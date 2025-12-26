Le rompieron "los hue..." a María Becerra: Qué pasó y por qué tanto alboroto

Conocida popularmente como 'La nena de Argentina', la cantante también dijo: "Yo ya gané, lpmm". Y continuó: "Me siento como una nena ilusionadaaaaaaa. A continuación voy a compartirles nuestra lista de deseos".

Entre los "5 DESEOS PARA NUESTRAS VACACIONES SOÑADAS", María Becerra nombró: Ver las auroras boreales; ver nevar; andar en moto de nieve; cocinar juntos, a la intemperie; y hacer esquí.

maria becerra.jpeg

Ver aquí el posteo en Instagram

La guerra por las vacaciones de María Becerra

La publicación de María Becerra recibió mensajes de apoyo, pero también críticas. A propósito de esto último, hubo un comentario en particular que le 'sacó canas verdes' a la cantante.

El usuario identificado como @rodrigopena612 le escribió: “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?”.

El mensaje se viralizó rápidamente y apuntaba a lo que algunos consideran una supuesta contradicción entre los dichos de la cantante y su decisión de vacacionar fuera de Argentina.

Y es que, tras sus últimos shows en River, se viralizó un video de María Becerra en el que defiende el talento nacional con estas palabras: "En Argentina se pueden hacer cosas increíbles. No tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que sea bueno. Es nacional, amigo. Es de acá, porque Argentina es alto país".

¿Qué dijo María Becerra?

Regresando al comentario en Instagram, la artista se defendió de los haters que criticaron sus vacaciones en Finlandia.

“Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri. Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país. Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy. ¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa”, escribió la cantante,

No obstante, el usuario mencionado anteriormente siguió: “Soy un hombre de palabra. Fin”.

Ante esto, la famosa artista volvió a contestar: “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de ‘zurdita’?”.

El mensaje de la intérprete recibió miles de “me gusta”, aunque por otro lado, desató el debate entre seguidores y detractores. Pero, más allá de eso, el posteo completo de la artista generó más de un millón de likes, más de lo que normalmente recibe en sus publicaciones.

