Kreston Global confirma reservas de oro que respaldan la stablecoin USDKG

La revisión, basada en la norma IRS 4400, confirmó que

la cantidad total de reservas,

la cadena de custodia y

la valoración

coinciden con la emisión de los primeros 50 millones de tokens USDKG.

Los auditores confirmaron la presencia de 30 lingotes de oro, con un peso total aproximado de 376 kilogramos, todos sellados y almacenados en una bóveda segura operada por un gestor de reservas privadas autorizado.

Según el informe, las reservas de oro estaban valoradas en US$ 50,3 millones, según los precios de la LBMA al 28/11/2025.

Al momento de la auditoría, el valor de las reservas superaba la cantidad de USDKG en circulación. Según las autoridades de Kirguistán, "Esto establece un estándar de colateralización más alto que el que se observa habitualmente en las stablecoins respaldadas por activos, donde las auditorías de reservas físicas en tiempo real siguen siendo poco frecuentes".

USDKG Home page de USDKG.

Todos al oro

Kreston revisó la documentación que confirmó el traslado del oro desde el Ministerio de Finanzas a la entidad privada de gestión de reservas y luego al sistema bancario seguro. Se examinaron los números de serie, los certificados de peso, los detalles de pureza, las actas de aceptación y los contratos de almacenamiento para verificar su coherencia, mientras que las 15 cajas selladas que contenían los lingotes se compararon con las listas de empaque oficiales.

Además de la inspección de las reservas físicas, Kreston verificó el control de las billeteras oficiales de contratos inteligentes de Ethereum y Tron utilizadas para la emisión de USDKG. Los auditores solicitaron transacciones en cadena para confirmar el control activo, lo que refuerza aún más las afirmaciones de transparencia del proyecto y estrecha el vínculo entre el suministro de tokens y las reservas verificadas.

Algunos observadores habían afirmado que el oro estaba obsoleto o desconectado de la infraestructura financiera moderna. Sin embargo, la auditoría proporcionó una garantía transparente, medible y protegida de la exposición de los bancos comerciales.

USDKG está denominado en dólares estadounidenses y, según las autoridades, su propósito es "la eficiencia económica y la transferencia transparente de valor, no la señalización geopolítica. Esta distinción es importante a medida que los gobiernos e instituciones evalúan cada vez más cómo las stablecoins respaldadas por activos se integran en los sistemas financieros internacionales".

USDKG es supervisado por el Ministerio de Finanzas, pero es operado en forma independiente por una entidad privada autorizada y no política.

Esto sucede en un mercado en el que Tether se convirtió ya en uno de los mayores tenedores privados de oro en el mundo, lo que indica un cambio en la preferencia de las instituciones y los participantes del mercado de criptomonedas hacia reservas respaldadas por activos reales y verificables.

