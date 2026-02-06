urgente24
Febrero de suspenso: Más importaciones de USA y dólar derrumbado

El Gobierno celebró el acuerdo comercial con USA con aumento de exportaciones e importaciones. El peso crece frente al dólar. Tensión creciente con gremios.

6 de febrero de 2026 - 14:04

EN VIVO

VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2026. Se aceleró el verano para el Gobierno que tras el escándalo por el INDEC pudo activar el acuerdo comercial con USA buscando un golpe de efecto. Con menores aranceles, el flujo de intercambio promete incrementarse entre ambos países como parte de la colaboración abierta entre Donald Trump y Javier Milei.

Al mismo tiempo, el frente cambiario sigue el órden de apreciación del peso, algo fuertemente cuestionado por los economistas opositores y la industria. Se lima la competitividad de los productos argentinos y aumenta el apetito por las importaciones, aunque el frente financiero luce con mejores perspectivas a partir del esquema sostenido por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El plano político está cruzado por el avance de la reforma laboral. El Gobierno negocia cambios ligeros en el proyecto para convencer a sectores dialoguistas de un apoyo generalizado.

Mientras tanto, en los gremios crece la tensión por el deterioro en los puestos de trabajo. Las organizaciones transitan días decisivos para lograr una resistencia coordinada a los cambios que se van a debatir el próximo 11 de febrero.

Esto sucede en el vivo de Urgente24

-----------------------------

Live Blog Post

ATE ANAC frena el paro aeronáutico del lunes

Por una convocatoria del Gobierno, los trabajadores del organismo suspendieron la medida de fuerza que iba a paralizar los vuelos en todo el país. El conflicto sigue.

image
Comunicado de ATE ANAC.&nbsp;

Comunicado de ATE ANAC.

Live Blog Post

La letra chica del acuerdo con USA

Comienza a desmenuzarse el acuerdo comercial que la Argentina firmó ayer (05/02) con Estados Unidos, y apareció un dato relevante en la letra chica del documento, que contradice lo asegurado por el Gobierno de Javier Milei sobre la carne vacuna. Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, hizo el hallazgo.

En un comunicado, la Cancillería argentina informó que "el Gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país”.

VER NOTA

Live Blog Post

Compleja relación entre Pullaro y su policía

ROSARIO. El clima está que arde en la ciudad y no sólo por la violencia. Estos días la tensión se intensificó cuando un grupo de efectivos policiales realizó una protesta frente a la Jefatura de Policía, con reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales. A raíz de ello, el gobierno de Maximiliano Pullaro tuvo que reaccionar.

VER NOTA

Live Blog Post

Sigue la polémica del oficialismo contra el niño Ian Moche

La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la controversia tras publicar un extenso y agresivo mensaje en redes sociales contra la madre de Ian Moche. A pesar de las críticas, Lilia redobló la apuesta y disparó munición gruesa contra la madre del niño de 12 años con autismo, referente de la concientización sobre neurodivergencias.

En el tuit, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) no solo reafirmó sus cuestionamientos previos, sino que elevó el tono con acusaciones personales y descalificaciones que profundizaron el repudio político y social.

VER NOTA

Live Blog Post

El IPC no solo importa en las empresas, también en el Estado

Un informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) sostiene que con la suspensión de la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) el Estado Nacional "se ahorraría" este año casi $5 billones porque los gastos en prestaciones sociales y bonos que se actualizan por inflación crecerían a un menor ritmo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó esta semana que se mantendrá la metodología actual de medición de precios por lo que se desecha la reformulación que regía desde principios de año. El primer resultado bajo el fallido IPC se iba a conocer el 10/02. La suspensión precipitó la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC.

VER NOTA

Live Blog Post

¿ Jeffrey Epstein detrás de Bitcoin?

La difusión de nuevos documentos judiciales vinculados a Jeffrey Epstein volvió a poner bajo la lupa un capítulo incómodo para el mundo cripto, al reactivar interrogantes sobre la financiación temprana de Bitcoin y sobre el rol que jugaron instituciones en una etapa clave del desarrollo del protocolo.

No hay pruebas de una intervención directa ni de una conspiración centralizada, pero sí aparecen vínculos financieros indirectos que reabren un debate que nunca terminó de cerrarse, sobre transparencia, gobernanza e incentivos dentro de proyectos de código abierto que se presentan como neutrales y descentralizados.

VER NOTA

Live Blog Post

El acuerdo final entre USA y Argentina

La Argentina y USA firmaron este jueves el acuerdo comercial que se había anunciado hace casi 3 meses. Lo confirmaron tanto el canciller, Pablo Quirno, como el embajador de la Casa Blanca en Buenos Aires, Peter Lamelas. Ahora el mismo será remitido al Congreso para su validación, informó luego la Casa Rosada.

El contenido del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco es aún desconocido y se esperan los detalles en las próximas horas. Pero la rúbrica es otro elemento que afianza la alianza que el gobierno argentino selló con el republicano.

VER NOTA

Live Blog Post

El argumento oficial por el IPC sigue bajo la lupa

Resulta evidente que la decisión de suspender el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) erosionó la credibilidad del Gobierno (y también del INdEC), pero Luis Caputo y Javier Milei hacen malabares para intentar justificar la medida, omitiendo un dato fundamental en toda esta polémica.

"No hay ninguna persona racional que haya interpretado que continuar midiendo la inflación con el mismo índice que se viene midiendo hace 20 años, fuera a generarle un problema de credibilidad a esta administración", escribió el ministro de Economía en su cuenta de X. Y Javier Milei avaló, dándole retuit.

VER NOTA

