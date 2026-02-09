ROSARIO. Desde la administración de Maximiliano Pullaro anunciaron la ampliación de los vuelos comerciales entre el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) y el de Guarulhos, en San Pablo (Brasil). Tras la reapertura con obras de modernización, la ciudad se afianza.
ENVIÓN
Importante aeropuerto amplía la frecuencia de los vuelos a Sao Paulo
El Aeropuerto Internacional de Rosario tendrá más vuelos a Brasil: contará con seis semanales desde julio, y una frecuencia diaria a partir de septiembre.
Más vuelos a Brasil (Sao Paulo)
Dicha ruta, que retomó el pasado 30/12 y actualmente opera a través de Latam Airlines con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis en la semana desde julio (de viernes a miércoles), y una frecuencia diaria desde septiembre.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó: "Estamos transformando la conectividad de Rosario para consolidarla como el gran hub logístico del Centro y Litoral".
A su vez, el funcionario hizo hincapié en la importancia de las obras de modernización realizadas en el ROS durante 2025, que comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado.
Asimismo, se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery y se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación que permite a la terminal tramitar la Categoría III (un aeropuerto con esta categoría implica que se pueden realizar aterrizajes y despegues seguros aún con condiciones de visibilidad casi nula).
Todas estas tareas -que comenzaron el 20 de septiembre y se extendieron hasta fines de diciembre- demandaron una inversión de 150 millones de dólares, obras que fueron financiadas íntegramente con recursos provinciales.
Comienzo de año con el pie derecho
Tras la reapertura del Aeropuerto, el primer mes de funcionamiento comenzó con un registro récord: más de 71 mil pasajeros utilizaron la terminal provincial para conectarse con más 12 destinos nacionales e internacionales.
En base a ello, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó:
"Actualmente, el ROS está operando más de 70 frecuencias semanales a esos 12 destinos, con cuatro compañías aéreas -Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines- que realizan más de 50 operaciones semanales hacia destinos internacionales como Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, y tiene también cinco destinos nacionales: Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata- con 20 frecuencias".
Posteriormente, sostuvo que "muchos de estos destinos funcionan como hubs de conexión, permitiendo a los pasajeros continuar viaje hacia otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa, ampliando de manera significativa las oportunidades de conectividad internacional desde Rosario".
