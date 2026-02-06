Reversa: Stellantis apostó a fondo a los autos eléctricos y ahora sufre pérdidas

Las inversiones en esa dirección no solo se dieron para la fabricación de coches, sino también en la ampliación de la participación de las automotrices en rubros como el desarrollo de baterías, la minería y otros referidos al modelo eléctrico. Apuestas que ahora no se ven tan nítidas como hace algunos años atrás, y que generan un peso financiero que las empresas no pueden soportar.

La Compañía ha tomado la gran mayoría de las decisiones necesarias para corregir la dirección, particularmente las relacionadas con la alineación de nuestros planes de productos y cartera con la demanda del mercado, dijo Stellantis en un comunicado. La Compañía ha tomado la gran mayoría de las decisiones necesarias para corregir la dirección, particularmente las relacionadas con la alineación de nuestros planes de productos y cartera con la demanda del mercado, dijo Stellantis en un comunicado.

Peugeot fábrica P.jpg Stellantis y sus proyecciones globales.

El combustible dominará algunos años más

El contexto prolífero para los autos eléctricos cambió en los últimos años. Con el mercado fuertemente condicionado por las tensiones comerciales y un cambio importante en la tendencia política en Estados Unidos, la tracción sobre las ventas fue menor a la esperada por las automotrices.

Durante 2025, la cantidad de coches eléctricos inyectados a las calles fue de 20 millones de unidades. Si bien esa cifra mostró un crecimiento sostenido año a año en el desarrollo de ese tipo de movilidad, los impulsores térmicos dominaron el mercado con una cifra cercana a las 75 millones de unidades, comprendiendo autos a gasolina y configuraciones híbridas.

Precisamente esos últimos lucen como el paso intermedio a seguir en los próximos años. La ambición de un parque automotor global 100% eléctrico no solo cuenta con desafíos de mercado, sino también estructurales y de autonomía que todavía está en vías de desarrollo.

Más noticias en Urgente24:

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Sin paradero conocido de Alex Saab, dicen que detenido para condenar a Nicolás Maduro

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Antes de la 2da. ola de protestas, Irán se sienta con Donald Trump