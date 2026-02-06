"El mejor mes": Nicolás Occhiato mostró cuánto factura Luzu TV y ardieron las redes

image Nicolás Occhiato celebró récords de audiencia, pero al mostrar métricas dejó ver ingresos por más de 91 mil dólares, y el foco pasó del éxito al dinero.

Ese detalle fue suficiente para que el video fuera recortado, compartido y analizado cuadro por cuadro en X. En cuestión de minutos, Occhiato ya era tendencia.

El tema incluso llegó a la televisión. En Lape Club Social (América), Robertino Sánchez Flecha puso el freno a la indignación generalizada: "Para una empresa que tiene los empleados, que tiene Luzu, la verdad no me parece un delirio". Y agregó algo clave: "Estamos hablando del canal número uno de streaming de Argentina, que factura una cifra que parece fuerte, pero para los empleados que tiene, tampoco es wow". Y cerró de manera bastante estructural: "Esto lo digo como interrogante a que todavía la monetización del streaming es un gran desafío".

La verdadera pregunta: Cuánto vale hoy ser rey del streaming

Como era de esperar, las redes no tardaron en hacer su propio juicio sumarísimo. Hubo de todo: cuentas rápidas, ironías y bastante bronca social.

"Me parece una miseria sabiendo todos los empleados que tiene que mantener", escribió un usuario. Otro fue directo al hueso del personaje: "Me da risa que piensen que al rey del marketing se le escapó eso por ‘error’". También aparecieron los que se pusieron a hacer cuentas: "hay que ver cuantos empleados se tiene q dividir, si dividis en 50 ya son 1800 dolares, ya no es tanto ni da para tirar manteca al techo che".

image Las redes reaccionaron con ironías, bronca y cuentas rápidas, entre quienes creen que es poco para Luzu TV y quienes desconfían del "error".

Y, como siempre, alguien llevó la discusión a un plano más profundo: "No sé si hizo a propósito o filtró por error mi preocupación es qué tan roto o en decadencia tiene que estar un pais para que tantas personas consuman este contenido de mierda". Otros apuntaron a las condiciones internas del canal: "bueno que todo eso empiece a verse reflejado en los sueldos, en un buen estudio, en el aire acondicionado y las luces". Y tampoco faltaron los que descreyeron del accidente: "Por error... enfocaba media hora la pantalla".

Cuesta creer que alguien como Occhiato, que entiende mejor que nadie cómo funciona el algoritmo y el impacto de cada posteo, deje escapar un número así por ingenuidad. Pero incluso si fue un descuido real, la fantasía de que el streaming es una mina de oro permanente choca contra una realidad bastante más ajustada, con estructuras grandes, muchos empleados, costos fijos altos y una dependencia fuerte de sponsors.

Luzu TV lidera audiencias, marca agenda y produce contenido viral todos los días. Pero 91 mil dólares mensuales, repartidos entre sueldos, impuestos, logística y producción, no convierten a nadie en magnate. En una Argentina donde ese monto suena obsceno para la mayoría, cualquier cifra en dólares dispara bronca, sospechas y hasta discusiones.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM