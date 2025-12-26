Brindis millonario de prepagas: La resolución 1/2025 y las megatransferencias compulsivas del Estado

Más allá de la resolución 1/2025

Sin embargo, al día siguiente esto, esto es, el 31 de enero, transfirió retroactivamente los aportes desde el primero de enero y sin esperar ese plazo de 60 días, directamente a las empresas de medicina prepaga, según la denuncia. Para peor, ese plazo fue extendido oportunamente por un mes más.

¿Qué generó estas transferencias compulsivas a las prepagas, que no respetaron ningún plazo?

Según el especialista, generó, en primer lugar "un traspaso automático, compulsivo de aporte de los trabajadores de las obras sociales a las empresas de medicina prepaga. Vale recordar que los aportes son de los trabajadores, no del Estado, ni de la obra social, ni de la prepaga, y es el trabajador el que decide dónde tienen que ir esos aportes que son parte de su salario".

2014-12-01NID_210605O_1.jpeg Las obras sociales promovieron amparos en la Justicia a pedir la inconstitucional de la norma.

Entonces, continuó, "las obras sociales al no recibir esos aportes, no pudieron pagar las prestaciones de enero. Esto es, se dieron las prestaciones, los prestadores no cobraron y éstos últimos, para peor, les reclamaban directamente a las familias que les paguen los montos adeudados por las obras sociales que eran los que antes recibían los aportes. Ese es uno de los daños".

Luego, considerando que "se traspasaron solamente de afiliados titulares un millón de afiliados, de manera compulsiva, y si contás grupos familiares, serían unas 3 millones de personas, solo a Swiss Medical, por caso, le transfirieron 500 mil personas por las que generó de enero a noviembre 60.000 millones de pesos, cuando ni siquiera pagó por prestaciones porque las estaban dando las obras sociales, además, cuando aún la persona pudo haber decidido quedarse en la obra social".

Y si tomás esa plata y las ponés en un plazo fijo es enorme el negocio financiero que hicieron Y si tomás esa plata y las ponés en un plazo fijo es enorme el negocio financiero que hicieron

Además, otro dato que remarca Nicolás Oszust es sobre los funcionarios que figuran en la denuncia penal. Es que en enero, la resolución en cuestión no pudo ser firmada por Gabriel Oriolo, hasta junio de este año titular de la Superintendencia de Servicio de Salud, por incompatibilidad de intereses, dado que debía regular un sistema en la que la empresa (OSDE) de la que era parte es un actor clave, entonces decidieron cederle la firma a otro funcionario del Gobierno, más precisamente al titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Luis Olivieri Pinto, tal como consta en la Resolución, que en efecto no tenía la facultad para hacerlo.

"La Cámara de Casación nos reconoció como querellantes. Un paso muy importante, ya que la Justicia nos habilitó a participar en una causa que afecta derechos fundamentales", dijo Nicolás Oszust antes de pasar a explicar con claridad el motivo de la denuncia a los funcionarios del Estado Nacional.

