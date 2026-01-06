El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios

Pero ¿Cuándo ves el dinero de vuelta? Acá viene otro punto importante: el reintegro no es instantáneo. Según especifica la promoción, podés esperar hasta 30 días posteriores a la fecha de compra para que los pesos regresen a tu cuenta. Pero, paciencia, que la plata llega.

Asimismo, también hay que tener en cuenta que si tu cuenta está en mora o bloqueada por cuestiones administrativas, quedarás afuera del reintegro automáticamente. Nada de beneficios para quienes tengan cuentas con problemas pendientes, una aclaración que la empresa remarca en sus términos y condiciones.

image

Para acceder a toda la información detallada y verificar que estés cumpliendo con los requisitos, la app tiene una solapa específica llamada "Beneficios" donde figura todo el panorama de esta y otras promos vigentes.

En definitiva, si sos de los que disfrutan salir a comer y tenés la Tarjeta Prepaga de Mercado Pago, este verano puede salirte bastante más barato de lo habitual. Solo hay que utilizar el NFC, elegir uno de los locales adheridos y dejar que la tecnología haga lo suyo.

