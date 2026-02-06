El Gobierno analiza dar marcha atrás con un artículo clave de la reforma laboral: De qué se trata

El esquema actual, explican, permite que los salarios depositados en cuentas bancarias funcionen como una fuente clave de fondeo para préstamos a familias y empresas. La habilitación de billeteras virtuales, sostienen, podría fragmentar ese flujo y debilitar la reactivación del crédito en un contexto económico delicado.

Además del frente financiero, en algunos despachos oficiales aparecen alertas por cuestiones operativas y de control. Señalan que no todas las billeteras virtuales cuentan con los mismos estándares de supervisión que los bancos y mencionan antecedentes recientes que encendieron señales de alarma dentro del Ejecutivo.

Reforma laboral y cambios para su aprobación

Aun así, quienes defienden mantener el artículo remarcan que, en caso de avanzar, la reglamentación sería “altamente restrictiva”. Entre las alternativas que se evalúan figuran limitar el universo de proveedores habilitados, imponer requisitos adicionales y reforzar la supervisión del Banco Central sobre las plataformas que eventualmente puedan pagar salarios.

El debate se da mientras el Gobierno asegura haber alcanzado acuerdos con más de 40 senadores para avanzar con la reforma laboral, aunque reconoce que persisten tensiones en otros capítulos sensibles del proyecto. Uno de ellos es el apartado tributario, que reduce el Impuesto a las Ganancias para las sociedades y genera resistencia incluso entre aliados parlamentarios.

En Balcarce 50 admiten que, de no contar con los votos necesarios, el texto podría sufrir modificaciones de último momento. En ese marco, la discusión sobre el pago de salarios en billeteras virtuales se convirtió en uno de los puntos más delicados de la negociación política y económica que rodea a la reforma laboral.

