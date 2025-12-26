En el corazón del Conurbano bonaerense, uno de los supermercados más grandes y emblemáticos del país bajó la persiana de manera definitiva tras tres décadas de actividad ininterrumpida. El cierre expone con crudeza el impacto de la crisis sobre el formato de grandes superficies, un modelo que supo dominar el retail durante los años 90 y 2000.
HISTÓRICO CIERRE
Un famoso supermercado dice adiós tras 30 años y el sector tiembla
Durante 30 años, el supermercado fue más que un lugar de compras, fue un generador de empleo, un punto de encuentro y un motor económico local.
La postal del supermercado vacío, con carteles apagados y accesos clausurados, resume un cambio de época. Detrás de la decisión hay números en rojo, costos que no aflojan y un consumo que sigue golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
¿Qué supermercado cerró tras 30 años y por qué impacta tanto?
El local que cerró sus puertas es el supermercado Easy ubicado en la Rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. Se trata de una de las sucursales más grandes que la cadena tuvo en la Argentina y una de las primeras en instalarse en el oeste del Gran Buenos Aires, a mediados de los años 90.
Su ubicaciónestratégica, sobre la Ruta Provincial 4, era conocida como Camino de Cintura, una arteria clave que conecta múltiples distritos del Conurbano. Durante años, el supermercado funcionó como un verdadero imán comercial, con alto flujo de clientes y un predio que marcó la identidad de la zona.
Sin embargo, esa fortaleza dejó de ser suficiente. Según datos aportados por el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Zona Oeste (SEOCA), el supermercado registró una caída sostenida de ventas de entre el 30% y el 50% en los últimos dos años. A eso se sumaron alquileres elevados, costos de mantenimiento difíciles de sostener y un esquema operativo que dejó de ser rentable.
Supermercado en crisis: Cómo influyó el contexto económico
El sector de supermercados y grandes superficies atraviesa un proceso de ajuste profundo, empujado por la recesión, la inflación acumulada y el cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más familias reducen compras grandes y priorizan formatos más chicos, cercanos y con menos gastos fijos.
Por esto, mantener un supermercado de dimensiones gigantescas se volvió una carga pesada. Energía, logística, personal y mantenimiento de predios enormes generan costos que, con ventas en baja, terminan volviendo inviable la operación.
Desde el entorno de la empresa explican que la decisión forma parte de una revisión integral del negocio, con foco en cerrar locales deficitarios y fortalecer aquellos que muestran mayor eficiencia. El modelo apunta a menos metros cuadrados y mayor rotación.
¿Qué pasará con los empleados del supermercado cerrado?
Uno de los puntos más sensibles del cierre fue la situación de los trabajadores. En total, 55 empleados se desempeñaban en el supermercado de La Tablada. Tras negociaciones con el gremio, se logró evitar despidos sin cobertura y se acordó un esquema mixto.
Por un lado, 30 trabajadores aceptaron un plan de retiro voluntario, que incluyó la indemnización completa según la ley y compensaciones adicionales. Por otro, 25 empleados fueron reubicados en otros supermercados de la cadena en zonas cercanas como San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Monte Grande y Remedios de Escalada.
Desde el sindicato señalaron que, si bien el acuerdo permitió amortiguar el impacto, el cierre genera preocupación por lo que pueda venir. “Cada supermercado que cierra deja una señal de alerta sobre el empleo y el futuro del sector”, advirtieron.
El efecto dominó: Otros supermercados que ajustan
El caso de Easy La Tablada se suma a una lista creciente de cierres y reconfiguraciones. En los últimos meses, la empresa Cencosud también avanzó con el cierre de locales de la cadena Vea en distintas provincias, en línea con una estrategia de concentración y eficiencia.
Este movimiento no es exclusivo de una sola firma. Otras cadenas evalúan achicar superficies, renegociar alquileres o directamente abandonar puntos de venta que dejaron de ser rentables. El supermercado tradicional, de grandes dimensiones y fuerte estructura, ya no garantiza éxito automático.
Más noticias en Urgente24
Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales
La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día
El 2025 fue de los F-16: Qué esperar para el 2026 de las Fuerzas Armadas
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó