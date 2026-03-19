Mercado Libre levanta un mega depósito en Escobar y sacude el empleo local

La capacidad operativa también marca la diferencia. El predio podrá procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar más de 2 millones de artículos voluminosos. En términos simples.

¿Cuántos empleos generará Mercado Libre con esta inversión?

Uno de los datos más relevantes del anuncio es el impacto laboral. Se estima que el nuevo centro generará alrededor de 1.300 puestos de trabajo directos, a los que se sumarán cientos de empleos indirectos vinculados a transporte, servicios y operaciones.

Desde la empresa destacan que este tipo de desarrollos no solo fortalece su red, sino que también impulsa el crecimiento de miles de PyMEs que venden a través de la plataforma.

¿Por qué Mercado Libre eligió Escobar para este proyecto?

Escobar viene posicionándose como un polo logístico en expansión, con infraestructura y ubicación privilegiada.

El intendente Ariel Sujarchuk celebró la inversión y remarcó que responde a una estrategia de articulación público-privada. Según explicó, el municipio buscó facilitar condiciones para atraer proyectos de gran escala, reduciendo trabas burocráticas y generando previsibilidad.

Desde Mercado Libre, en tanto, señalaron que la zona ofrece condiciones ideales para acompañar la expansión del comercio electrónico.

Mercado libre, Escobar 1

¿Cómo impacta este proyecto en la red de Mercado Libre?

El nuevo centro será el cuarto de gran escala en la Argentina y se integrará a una red que incluye depósitos en el Mercado Central, Tres de Febrero y decenas de centros de última milla distribuidos en todo el país.

Según la compañía, en menos de 18 meses habrán cuadruplicado su capacidad operativa local. Esto permitirá mejorar tiempos de entrega, con envíos en 24 horas en cada vez más regiones.

¿Por qué crece tanto Mercado Libre en Argentina?

El auge del e-commerce explica buena parte de esta expansión. En los últimos años, la digitalización del consumo cambió los hábitos de compra y empujó a miles de negocios a vender online.

Datos del sector indican que casi el 90% de las PyMEs que operan en Mercado Libre logran vender fuera de su ciudad, y para cerca del 50% representa su principal fuente de ingresos.

Más noticias en Urgente24

ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo

Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River

Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'