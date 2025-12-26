Kreston Global nació en Londres (Reino Unido) en 1971, a partir de una alianza de empresarios: Gabriel Brösztl (BANSBACH GmbH) y Michael Ross (Finnie). Hoy día es una red, según Wikipedia, de 160 firmas de contabilidad independientes en 114 países.
KIRGUISTÁN
Kreston Global confirma reservas de oro que respaldan la stablecoin USDKG
Auditoría de Kreston Global confirmó el oro que respalda la stablecoin USDKG de Kirguistán. ¿Es posible una auditoría independiente sobre el oro del BCRA?
Biskek es la capital de República Kirguisa o Kirguistán, país montañoso de Asia Central, sin salida al mar, que integró la ex URSS y es fronterizo con Kazajistán, China, Tayikistán y Uzbekistán. El territorio estuvo en la Ruta de la Seda original.
Su presidente es Sadyr Nurgozhóyevich Zhaparov, un abogado que antes fue comandante en telecomunicaciones del ex Ejército Rojo. Su ascenso tuvo el apoyo de los aliados de Yevgeny Prigozhin, fundador de la ex empresa militar privada rusa Grupo Wagner: Alexander Malkevich, Alexander Seravin y Pyotr Bychkov. Zhaparov es nacionalista y populista, a menudo comparado con Donald Trump.
Zhaparov decidió emitir una stablecoin respaldada por oro que se denomina USDKG.
El oro confirmado
Él contrató a Kreston Global para que realice una auditoría de las reservas físicas de oro que respaldan a USDKG.
La revisión, basada en la norma IRS 4400, confirmó que
- la cantidad total de reservas,
- la cadena de custodia y
- la valoración
coinciden con la emisión de los primeros 50 millones de tokens USDKG.
Los auditores confirmaron la presencia de 30 lingotes de oro, con un peso total aproximado de 376 kilogramos, todos sellados y almacenados en una bóveda segura operada por un gestor de reservas privadas autorizado.
Según el informe, las reservas de oro estaban valoradas en US$ 50,3 millones, según los precios de la LBMA al 28/11/2025.
Al momento de la auditoría, el valor de las reservas superaba la cantidad de USDKG en circulación. Según las autoridades de Kirguistán, "Esto establece un estándar de colateralización más alto que el que se observa habitualmente en las stablecoins respaldadas por activos, donde las auditorías de reservas físicas en tiempo real siguen siendo poco frecuentes".
Todos al oro
Kreston revisó la documentación que confirmó el traslado del oro desde el Ministerio de Finanzas a la entidad privada de gestión de reservas y luego al sistema bancario seguro. Se examinaron los números de serie, los certificados de peso, los detalles de pureza, las actas de aceptación y los contratos de almacenamiento para verificar su coherencia, mientras que las 15 cajas selladas que contenían los lingotes se compararon con las listas de empaque oficiales.
Además de la inspección de las reservas físicas, Kreston verificó el control de las billeteras oficiales de contratos inteligentes de Ethereum y Tron utilizadas para la emisión de USDKG. Los auditores solicitaron transacciones en cadena para confirmar el control activo, lo que refuerza aún más las afirmaciones de transparencia del proyecto y estrecha el vínculo entre el suministro de tokens y las reservas verificadas.
Algunos observadores habían afirmado que el oro estaba obsoleto o desconectado de la infraestructura financiera moderna. Sin embargo, la auditoría proporcionó una garantía transparente, medible y protegida de la exposición de los bancos comerciales.
USDKG está denominado en dólares estadounidenses y, según las autoridades, su propósito es "la eficiencia económica y la transferencia transparente de valor, no la señalización geopolítica. Esta distinción es importante a medida que los gobiernos e instituciones evalúan cada vez más cómo las stablecoins respaldadas por activos se integran en los sistemas financieros internacionales".
USDKG es supervisado por el Ministerio de Finanzas, pero es operado en forma independiente por una entidad privada autorizada y no política.
Esto sucede en un mercado en el que Tether se convirtió ya en uno de los mayores tenedores privados de oro en el mundo, lo que indica un cambio en la preferencia de las instituciones y los participantes del mercado de criptomonedas hacia reservas respaldadas por activos reales y verificables.
