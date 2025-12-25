Javier Milei demora el pliego de Santiago Bausili para el BCRA y provoca dudas

Bausili fue socio de Caputo en la consultora financiera Anker Latinoamérica.

El texto de Rodríguez es el siguiente:

"El Presidente @JMilei no está seriamente comprometido en evitar que, en juicios sustanciados en el exterior del país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) @BancoCentral_AR no sea considerado como "alter ego" del gobierno y/o del Estado Nacional.

Así, por ejemplo, el oro que un día salió del país con destino incierto y nunca volvió, podría terminar en manos de Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se sustancia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Sucede que, hace ya más de dos años, el Poder Ejecutivo designó a Santiago Bausili @Kicker0024 "en comisión", como Presidente del Banco Central de la República Argentina, mediante un decreto que lleva la firma del Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo @LuisCaputoAR, quien hasta pocas horas antes había sido su socio comercial en una empresa que fundaron juntos.

Desde entonces, el Presidente Javier Milei se niega a enviar el pliego de Bausili al Congreso para concretar el "otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación", condición que exige el artículo 7mo. de la Carta Orgánica del BCRA para completar el nombramiento del titular de la entidad monetaria.

La aprobación del pliego por parte del Senado le quitaría a cualquier litigante extranjero el argumento de que Bausili preside el BCRA porque lo designó su amigo y ex socio; o que actúa subordinado a las decisiones de su mandante, el Presidente de la Nación, el otro firmante del decreto que lo puso en funciones.

Es muy extraño. Milei consintió una polémica maniobra para completar los cargos de la Auditoría General de la Nación en plenas sesiones extraordinarias.

Sin embargo, ahora que tiene menos trabas políticas para aprobar aquel pliego en la cámara alta, ha eligido seguir demostrando que la autoridad monetaria es un simple apéndice de su voluntad política. Así, el Presidente arriesga el oro de los argentinos."

------------------------

