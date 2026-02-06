Nicolás Occhiato quiso festejar un mes récord de Luzu TV, sacar pecho por el crecimiento del streaming y mostrar gestión, pero en medio del entusiasmo se le escapó un detalle en dólares que nadie estaba esperando ver. Un video motivacional terminó desatando una ola de sospechas, preguntas incómodas y mucha bronca en redes.
¿SE LE CHISPOTEÓ?
"El mejor mes": Nicolás Occhiato mostró cuánto factura Luzu TV y ardieron las redes
Nicolás Occhiato mostró la plata que genera Luzu TV "por error" y dejó al canal de streaming al desnudo. Explotaron las redes: ¿la pifió o fue puro marketing?
El festejo de Nicolás Occhiato y el dato de Luzu TV que se le escapó
"Bueno amigos, volvimos a la oficina a laburar en lo que se viene", dijo Occhiato en una serie de historias de Instagram, entre risas, mostrando la oficina y hasta enfocando a su perro tirado en el sillón. El clima era relajado, de vuelta al trabajo después del verano, pero rápidamente se puso como un CEO orgulloso.
"Les quiero mostrar esto porque la verdad que me tiene muy contento. Miren cuando vamos a ver las estadísticas... Fue el mejor mes en la historia de Luzu, enero. 8,2 millones de espectadores únicos. Es una locura esto, chicos". Después siguió con el repaso de cifras que, según él, explican el gran momento del canal: "Más de 116.000 suscriptores... Es impresionante. Y cuando vas a visualizaciones también: el total de visualizaciones de enero fue 91 millones. Es impresionante, realmente".
Todo eso estaba acompañado por un texto que el propio Occhiato subió a Instagram donde remarcó: "Enero, el mejor mes en la historia de Luzu en audiencia".
El problema vino segundos después, cuando al mostrar la pantalla de YouTube Studio quedó visible, aunque fuera por poco tiempo, la columna de "ingresos estimados", donde se veia claramente US$ 91.458,51 (más de $130 millones de pesos) durante enero, solo por YouTube, sin contar pauta directa ni acuerdos con marcas.
Ese detalle fue suficiente para que el video fuera recortado, compartido y analizado cuadro por cuadro en X. En cuestión de minutos, Occhiato ya era tendencia.
El tema incluso llegó a la televisión. En Lape Club Social (América), Robertino Sánchez Flecha puso el freno a la indignación generalizada: "Para una empresa que tiene los empleados, que tiene Luzu, la verdad no me parece un delirio". Y agregó algo clave: "Estamos hablando del canal número uno de streaming de Argentina, que factura una cifra que parece fuerte, pero para los empleados que tiene, tampoco es wow". Y cerró de manera bastante estructural: "Esto lo digo como interrogante a que todavía la monetización del streaming es un gran desafío".
La verdadera pregunta: Cuánto vale hoy ser rey del streaming
Como era de esperar, las redes no tardaron en hacer su propio juicio sumarísimo. Hubo de todo: cuentas rápidas, ironías y bastante bronca social.
"Me parece una miseria sabiendo todos los empleados que tiene que mantener", escribió un usuario. Otro fue directo al hueso del personaje: "Me da risa que piensen que al rey del marketing se le escapó eso por ‘error’". También aparecieron los que se pusieron a hacer cuentas: "hay que ver cuantos empleados se tiene q dividir, si dividis en 50 ya son 1800 dolares, ya no es tanto ni da para tirar manteca al techo che".
Y, como siempre, alguien llevó la discusión a un plano más profundo: "No sé si hizo a propósito o filtró por error mi preocupación es qué tan roto o en decadencia tiene que estar un pais para que tantas personas consuman este contenido de mierda". Otros apuntaron a las condiciones internas del canal: "bueno que todo eso empiece a verse reflejado en los sueldos, en un buen estudio, en el aire acondicionado y las luces". Y tampoco faltaron los que descreyeron del accidente: "Por error... enfocaba media hora la pantalla".
Cuesta creer que alguien como Occhiato, que entiende mejor que nadie cómo funciona el algoritmo y el impacto de cada posteo, deje escapar un número así por ingenuidad. Pero incluso si fue un descuido real, la fantasía de que el streaming es una mina de oro permanente choca contra una realidad bastante más ajustada, con estructuras grandes, muchos empleados, costos fijos altos y una dependencia fuerte de sponsors.
Luzu TV lidera audiencias, marca agenda y produce contenido viral todos los días. Pero 91 mil dólares mensuales, repartidos entre sueldos, impuestos, logística y producción, no convierten a nadie en magnate. En una Argentina donde ese monto suena obsceno para la mayoría, cualquier cifra en dólares dispara bronca, sospechas y hasta discusiones.
