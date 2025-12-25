Javier Milei ya cumplió 2 años en el gobierno de la Argentina pero aún no envió el pliego de Santiago Bausili para formalizarlo como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este olvido o dilación o negación provoca comentarios que puso en negro sobre blanco Topo Rodríguez (PJ / Consenso Federal), al preguntarse qué está ocurriendo.
EN COMISIÓN
Javier Milei demora el pliego de Santiago Bausili para el BCRA y provoca dudas
Es contradictorio: Javier Milei ha felicitado a Santiago Bausili pero no envía al Senado el pliego que lo formalice como presidente del BDRA: ¡¿...?!
Bausili fue elogiado en varias oportunidades por Javier Milei pero sigue estando "En Comisión" como titular del BCRA cuando, muy probablemente, La Libertad Avanza podría conseguir los votos necesarios para confirmarlo en el cargo. Quizás esto le concedería a la economía argentina más sensación de estabilidad que otras acciones mucho más controvertidas que ensayan Milei y su equipo.
Rodríguez señala, sin ir muy lejos, que Milei logró formalizar designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) pero no planteó tan siquiera la posibilidad de efectivizar a Bausili al frente del BCRA, y esto sí que le provoca 'ruidos' a muchos.
Sucede que Milei está provocando una precarización de Bausili, aún cuando no sea el objetivo del Presidente de la Nación, y esto provoca interrogantes sobre la estabilidad del 'modelo Milei' porque la aprobación de los pliegos de autoridades del BCRA resulta muy importante para la institución monetaria.
Urgente24 espera que Milei elimine los rumores y envíe con premura el postergado pliego referente a Bausili, un economista integrante de la confradía del Cardenal Newman, que trabajó en Derivativos en JP Morgan Chase y lideró la operación latinoamericana de Deutsche Bank, fue funcionario de Alfonso Prat-Gay y luego de Luis Caputo en días de Mauricio Macri, quien lo volvió a convocar ya en días de Javier Milei.
Bausili fue socio de Caputo en la consultora financiera Anker Latinoamérica.
El texto de Rodríguez es el siguiente:
"El Presidente @JMilei no está seriamente comprometido en evitar que, en juicios sustanciados en el exterior del país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) @BancoCentral_AR no sea considerado como "alter ego" del gobierno y/o del Estado Nacional.
Así, por ejemplo, el oro que un día salió del país con destino incierto y nunca volvió, podría terminar en manos de Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se sustancia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Sucede que, hace ya más de dos años, el Poder Ejecutivo designó a Santiago Bausili @Kicker0024 "en comisión", como Presidente del Banco Central de la República Argentina, mediante un decreto que lleva la firma del Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo @LuisCaputoAR, quien hasta pocas horas antes había sido su socio comercial en una empresa que fundaron juntos.
Desde entonces, el Presidente Javier Milei se niega a enviar el pliego de Bausili al Congreso para concretar el "otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación", condición que exige el artículo 7mo. de la Carta Orgánica del BCRA para completar el nombramiento del titular de la entidad monetaria.
La aprobación del pliego por parte del Senado le quitaría a cualquier litigante extranjero el argumento de que Bausili preside el BCRA porque lo designó su amigo y ex socio; o que actúa subordinado a las decisiones de su mandante, el Presidente de la Nación, el otro firmante del decreto que lo puso en funciones.
Es muy extraño. Milei consintió una polémica maniobra para completar los cargos de la Auditoría General de la Nación en plenas sesiones extraordinarias.
Sin embargo, ahora que tiene menos trabas políticas para aprobar aquel pliego en la cámara alta, ha eligido seguir demostrando que la autoridad monetaria es un simple apéndice de su voluntad política. Así, el Presidente arriesga el oro de los argentinos."
