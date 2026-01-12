¿El que incendia, gana?; 3 presidentes y 4 separaciones; en la guerra comunicacional usan la IA

1-Una "libertad" que puede costar muy cara
El Gobierno de Javier Milei derogó la ley que prohibía cambiar el uso del suelo durante años después de un incendio.
Tras cambios de leyes impulsadas por libertarios... ¿El que incendia, gana?; 3 presidentes y 4 separaciones; en la guerra comunicacional recurren a la IA
Desde entonces, cualquier siniestro puede dejar el terreno liberado para emprendimientos inmobiliarios sin costos penales.
Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei llegaron a la Casa Rosada… pero no lograron sostener sus vínculos sentimentales.
Divorcios, rupturas y finales sin escándalo que reabren una pregunta incómoda.
Se viralizó en redes un video que supuestamente mostraba la devastación en el aeropuerto La Carlota de Caracas con F-16 destruidos, pero era totalmente falso y generado por inteligencia artificial.
Verificadores explican que contenido similar de ataques aéreos en Venezuela fue desmentido y no hay evidencia de un bombardeo real, mientras que las herramientas actuales facilitan crear deepfakes muy realistas.