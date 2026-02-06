Pablo Moyano precalienta contra la reforma laboral con un paro en Coca-Cola

Pablo Moyano, de Coca-Cola a la reforma laboral

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, anunció Moyano durante la asamblea en Coca-Cola, donde aprovechó para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocar a movilizarse el próximo 11 de febrero al Senado cuando se discuta el proyecto: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.

image Los trabajadores en asamblea en Coca-Cola.

Según el portal Infogremiales, Moyano venía manteniendo un bajo perfil publico y sólo en las últimas horas recibió en su despacho de Camioneros al líder de la UOM, Abel Furlán y a Alejandro Gramajo, al secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que nuclea a las organizaciones sociales y que viene articulando con la CGT cada vez con mayores niveles de acuerdo.

