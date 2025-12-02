El modelo de inteligencia artificial Gemini 3, de Google, ha superado el GPT 5.1 de OpenAI en las pruebas comparativas, lo que llevó a OpenAI a declarar un “Código Rojo” para mejorar ChatGPT, informó The Wall Street Journal: "La startup OpenAI inició un gran esfuerzo para mejorar ChatGPT y demorará otras iniciativas (como publicidad, agentes de IA para salud y compras y un asistente personal) para redirigir recursos, según un memorando interno del CEO de OpenAI, Sam Altman."
ADVERTENCIA A SUS DESARROLLADORES
Sam Altman lanza un 'Código Rojo' a OpenAI por culpa de Gemini 3
OpenAI inició la carrera de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Pero ahora Gemini 3 presiona a Sam Altman.
Google provocó elogios por su modelo de IA Gemini 3, recibiendo excelentes críticas de usuarios y analistas. Las acciones de Alphabet han subido 12% durante el último mes.
Los esfuerzos de OpenAI por mantenerse a la par de Google demorarían su plazo de obtención de utilidades, provocando dudas sobre su sostenibilidad financiera.
Demorar las iniciativas de monetización de OpenAI afectaría sus compromisos de gasto de US$ 1 billón, incluidos los acuerdos con Oracle y Microsoft.
Microsoft ha caído 6% y Oracle 23% en los últimos 12 meses.
Los usuarios activos mensuales de Gemini aumentaron de 450 millones a 650 millones, mientras que los usuarios activos semanales de ChatGPT aumentaron de 700 millones a 800 millones.
Gemini está más cerca de GPT.
'Código Rojo' puede referirse a diferentes emergencias. Por ejemplo, una reorganización interna de OpenAI para mejorar ChatGPT ante la competencia.
Wall Street
OpenAI ha realizado enormes compromisos de gasto que incluyen US$ 300.000 millones de un acuerdo de computación en la nube con Oracle y un acuerdo de US$ 250.000 millones con Microsoft.
OpenAI está valorada en unos US$ 500.000 millones y se espera que supere los US$ 20.000 millones en ingresos anualizados este año.
A todo esto se le llama "la burbuja de AI".
Los patrocinadores de OpenAI cuentan con que la empresa pueda generar más ingresos a partir de publicidad y suscripciones. De eso se trataba el próximo paso, hasta que llegó Gemini 3.
Altman ha sugerido que OpenAI podría alcanzar los US$ 100.000 millones en ingresos anuales para 2027.
Sin embargo, esta trayectoria podría verse frustrada si Gemini, de Google, comienza a ganar más cuota de mercado, demorando los planes de OpenAI.
Gemini puede resultar muy importante para Apple.
El asistente digital Siri estará disponible a partir de principios del próximo año, según Bloomberg.
Si bien es difícil comparar modelos de IA en diferentes áreas, el modo Gemini 3 Pro parece superar al GPT 5.1 de OpenAI en inteligencia general y tareas específicas de codificación según la firma de evaluación comparativa de IA, Artificial Analysis.
También supera a la inteligenci artificial de Meta Platforms, y Alibaba y DeepSeek, de China (aunque también es más caro de usar).
Pero la startup china DeepSeek, lanzó 2 nuevos modelos de lenguaje extenso.
DeepSeek afirmó que su DeepSeek-V3.2 alcanza un rendimiento similar al GPT-5 de OpenAI en múltiples pruebas de referencia, mientras que una variante de alto consumo computacional superó a GPT-5 e igualó a Gemini 3 Pro en capacidad de razonamiento.
“Hay mucho en los modelos y documentos técnicos que nos entusiasma, lo que solo aumenta nuestra anticipación por un lanzamiento de DeepSeek-4 en el futuro cercano”, escribió el analista de DA Davidson, Alexander Platt, en una nota de investigación.
