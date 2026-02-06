La transición a los autos eléctricos le jugó una mala pasada a la industria automotriz y en especial a Stellantis, el conglomerado de marcas más grande del mundo, que reportó una amortización asumida de 26.500 millones de dólares proyectado para el segundo semestre del 2026. La cifra se configuró como un “gasto” en los balances proyectados luego de que la compañía se encontrara con una realidad menos próspera a la esperada en términos de demanda de coches electrificados.
ACCIONES ABAJO
Reversa: Stellantis apostó a fondo a los autos eléctricos y ahora sufre pérdidas
La empresa euro estadounidense Stellantis reportó una fuerte contracción financiera en su último reporte. Señalan a los autos eléctricos.
Mediante un comunicado, la empresa dueña de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroen, Ram y muchas otras explicó haber caído en una esperanza exagerada sobre el éxito de los proyectos eléctricos por parte de la antigua conducción, algo que condicionó el presente contable. Para mitigar el impacto sobre las acciones, la actual directiva a cargo del CEO global Antonio Filosa anunció acciones financieras que apuntan a asegurar el flujo de efectivo y el compromiso de cumplimiento de obligaciones con proveedores.
La noticia, que impactó directamente en la cotización de mercado de Stellantis, reveló una tendencia a la contracción en la apuesta por la conversión eléctrica en varias compañías. Algo similar sucedió en los últimos reportes de estado de Ford y General Motors, que también dieron cuenta de serias pérdidas proyectadas tras la ambición de una transición acelerada.
Para Stellantis, los eléctricos no van tan rápido
En ese sentido, el contexto global de demanda sobre coches eléctricos o electrificados le dio una “cachetada” a las automotrices en los últimos meses, con serios desplomes en la demanda. La fiebre por la electrificación, especialmente impulsada desde China, llevó a varias compañías a tomar una postura que resultó exagerada ante un general de consumidores que todavía no se muestra dispuesto a abandonar por completo los motores térmicos.
BYD, la marca china líder en coches eléctricos, anotó una contracción de más del 30% de las ventas en enero del 2026. Se trata de la caída más grande en varios meses y un ejemplo de las fluctuaciones de la demanda eléctrica.
Las inversiones en esa dirección no solo se dieron para la fabricación de coches, sino también en la ampliación de la participación de las automotrices en rubros como el desarrollo de baterías, la minería y otros referidos al modelo eléctrico. Apuestas que ahora no se ven tan nítidas como hace algunos años atrás, y que generan un peso financiero que las empresas no pueden soportar.
El combustible dominará algunos años más
El contexto prolífero para los autos eléctricos cambió en los últimos años. Con el mercado fuertemente condicionado por las tensiones comerciales y un cambio importante en la tendencia política en Estados Unidos, la tracción sobre las ventas fue menor a la esperada por las automotrices.
Durante 2025, la cantidad de coches eléctricos inyectados a las calles fue de 20 millones de unidades. Si bien esa cifra mostró un crecimiento sostenido año a año en el desarrollo de ese tipo de movilidad, los impulsores térmicos dominaron el mercado con una cifra cercana a las 75 millones de unidades, comprendiendo autos a gasolina y configuraciones híbridas.
Precisamente esos últimos lucen como el paso intermedio a seguir en los próximos años. La ambición de un parque automotor global 100% eléctrico no solo cuenta con desafíos de mercado, sino también estructurales y de autonomía que todavía está en vías de desarrollo.
Más noticias en Urgente24:
Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero
Sin paradero conocido de Alex Saab, dicen que detenido para condenar a Nicolás Maduro
La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles
Antes de la 2da. ola de protestas, Irán se sienta con Donald Trump