ya que ningún soldado grabaría con su rostro visible en un contexto así.

Embed - Fake news vs realidad: el video de F-16 sobre Caracas era IA

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES