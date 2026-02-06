CARGADITO
Finde en AMBA: Food Fest, festival vegano y ATP de Buenos Aires
Este fin de semana en el AMBA hay muchas opciones de gastronomía y deporte para que disfrutes en Buenos Aires.
El verano sigue y si bien febrero baja un poco su ritmo, lo cierto es que Buenos Aires siempre tiene propuestas y planes para que la pases de la mejor manera. Hay mucho para hacer y lo mejor es que siempre se puede adaptar a lo que más te gusta.
Finde en AMBA: gastronomía, tenis y más
La Food Fest se realizará el viernes 6 y sábado 7 de febrero de 19 a 1 de la mañana en La Rural. El mismo tiene acceso gratuito y posee propuestas para todos los paladares: carnes asadas, hamburguesas, pizzas y pastas. También sabores asiáticos, ahumados, cocina francesa, ceviches, cocina de autor, platos de mar, patisserie y más.
Festivegano no se queda atrás y piensa en aquellos que no consumen carnes ni derivados de animal. El sábado 7 y domingo 8 de febrero tendrá lugar en la Plaza Clemente de Concepción Arenal y Enrique Martínez, Colegiales. El horario es de 17 a 23. El playón del Mercado de Pulgas propone la edición vegana de Sabe la Tierra. Vas a encontrar opciones gastronómicas, propuestas saludables, puestos de diseño, moda, cosmética natural e higiene, bienestar, jardinería, charlas, actividades, sorteos, juegos y música en vivo.
Pasando al deporte, el ATP de Buenos Aires es el gran evento del fin de semana. El mismo comienza el próximo sábado 7 de febrero y se extiende hasta el domingo 15. Tiene lugar en el Lawn Tennis Club de Av. Olleros 1510, en Palermo.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Finde en Córdoba: Colectividades, carnavales y hasta un festival alienígena
Finde en Rosario: Challenger, noches de carnaval y más
Vuelos 90% más baratos: el truco secreto que vuelve locos a todos
Las fascinantes termas de Buenos Aires que todos visitan en verano