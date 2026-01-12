¿Qué quiere Patricia Bullrich?: La campaña permanente y el Sillón de Rivadavia un poco más lejos

Como se dijo en el comienzo de esta nota, Bullrich es una profesional de la política que aprovecha todo lo que está a su alcance para posicionarse ante el electorado. Su carrera es una campaña permanente. El proselitismo puede hacerlo desde la gestión o a partir de algún episodio puntual. El cruce que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta por Venezuela la pinta de cuerpo entero. El exjefe de Gobierno, que fue derrotado por la misma Bullrich en la interna de JxC, cuestionó la legalidad de la intervención estadounidense para derrocar y detener a Nicolás Maduro. "Tibio", le respondió la senadora, que además de que lo asoció con el kirchnerismo, su gran 'bestia negra'.

Como jefa del bloque de LLA en el Senado ahora Bullrich tiene la misión de conseguir los votos para todas las iniciativas del Gobierno. Lidera la avanzada por la reforma laboral, que no pudo conseguir durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Espera hacerlo en la prórroga del mes de febrero.

Pero sus esfuerzos no se limitan al Congreso. Con el fin de 'militar' la reforma laboral y conseguir apoyo social, Bullrich estuvo el fin de semana en Mar del Plata donde encabezó un "conversatorio" sobre la cuestión. "La idea es explicar y trabajar con la gente, los empresarios y las pymes. Mar del Plata es una ciudad con una trama industrial, comercial y pesquera muy importante. Queremos contarles cómo es esta reforma laboral, qué certezas le va a dar a trabajadores y empresas. Es una manera de popularizar la discusión de las leyes, de sacarlas del palacio del Senado y volcarlas a una discusión de qué va a significar esto en la vida de las personas", le dijo al diario La Capital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2010114842930127250&partner=&hide_thread=false Conversatorio de la Reforma Laboral en Mar del Plata.



Nos reunimos con todos los sectores para comentar sobre el dictamen y recibir ideas y consultas. pic.twitter.com/xasBILCswx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 10, 2026

De esa forma, la senadora busca corporizar el debate legislativo y capitalizar un eventual éxito político. No se trata sólo de procurarle una victoria al Gobierno. Está además el interés manifiesto de sumar en pos de su propio futuro político electoral.

¿Qué quiere Patricia Bullrich? Ser Presidente. Pero en el próximo turno electoral, si no ocurre algún hecho disruptivo, se la encontrará promocionando la reelección de Milei.

Para octubre de 2027, a la senadora todavía le quedarán 4 años más de mandato en su banca. ¿Irá de todos modos por la jefatura de Gobierno porteña? De conseguirla, postergaría su anhelo presidencial otros 4 años, hasta 2031, para cuando ya tendrá 75 años, y será de una de las dirigentes con más recorrido (y desgaste) de la política argentina.

¿Será compañera de fórmula de Javier Milei? En 2023 el entonces candidato exigió que sea una mujer la que lo acompañara en el binomio. Entonces apareció Victoria Villarruel, sociedad política que rápidamente se rompió. ¿Pondrá Milei la misma condición en 2027? Prematuramente algunos ya hablan para ese lugar de Martín Menem, alterego de Karina Milei.

La hermana presidencial y la senadora asistieron juntas a la obra teatral en la que actúa la pareja de ésta última. No parece un movimiento inocente.

¿Y la provincia de Buenos Aires? Bullrich acaba de ser electa por la Capital Federal y se la vincula históricamente con ese territorio. Sin embargo, el portal Letra P hace un recorrido por sus incursiones en la provincia, que tuvo como último hito la visita a Mar del Plata, y los contrapuntos con el gobernador Axel Kicillof. La publicación señala que disputar la gobernación "está lejos, pero no descartado".

Cualquiera sea el camino que tome Bullrich será en pos de algún día ocupar el Sillón de Rivadavia, pero todos ellos implican que los tiempos de su principal deseo se estiren demasiado.

