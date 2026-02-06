Mientras la CGT debate las medidas de fuerza contra la reforma laboral que se debatirá en el Congreso de la Nación, el líder de los camioneros, Pablo Moyano, encabezó este viernes (6/2) una asamblea en la planta Mega de Coca-Cola donde se anunció un paro por tiempo indeterminado.
Pablo Moyano precalienta contra la reforma laboral con un paro en Coca-Cola
Reapareció Pablo Moyano en una asamblea de Camioneros en Coca-Cola donde se aprobó un paro por tiempo indeterminado con la reforma laboral de fondo.
Cola-Cola paralizada
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó en la mañana de este viernes (6/2) una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales.
Moyano acompañó al secretario gremial, Marcelo Aparicio y al cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.
La planta Mega es la principal del país y está ubicada en el Gran Buenos Aires.
Según el portal especializado Mundo Gremial, hasta el momento, no se reportaron negociaciones formales abiertas con Coca-Cola, y el gremio anticipa que la medida se mantendrá indefinidamente sin una respuesta satisfactoria.
Pablo Moyano, de Coca-Cola a la reforma laboral
“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, anunció Moyano durante la asamblea en Coca-Cola, donde aprovechó para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocar a movilizarse el próximo 11 de febrero al Senado cuando se discuta el proyecto: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.
Según el portal Infogremiales, Moyano venía manteniendo un bajo perfil publico y sólo en las últimas horas recibió en su despacho de Camioneros al líder de la UOM, Abel Furlán y a Alejandro Gramajo, al secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que nuclea a las organizaciones sociales y que viene articulando con la CGT cada vez con mayores niveles de acuerdo.
