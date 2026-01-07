Obras sociales y monotributo: Se suman nuevas entidades a las cuales te podés afiliar

Sin embargo, en los hechos, el registro también achicó el margen de maniobra para muchos contribuyentes. Antes, era común derivar aportes a una prepaga mediante una obra social intermediaria, una práctica conocida como triangulación. Con el nuevo esquema, esa opción quedó eliminada.

Hoy, el aporte del monotributo va directo a la obra social elegida. Si esa entidad no tiene prestadores en la zona donde vive el afiliado, el problema pasa a ser del contribuyente, no del sistema.

Obras sociales que aceptan monotributistas: Altas, bajas y polémicas

La nómina de enero de 2026 no solo suma entidades, también muestra ausencias llamativas. En las últimas actualizaciones quedaron fuera algunas obras sociales históricas, como la de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS), la de Trabajadores de Universidades Nacionales (OSFATUN) y la de Vendedores Ambulantes (OSVARA).

Estas salidas generaron ruido, sobre todo entre quienes ya estaban afiliados o evaluaban cambiarse. Desde la Superintendencia aclararon que las exclusiones suelen responder a procesos administrativos, reordenamientos internos o incumplimientos formales, aunque no siempre se brindan detalles públicos.

Cómo afiliarse a una obra social con monotributo sin trabas

Para elegir una de las obras sociales habilitadas para monotributo, el trámite sigue siendo relativamente simple, aunque burocrático. El afiliado debe presentar comprobante de pago del monotributo, DNI, el formulario 184/F, la credencial de pago (formulario 152) y la declaración jurada correspondiente ante ANSES.

Además, es posible sumar al grupo familiar pagando un adicional por cada integrante. También se permite unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén afiliados a la misma obra social.

Cómo realizar el cambio de prepagas u obras sociales

Cambio de obras sociales y monotributo: Cuándo y cómo hacerlo

El cambio de obra social para monotributistas está permitido una vez por año, con una permanencia mínima de 12 meses en la entidad elegida. El trámite puede realizarse de forma presencial o en línea, con clave fiscal y a través del sistema “Mi SSSalud”.

Este punto es importante, porque muchos contribuyentes descubren tarde que la cobertura no cumple sus expectativas y deben esperar meses para cambiar.

Qué pasa si una obra social rechaza al monotributista

Las obras sociales no pueden negar la afiliación por edad, género, embarazo o enfermedades preexistentes. Si lo hacen, el monotributista tiene derecho a reclamar primero ante la entidad y, si no hay respuesta o es negativa, denunciar el caso ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

El reclamo puede hacerse de manera presencial, online o incluso por correo postal, y existe una línea gratuita para consultas.

