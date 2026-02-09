La inflación porteña puso en crisis a Caputo: Todo indica que el IPC "nuevo" iba a dar 3% (o más)

Hubo trascendidos periodísticos que sostuvieron que, en efecto, la inflación de enero bajo la nueva metodología de medición iba a estar entre 3,1% y 3,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a desmentirlo aseguró -violando el secreto estadístico- que le habían adelantado un IPC que en enero fue un décima inferior al 2,8% de diciembre.

Pero la publicación de la inflación porteña pone la versión oficial en crisis.

Números más, números menos, el IPC de la CABA no suele diferir mucho del que publica todos los meses el INDEC. En noviembre y diciembre, por ejemplo, estuvo apenas una décima por debajo de su homólogo nacional.

De esta forma, toma fuerza la presunción de que el Gobierno suspendió el nuevo IPC, no por cuestiones técnicas (esperar a que las tarifas tengan precios sin subsidios para no distorsionar el índice) sino como como una forma de manipulación de las estadística para que la inflación que se publicará este martes y los meses siguientes no comiencen con el número 3.

"Por primera vez desde marzo de 2025, la inflación de la Ciudad vuelve a comenzar con 3. Cada vez más estamos invitados a pensar que la decisión de Milei de suspender la actualización de la nueva metodología del IPC, estaba asociada a evitar un numero similar en el dato nacional", deslizó en redes el analista político Lucas Romero, titular de la consultora Synopsis.

La movida de última hora en relación al IPC resulta antes que nada un golpe a la credibilidad de las cifras oficiales. Aunque el dato que se conocerá este martes no sea técnicamente falso, la abrupta suspensión del resultado bajo la metodología por una cuestión de conveniencia política lo volverá inverosímil.

"En los hechos, el Gobierno terminó consagrando que lo que el INDEC anuncie mañana sea el índice que Milei quería mostrar, y no el que el instituto pretendía publicar con sustento técnico", agregó Romero.

Ahora bien, la evolución de los precios bajo el actual esquema también pone en crisis el relato libertario.

En enero, bajo la metodología en vigencia desde hace años, difícilmente el IPC esté en torno al 2,5%, como lo había anticipado el ministro Caputo, que -aunque leve- sería una desaceleración respecto de la medición anterior, 2,8%, algo que no ocurre desde mayo.

Tal como informó Urgente24, al recalcular el dato porteño con ponderaciones similares a las del índice nacional, el registro de enero sugiere una inflación en torno al 2,8% que se vio en diciembre.

Esta dinámica vuelve improbable además que, como prometió el Presidente, IPC empiece "con 0" alrededor de agosto de este año.

"Aún no se ve que volvamos a la desinflación", indicó el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progeso.

Y si bien esa organización está más que en línea con el pensamiento económico de Milei, Etchebarne advierte que recién a partir del 2do semestre podrá verse una "caída inflacionaria debajo del 2%".

De cero ni hablemos.

