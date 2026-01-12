El calendario financiero de enero vuelve a tensionar la agenda del Tesoro Nacional. Esta semana deberá enfrentar vencimientos por $9,6 billones, en un contexto donde el mercado sigue de cerca la capacidad oficial para sostener el roll over, administrar tasas y evitar nuevos episodios de estrés en pesos.
ROLL OVER EN LA MIRA
Con $9,6 billones en juego, el Tesoro pone 11 títulos sobre la mesa
Con vencimientos concentrados, el Tesoro sale a renovar $9,6 billones ofreciendo 11 títulos y poniendo a prueba la demanda real por los pesos
Con ese objetivo, la Secretaría de Finanzas lanzó una nueva licitación de instrumentos en pesos, pesos ajustados por CER y dólares estadounidenses, con una estructura que apunta a captar demanda en todos los tramos del mercado y, al mismo tiempo, testear expectativas sobre inflación, tasas y tipo de cambio.
La licitación se realizará el miércoles 14 de enero, con liquidación el viernes 16, y vuelve a mostrar una estrategia clara de diversificar vencimientos, estirar duration y sostener la demanda en pesos, aun a costa de convalidar rendimientos exigentes.
Un menú cargado de tasa fija y un nuevo BONCAP a 2027
El tramo de tasa fija vuelve a ocupar un lugar central y, en él, el Tesoro reabre tres LECAP con vencimientos en febrero, mayo y noviembre de 2026, instrumentos que siguen siendo la base del financiamiento en pesos de corto y mediano plazo.
La novedad más relevante es la emisión de un nuevo BONCAP con vencimiento el 30 de junio de 2027, que se incorpora al programa de licitaciones quincenales. Se trata de un bono capitalizable, con amortización íntegra al vencimiento y tasa efectiva mensual a definir en la subasta, una señal directa al mercado sobre el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar para extender plazos.
Este instrumento apunta a captar demanda de inversores institucionales que buscan algo más de duración, en un escenario donde la curva en pesos sigue mostrando pendientes elevadas y rendimientos reales que continúan siendo el principal ancla de atracción.
Letras dólar linked, tasa variable y CER para cubrir expectativas
El menú se completa con una LETRA a tasa TAMAR, con vencimiento en agosto de 2026, que funciona como cobertura frente a eventuales cambios en la política monetaria y en el costo del dinero.
En paralelo, el Tesoro vuelve a ofrecer instrumentos ajustados por CER, tanto letras como bonos cero cupón, con vencimientos en 2026, 2027 y 2028. La reapertura del TZX27 y TZX28 confirma que la demanda por cobertura inflacionaria sigue vigente, aun cuando el discurso oficial insiste en una desaceleración sostenida del IPC.
La desinflación todavía no está completamente internalizada y muchos jugadores prefieren mantener protección, especialmente en plazos que exceden el corto plazo.
El Tesoro ofrecerá dos nuevas letras vinculadas al dólar, con vencimientos en febrero y marzo de 2026, ambas cero cupón y de duración inferior a tres meses.
Estos instrumentos permiten cubrirse ante movimientos del tipo de cambio oficial y funcionan como termómetro de las expectativas cambiarias. El hecho de que se concentren en plazos tan cortos refuerza la idea de que el mercado sigue monitoreando con cautela el esquema cambiario, aun en un contexto de controles y señales de disciplina fiscal.
El verdadero desafío no es la licitación, sino la señal
Más allá del detalle técnico, el foco del mercado no está puesto únicamente en el resultado de esta licitación, sino en el mensaje implícito que deje sobre tasas, inflación y confianza en el programa financiero.
Con $9,6 billones en juego, el Tesoro necesita mostrar que puede renovar sin sobresaltos, evitar saltos bruscos en la curva y sostener el apetito por pesos. Cualquier señal de debilidad, ya sea en el nivel de tasas exigidas o en la composición de la demanda, podría trasladarse rápidamente al resto de los activos financieros.
En ese contexto, la licitación de esta semana funcionará como una prueba clave para el arranque de 2026, con impacto directo sobre bonos, tasas implícitas y expectativas macro.
Más contenido de Urgente24
Incendios: El fiscal de Chubut desmiente al Gobierno nacional
¿Qué quiere Patricia Bullrich?: La campaña permanente y el Sillón de Rivadavia un poco más lejos
Luis Caputo enfrenta ráfaga externa mientras intenta encoger el riesgo país
Juana Viale y Mauricio Macri: El comunicado que responde lo que todos se preguntan