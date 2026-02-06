Finde en AMBA: Food Fest, festival vegano y ATP de Buenos Aires

Festivegano no se queda atrás y piensa en aquellos que no consumen carnes ni derivados de animal. El sábado 7 y domingo 8 de febrero tendrá lugar en la Plaza Clemente de Concepción Arenal y Enrique Martínez, Colegiales. El horario es de 17 a 23. El playón del Mercado de Pulgas propone la edición vegana de Sabe la Tierra. Vas a encontrar opciones gastronómicas, propuestas saludables, puestos de diseño, moda, cosmética natural e higiene, bienestar, jardinería, charlas, actividades, sorteos, juegos y música en vivo.