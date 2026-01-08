Pablo Escobar no murió: Colombia sigue N°1 en la producción de cocaína

"Acontecimientos históricos clave, como el Proceso del Caguán de 1999 con las FARC y la decisión de 2015 de poner fin a la fumigación aérea con glifosato, crearon inadvertidamente vacíos de poder y oportunidades para que los grupos armados ilegales expandieran su control sobre el lucrativo tráfico de cocaína.

La actual estrategia antidrogas del presidente Gustavo Petro, que se centra en atacar a los líderes en lugar de a los agricultores, ha coincidido con un récord en el cultivo de coca y la producción de cocaína, alimentando aún más la inestabilidad, la violencia y disuadiendo la inversión extranjera en sectores clave como el petróleo."

Cocaína.jpg "La voraz demanda internacional de cocaína, sumada al hecho de que el tráfico de cocaína es una de las pocas actividades ilícitas que genera rápidamente enormes cantidades de dinero, hace que este negocio sea especialmente atractivo para las organizaciones criminales."

Cocaína

En la década de 1990, Colombia superó a Perú como el principal proveedor mundial de cocaína. En 2025 se ubicó en 67% del suministro mundial: mantiene el liderazgo.

La guerra contra las drogas de Washington DC terminó con una enorme flota naval en el Mar del Caribe en 2025 porque, en teoría, no hay otra forma de impedir que embarcaciones transporten pasta de cocaína a México para su fraccionamiento e introducción en USA.

Es evidente que resultó falta la promesa de que sin cocaína habría inversiones que darían bienestar en un 'derrame virtuoso' de riqueza que provocaría que los agricultores colombianos recibirían beneficios que les permitiera cesar la producción de cocaína.

La DEA y el Tesoro estadounidense se enfocaron en impedir el 'lavado de dinero' y el control de la importación de una variedad de productos químicos necesarios para la elaboración.

Pero para muchos colombianos, la producción de cocaína no es un problema colombiano sino "de los yankis que la consumen" (en alusión a los estadounidenses). Y esto es parte de un combate cultural nunca librado por quienes se oponen al narcotráfico.

A Smith le parece fundamental el glifosato, tal como si Colombia fuese Vietnam.

"(...) Para entonces, la fumigación aérea de coca era un pilar de la política antinarcóticos en Colombia. Esto, sumado a la exitosa campaña militar contra las FARC y las negociaciones de paz con las AUC (N. de la R.: paramilitares), permitió que Colombia experimentara una reducción significativa del cultivo de coca y la producción de cocaína. Para 2006, la superficie cultivada con coca había descendido a 78.000 hectáreas (192.742 acres), su mínimo en una década. La producción de cocaína se reportó en 610 toneladas métricas, la menor desde 2003. De hecho, durante 2013, el cultivo de coca y la producción de cocaína se situaron en sus niveles más bajos en casi 2 décadas.

La producción de cocaína en Colombia volvió a dispararse a nuevos máximos después de que el sucesor de Uribe, el presidente Juan Manuel Santos, pusiera fin a la fumigación aérea de coca con glifosato en 2015. Esta decisión se produjo tras la clasificación del glifosato por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno. Desde entonces, el cultivo de coca y la producción de cocaína se dispararon. Para 2021, durante la presidencia de Iván Duque, se cultivaba un récord de 204.000 hectáreas (504.000 acres) de coca y se estimaba que se producían 1.400 toneladas métricas de cocaína en Colombia. Estas cifras son alarmantes, sobre todo si se considera que representan un aumento de cinco y quince veces, respectivamente, con respecto a 1990, cuando el cártel de Medellín estaba en su apogeo."

Era una obviedad que el glifosato estaba exterminando no sólo la capacidad de producción agrícola sino la salud de las personas, no sólo en Colombia. El problema del glifosato fue global. Su mentor, Monsanto, terminó absorbido por Bayer, que tuvo que hacerse cargo de resarcimientos millonarios por demandas colectivas realizadas en USA.

Gustavo Petro

El objetivo de Smith es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien responsabiliza por reducir la represión:

"(...) La producción de cocaína se disparó aún más tras la toma de posesión del primer presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, a principios de agosto de 2022. Petro reorientó la estrategia antidrogas de Colombia para centrarse en atacar el liderazgo y las finanzas de las diversas estructuras armadas ilegales involucradas en el tráfico de cocaína, en lugar de a los agricultores que cultivan arbusto de coca. El cambio de estrategia se tradujo en mayores volúmenes de cocaína incautados y la captura de líderes criminales clave, pero los volúmenes de producción aumentaron drásticamente.

Para 2023, la UNODC reportó un récord de 253.000 hectáreas (625.000 acres) de arbusto de coca cultivado en Colombia, mientras que la producción de cocaína aumentó un impresionante 53%, alcanzando un nuevo récord anual de 2.664 toneladas métricas. Para poner esto en perspectiva, Colombia produjo 29 veces más cocaína en 2023 que en 1990, cuando el Cártel de Medellín estaba en su apogeo.

image El presidente colombiano Gustavo Petro perdió su visa estadounidense tras discurso ante la ONU, lo que agudizó la tensión diplomática con Washington y la disputa política interna por la sucesión presidencial.

El fracaso de Duque en implementar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC sentó las bases para el resurgimiento de los grupos armados ilegales, responsables del tráfico de cocaína. El vacío de poder generado por la desmovilización de las FARC y la creciente fragmentación del tráfico de cocaína propiciaron la expansión de estos grupos. Diversas bandas criminales, incluyendo guerrilleros disidentes que rechazaron el acuerdo de paz, actuaron con rapidez para establecer el control del territorio de las FARC y beneficiarse del lucrativo comercio de la cocaína. Esto incluyó la toma del control de las regiones de cultivo de coca, las rutas de contrabando y los laboratorios de cocaína.

Para julio de 2025, fuentes gubernamentales, según lo informado por la agencia de noticias Reuters, estimaron que había 21.958 miembros de diversas estructuras armadas ilegales en Colombia. Esto no solo es un 45% más alto que a mediados de 2022, sino casi el triple de los 7.750 miembros que se estimaba que pertenecían a dichos grupos a finales de 2018. De hecho, parece que hay más miembros de grupos armados ilegales en Colombia hoy que hace más de una década, antes del acuerdo de paz con las FARC. Hay muchas razones para esto, incluyendo la fragmentación del tráfico de narcóticos con el fin de los cárteles integrados verticalmente, lo que da a los sindicatos criminales más pequeños acceso a las enormes ganancias generadas por el tráfico de cocaína.

Diversas bandas ilegales controlan diferentes partes de la cadena de valor de la cocaína. Algunas se centran en el cultivo y la recolección de la hoja de coca, la materia prima que proporciona el alcaloide necesario para fabricar cocaína, para producir pasta de cocaína, una forma cruda del narcótico, mientras que otras protegen los cultivos y las rutas de contrabando. También existen las estructuras que se especializan en convertir la pasta en clorhidrato de cocaína y traficar el narcótico a los mercados de consumo. Esta fragmentación dificulta a las autoridades controlar la producción y eliminar por completo partes de la cadena de valor de la cocaína. Existe una gran cantidad de actores armados listos para entrar en el negocio, lo que significa que cada vez que se elimina una estructura criminal, surge otra para ocupar su lugar.

La voraz demanda internacional de cocaína, sumada al hecho de que el tráfico de cocaína es una de las pocas actividades ilícitas que genera rápidamente enormes cantidades de dinero, hace que este negocio sea especialmente atractivo para las organizaciones criminales. Este considerable atractivo, junto con la difícil geografía de Colombia, la profunda pobreza y la escasa presencia gubernamental en muchas regiones rurales, hace casi imposible eliminar el cultivo y la producción de coca. De hecho, la frontera con Venezuela se ha convertido en un refugio para los grupos armados ilegales involucrados en el tráfico de cocaína.

Esto está creando una situación tensa en muchas partes de Colombia, particularmente en áreas donde se cultiva el arbusto de coca, que incidentalmente incluye muchas regiones importantes para la industria petrolera . Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, alimentados por las tremendas ganancias de la cocaína, son responsables de la mayor parte de la inestabilidad interna y la violencia en Colombia.

En respuesta a esto y al creciente cultivo de coca, Petro declaró que su gobierno volverá a fumigar los arbustos de coca desde el aire. Esto se hará mediante el despliegue de drones de bajo vuelo en los puntos críticos de cultivo de coca. Sin embargo, esto parece ser demasiado poco y demasiado tarde. Se rumorea que el último informe de la UNODC, que aún está en secreto, muestra que la producción estimada de cocaína para 2024 aumentó un 12% interanual a 3.001 toneladas métricas.

El auge del cultivo de coca y la producción de cocaína es una fuente de creciente inestabilidad y violencia en las zonas rurales de Colombia. Esto no solo afecta a la población, sino también a industrias clave, en particular al sector energético, a la vez que agota las ya frágiles finanzas de Bogotá. La necesidad de reforzar significativamente la seguridad, mediante operaciones policiales y militares, obligó al gobierno de Petro a subir los impuestos una vez más. Esto está desalentando la inversión extranjera en Colombia , en particular en la crucial industria petrolera, siendo el petróleo el principal producto de exportación legítimo del país. El aumento vertiginoso de la producción de cocaína es fuente de considerable fricción entre Bogotá y Washington."

