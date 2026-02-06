El Gobierno analiza dar marcha atrás con un artículo clave de la reforma laboral: De qué se trata

En la recta final hacia el debate de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno analiza dar marcha atrás con uno de los puntos más controvertidos del proyecto: la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. La discusión se da en el corazón del Ejecutivo y expone diferencias internas vinculadas al rol del sistema financiero y al impacto sobre el crédito.
El artículo en cuestión es el 35 del proyecto, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo y habilita a las empresas a abonar remuneraciones mediante Proveedores de Servicios de Pago (PSP), además de las entidades bancarias tradicionales.
Aunque la iniciativa formaba parte del texto original, en la Casa Rosada reconocen que su continuidad está en revisión.
El Gobierno tiene dudas en el ámbito económico
Fuentes oficiales aseguraron al periodista acreditado en Casa Rosada, Ignacio Salerno (TN), que dentro del Gobierno conviven dos posturas. Por un lado, funcionarios que aseguran que el artículo será excluido del texto final antes de llegar al recinto. Por el otro, sectores que sostienen que la discusión sigue abierta y que aún no hay una decisión definitiva tomada.
La principal resistencia surge del área económica. Tanto el ministro Luis Caputo como el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, manifestaron reparos sobre el impacto que tendría la medida en el sistema financiero. En su entorno advierten que permitir el cobro de sueldos fuera del circuito bancario podría afectar la capacidad de los bancos para otorgar créditos.
El esquema actual, explican, permite que los salarios depositados en cuentas bancarias funcionen como una fuente clave de fondeo para préstamos a familias y empresas. La habilitación de billeteras virtuales, sostienen, podría fragmentar ese flujo y debilitar la reactivación del crédito en un contexto económico delicado.
Además del frente financiero, en algunos despachos oficiales aparecen alertas por cuestiones operativas y de control. Señalan que no todas las billeteras virtuales cuentan con los mismos estándares de supervisión que los bancos y mencionan antecedentes recientes que encendieron señales de alarma dentro del Ejecutivo.
Reforma laboral y cambios para su aprobación
Aun así, quienes defienden mantener el artículo remarcan que, en caso de avanzar, la reglamentación sería “altamente restrictiva”. Entre las alternativas que se evalúan figuran limitar el universo de proveedores habilitados, imponer requisitos adicionales y reforzar la supervisión del Banco Central sobre las plataformas que eventualmente puedan pagar salarios.
El debate se da mientras el Gobierno asegura haber alcanzado acuerdos con más de 40 senadores para avanzar con la reforma laboral, aunque reconoce que persisten tensiones en otros capítulos sensibles del proyecto. Uno de ellos es el apartado tributario, que reduce el Impuesto a las Ganancias para las sociedades y genera resistencia incluso entre aliados parlamentarios.
En Balcarce 50 admiten que, de no contar con los votos necesarios, el texto podría sufrir modificaciones de último momento. En ese marco, la discusión sobre el pago de salarios en billeteras virtuales se convirtió en uno de los puntos más delicados de la negociación política y económica que rodea a la reforma laboral.
