El calor aprieta, las ganas de salir a comer se multiplican y Mercado Pago decidió que este verano los usuarios que posean su tarjeta prepaga la van a pasar mejor que el resto. La billetera virtual que se metió en el bolsillo de millones de argentinos activó una promoción que promete hacerle un descuento importante a la cuenta cuando llegue el momento de pagar en restaurantes y bares.
¡NADIE SE LO QUIERE PERDER!
El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios
Este verano Mercado Pago potencia cada pago y permite que quienes usan la tarjeta prepaga obtengan un beneficio increíble. Entérate los detalles.
La jugada es simple: un reintegro del 35% en locales de gastronomía seleccionados si pagás con tecnología NFC desde tu celular usando la Tarjeta Prepaga Mercado Pago. Es decir, no estamos hablando de un descuento simbólico para la foto, sino de un beneficio real que puede traducirse en hasta $15.000 de reintegro por semana. Eso sí, hay que cumplir con algunos requisitos.
Para comenzar, ¿En qué lugares funciona este beneficio? La lista incluye nombres que cualquier fanático de la buena mesa reconoce al instante: Lucciano's, Dean & Dennys, Patagonia, Atalaya, Tante, Temple y Masse. Cadenas que no precisamente se caracterizan por ser económicos, así que el descuento viene como anillo al dedo para darse algún gusto sin que la billetera termine llorando.
Ahora bien, como toda promoción, esta también cuenta con su letra chica. La vigencia arrancó el 1 de enero de este año y se extiende hasta el 28 de febrero, aunque hay un detalle nada menor: si se agota el presupuesto total de $285.000.000 que la empresa destinó para esta campaña, chau beneficio, aunque no hayan pasado los dos meses.
Descuento de hasta $15.000 por semana con Mercado Pago
El descuento del 35% aplica exclusivamente cuando pagás acercando tu teléfono al posnet mediante NFC, esa tecnología que convirtió al celular en una extensión de la tarjeta. El tope de devolución es de $15.000 semanales por tarjeta. Pero atención, porque si decidís pagar con la tarjeta física de forma "contactless" en lugar de usar el celular, el porcentaje baja al 25% y el límite de reintegro también se reduce, quedando en $10.000 por semana.
Pero ¿Cuándo ves el dinero de vuelta? Acá viene otro punto importante: el reintegro no es instantáneo. Según especifica la promoción, podés esperar hasta 30 días posteriores a la fecha de compra para que los pesos regresen a tu cuenta. Pero, paciencia, que la plata llega.
Asimismo, también hay que tener en cuenta que si tu cuenta está en mora o bloqueada por cuestiones administrativas, quedarás afuera del reintegro automáticamente. Nada de beneficios para quienes tengan cuentas con problemas pendientes, una aclaración que la empresa remarca en sus términos y condiciones.
Para acceder a toda la información detallada y verificar que estés cumpliendo con los requisitos, la app tiene una solapa específica llamada "Beneficios" donde figura todo el panorama de esta y otras promos vigentes.
En definitiva, si sos de los que disfrutan salir a comer y tenés la Tarjeta Prepaga de Mercado Pago, este verano puede salirte bastante más barato de lo habitual. Solo hay que utilizar el NFC, elegir uno de los locales adheridos y dejar que la tecnología haga lo suyo.
-----------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes
Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios
La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones
¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella