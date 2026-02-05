En Wall Street dicen que Google / Gemini AI le está ganando la carrera a OpenAI / ChatGPT

Pichai afirmó que la aplicación Google Gemini, que compite con ChatGPT, de OpenAI, superó los 750 millones de usuarios activos mensuales al final del trimestre de diciembre 2025, frente a los 650 millones del período anterior.

Esta cifra aún está por detrás de ChatGPT, que, según declaró en octubre 2025 Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, había superado los 800 millones de usuarios activos semanales.

Pero un dato: "Estamos viendo una participación significativamente mayor por usuario, especialmente desde el lanzamiento de Gemini 3", dijo Pichai.

Sam Altman Problemas para ChatGPT que deberá resolver Sam Altman.

Gemini 3 también se ha integrado en el 'Modo AI' del motor de búsqueda de Google y potencia la versión empresarial de Gemini, de Google, que según Pichai ha alcanzado los 8 millones de licencias pagas.

Inicialmente el aumento previsto de la inversión de capital de Google alarmó a los inversores, lo que provocó una caída de las acciones de hasta un 6% en las operaciones posteriores al cierre.

Sin embargo, el sólido desempeño de su unidad de 'nube' (los ingresos aumentaron un 48% en el trimestre de diciembre) y el impulso de la IA en el resto de su negocio reforzaron la confianza de que habrá una amortización segura de la inversión, según Reuters.

Dudas sobre OpenAI

Desde principios de 2025, Alphabet ha pasado de estar rezagada a ser líder entre las "7 Magníficas" y ahora solo la igualan Nvidia y Apple, entre las empresas con capitalizaciones de mercado de más de US$ 4 billones.

A pesar de haber adoptado un tono comparativamente modesto en materia de gasto de capital para el ejercicio ('cuidar la caja'), Microsoft registró una fuerte caída por la creciente preocupación de su dependencia de OpenAI.

La compañía anunció que su gasto fiscal del 3er. trimestre disminuiría respecto a la cifra récord de US$ 37.500 millones que desembolsó entre octubre y diciembre.

Pese a que OpenAI ha logrado una serie de acuerdos multimillonarios -pero sigue perdiendo dinero-, los inversores están cada vez más preocupados por la capacidad de la empresa para financiar esos compromisos.

Paul Meeks, director de investigación tecnológica de Freedom Capital Markets, dijo que Alphabet se beneficia del contraste con OpenAI.

"Creo que está surgiendo una narrativa donde el mercado favorece a Google frente a OpenAI", dijo Meeks. "El año pasado por estas fechas, cada anuncio de OpenAI para hacer negocios con alguien era aplaudido. Pero a finales de 2025, la gente dice: '¡Dios mío!, gran parte de mi cartera de ingresos o de mi gasto en infraestructura de IA proviene de OpenAI'".

Las acciones de Oracle, cuya cartera de contratos de más de US$ 500.000 millones depende en gran medida de OpenAI, han caído 49% desde principios de octubre.

Microsoft

Microsoft, que posee una participación del 27% en OpenAI y la considera un cliente importante, ha caído más de 20% durante el mismo período.

Mientras tanto, Alphabet ha subido 36%.

"Los acuerdos que OpenAI tiene con Microsoft y Oracle están estrechamente vinculados a su capacidad para captar fondos en el futuro", afirmó Dan Morgan, gestor de cartera de Synovus Trust. "Creo que por eso se observa que el mercado está favoreciendo a Alphabet".

Alphabet logró acuerdos para impulsar productos e infraestructura en las empresas tecnológicas Meta y Apple.

