Febrero de suspenso: Más importaciones de USA y dólar derrumbado

VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2026. Se aceleró el verano para el Gobierno que tras el escándalo por el INDEC pudo activar el acuerdo comercial con USA buscando un golpe de efecto. Con menores aranceles, el flujo de intercambio promete incrementarse entre ambos países como parte de la colaboración abierta entre Donald Trump y Javier Milei.
ATE ANAC frena el paro aeronáutico del lunes
Por una convocatoria del Gobierno, los trabajadores del organismo suspendieron la medida de fuerza que iba a paralizar los vuelos en todo el país. El conflicto sigue.
