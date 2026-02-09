Importante aeropuerto amplía la frecuencia de los vuelos a Sao Paulo

Asimismo, se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery y se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación que permite a la terminal tramitar la Categoría III (un aeropuerto con esta categoría implica que se pueden realizar aterrizajes y despegues seguros aún con condiciones de visibilidad casi nula).

Todas estas tareas -que comenzaron el 20 de septiembre y se extendieron hasta fines de diciembre- demandaron una inversión de 150 millones de dólares, obras que fueron financiadas íntegramente con recursos provinciales.

Comienzo de año con el pie derecho

Tras la reapertura del Aeropuerto, el primer mes de funcionamiento comenzó con un registro récord: más de 71 mil pasajeros utilizaron la terminal provincial para conectarse con más 12 destinos nacionales e internacionales.

En base a ello, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó:

"Actualmente, el ROS está operando más de 70 frecuencias semanales a esos 12 destinos, con cuatro compañías aéreas -Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines- que realizan más de 50 operaciones semanales hacia destinos internacionales como Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, y tiene también cinco destinos nacionales: Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata- con 20 frecuencias".

Posteriormente, sostuvo que "muchos de estos destinos funcionan como hubs de conexión, permitiendo a los pasajeros continuar viaje hacia otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa, ampliando de manera significativa las oportunidades de conectividad internacional desde Rosario".

