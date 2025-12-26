Un famoso supermercado dice adiós tras 30 años y el sector tiembla

Supermercado en crisis: Cómo influyó el contexto económico

El sector de supermercados y grandes superficies atraviesa un proceso de ajuste profundo, empujado por la recesión, la inflación acumulada y el cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más familias reducen compras grandes y priorizan formatos más chicos, cercanos y con menos gastos fijos.

Por esto, mantener un supermercado de dimensiones gigantescas se volvió una carga pesada. Energía, logística, personal y mantenimiento de predios enormes generan costos que, con ventas en baja, terminan volviendo inviable la operación.

Desde el entorno de la empresa explican que la decisión forma parte de una revisión integral del negocio, con foco en cerrar locales deficitarios y fortalecer aquellos que muestran mayor eficiencia. El modelo apunta a menos metros cuadrados y mayor rotación.

¿Qué pasará con los empleados del supermercado cerrado?

Uno de los puntos más sensibles del cierre fue la situación de los trabajadores. En total, 55 empleados se desempeñaban en el supermercado de La Tablada. Tras negociaciones con el gremio, se logró evitar despidos sin cobertura y se acordó un esquema mixto.

Por un lado, 30 trabajadores aceptaron un plan de retiro voluntario, que incluyó la indemnización completa según la ley y compensaciones adicionales. Por otro, 25 empleados fueron reubicados en otros supermercados de la cadena en zonas cercanas como San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Monte Grande y Remedios de Escalada.

Desde el sindicato señalaron que, si bien el acuerdo permitió amortiguar el impacto, el cierre genera preocupación por lo que pueda venir. “Cada supermercado que cierra deja una señal de alerta sobre el empleo y el futuro del sector”, advirtieron.

El efecto dominó: Otros supermercados que ajustan

El caso de Easy La Tablada se suma a una lista creciente de cierres y reconfiguraciones. En los últimos meses, la empresa Cencosud también avanzó con el cierre de locales de la cadena Vea en distintas provincias, en línea con una estrategia de concentración y eficiencia.

Este movimiento no es exclusivo de una sola firma. Otras cadenas evalúan achicar superficies, renegociar alquileres o directamente abandonar puntos de venta que dejaron de ser rentables. El supermercado tradicional, de grandes dimensiones y fuerte estructura, ya no garantiza éxito automático.

