Gemini quiere robarte a ChatGPT: Google va por tus charlas privadas

Google mueve una ficha pesada en la guerra de los chatbots. Mientras millones de usuarios ya naturalizaron hablar todos los días con ChatGPT, la compañía del buscador prepara una función que puede cambiar el tablero. Gemini permitirá importar conversaciones completas desde otros asistentes de inteligencia artificial, incluido ChatGPT, para continuar los diálogos sin perder contexto, memoria ni preferencias.
La novedad todavía está en fase de pruebas, pero ya genera ruido. No es solo una mejora técnica, es una invitación directa a mudarse de plataforma sin empezar de cero. En un ecosistema donde el historial de conversaciones vale oro, Google apunta al corazón del vínculo entre usuario y asistente.
¿Gemini le copia usuarios a ChatGPT con una función clave?
La herramienta aparece bajo el nombre “Import AI Chats” y permitirá transferir conversaciones desde otros chatbots hacia Gemini. El objetivo es evitar que el usuario pierda años de interacciones, ajustes implícitos y diálogos largos al cambiar de plataforma.
En la práctica, esto significa que alguien que viene usando ChatGPT, Copilot o Grok podría descargar su historial y cargarlo en Gemini para seguir la conversación como si nada hubiese pasado. Mismo tema, mismo tono, misma información previa.
Para Google, este movimiento apunta a resolver uno de los principales frenos a la migración, que es el miedo a perder todo lo construido con otro asistente.
¿Cómo funcionará la importación de chats entre Gemini y ChatGPT?
Según lo detectado por el sitio especializado Testing Catalog, Gemini incluirá una guía paso a paso dentro de su menú de herramientas. El proceso sería el siguiente:
- El usuario descarga su historial de conversaciones desde otro chatbot de IA.
- Ese archivo se sube directamente a Gemini.
- El asistente procesa la información y permite continuar los chats importados.
Aunque Google no menciona nombres propios, el sistema estaría preparado para recibir archivos provenientes de ChatGPT, Copilot o Grok, entre otros.
La clave está en que Gemini no solo leería los chats, sino que mantendría el hilo conversacional, algo fundamental para quienes usan estos sistemas como asistentes de trabajo, terapia, escritura o planificación.
¿Por qué Gemini y ChatGPT compiten por tu historial de chats?
En la era de la inteligencia artificial, el historial no es poder. Cada conversación contiene datos sobre intereses, estilo, necesidades y decisiones del usuario. Perder eso implica entrenar de nuevo al sistema, corregirlo, explicarle todo otra vez.
Con esta función, Google busca posicionar a Gemini como una alternativa real a ChatGPT, reduciendo al mínimo el “costo emocional y práctico” del cambio.
¿Qué otras novedades prepara Google para Gemini además de ChatGPT?
La importación de chats no viene sola. Google también trabaja en mejoras fuertes para Gemini, entre ellas:
- Descarga de imágenes en alta resolución, con calidad 2K y 4K, algo muy pedido por diseñadores y creadores de contenido.
- Una nueva opción de configuración llamada “Likeness”, vinculada a la verificación de video, que podría servir para autenticar contenidos audiovisuales y combatir deepfakes.
Estas funciones refuerzan una estrategia clara: convertir a Gemini en un ecosistema completo, no solo en un chatbot de respuestas rápidas.
¿Qué cambia para los usuarios de ChatGPT con la llegada de Gemini?
Por ahora, nada es obligatorio. Pero el mensaje es que ya no tenés que casarte con un solo chatbot. Si Gemini logra importar conversaciones sin errores y mantener la coherencia, muchos usuarios podrían probar el cambio sin miedo.
