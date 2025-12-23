Javier Milei redefine estrategias sin perder de vista al INDEC

Tal lo anticipó Urgente24, Javier Milei apura los tiempos antes del brindis de fin de año. Este lunes, la mesa chica estuvo en Casa Rosada para seguir analizando las alternativas para lograr aprobar el Presupuesto 2026 el viernes en el Senado. La Libertad Avanza redefine estrategias para alcanzar el número necesario.
Redes de U24: La joya libertaria que vuelve a generar ruido
Mónica Almada era directora del Banco Ciudad cuando estalló la crisis de 2001 y quedó asociada a uno de los episodios más polémicos de aquella etapa.
Fuera del horario bancario, hizo abrir el tesoro y se llevó de manera ilegal más de 300.000 dólares que tenía en un plazo fijo.
El caso llegó a la Justicia y terminó con su expulsión, pero hoy reaparece como la nueva “joya” libertaria para sumar a la repisa de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y la diputada Lorena Villaverde.
