Mientras el dólar se devalúa, este activo "de riesgo geopolítico" marcó un récord

Estos incrementos en el precio de los metales preciosos reflejan que ya no son solo un activo de refugio ante las volatilidades de los mercados financieros, sino que son una opción muy interesante para generar rendimientos. En 2025, el oro tuvo un rendimiento del 71% mientras que la plata directamente su precio.

La incertidumbre golpea a los mercados

Los mercados accionarios estadounidenses mostraron una leve recuperación tras las pérdidas iniciales, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió brevemente hasta casi 4,21% antes de retroceder a 4,18% hacia el mediodía en Nueva York, reflejando la volatilidad generada por la incertidumbre política y monetaria, según analizó el Financial Times.

La reacción del mercado se produjo después de que Powell confirmara ayer que la Reserva Federal recibió citaciones de un gran jurado y una amenaza de acusación penal por parte del Departamento de Justicia, relacionadas con su testimonio ante el Congreso sobre una renovación de US$ 2.500 millones de la sede del banco central.

“El riesgo es que en los próximos trimestres no haya acuerdo entre la Casa Blanca y la Fed”, advirtió Kevin Thozet, miembro del comité de inversiones del gestor de activos Carmignac, al mismo medio. Los inversores temen que la presión política pueda forzar a la Fed a mantener las tasas de interés más bajas de lo adecuado, lo que incrementaría el riesgo de inflación a largo plazo y debilitaría la credibilidad de la política monetaria estadounidense.

El dólar se debilita

Estas preocupaciones se reflejaron también en las expectativas de inflación en el país del norte. Las tasas de equilibrio a 10 años alcanzaron el 2,3%, su nivel más alto desde noviembre.

Mike Riddell, gestor de fondos de Fidelity International, señaló a Financial Times:

Ya hemos estado en esta situación antes: la presión política sobre la Fed significa un dólar más débil, mayores rendimientos a largo plazo y mayores expectativas de inflación. Ya hemos estado en esta situación antes: la presión política sobre la Fed significa un dólar más débil, mayores rendimientos a largo plazo y mayores expectativas de inflación.

No obstante, algunos analistas consideran que los movimientos del mercado han sido moderados y confían en que la Reserva Federal mantendrá su independencia. Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, afirmó que espera que el comité continúe tomando decisiones basadas en su mandato y en los datos económicos.

Woods agregó que “existe un gran riesgo geopolítico en el mercado actualmente”, que incrementa la incertidumbre y la volatilidad en los mercados. Luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y ante un posible ataque sobre Irán, el dólar está pagando un precio.

En conjunto, la investigación contra Powell, la presión política sobre la Fed y el aumento de los riesgos geopolíticos han creado un escenario de alta incertidumbre, en el que los metales preciosos se consolidan como refugio frente a la volatilidad de los mercados globales.

