Javier Milei redefine estrategias sin perder de vista al INDEC

Los integrantes de la mesa política del oficialismo hicieron un repaso de los números de bancas que podrían acompañar el proyecto del Gobierno. Nación intentará consolidar la aprobación del primer presupuesto de la era libertaria.

Si todo sale como esperan, el Presidente tendrá presupuesto después de más de dos años al frente del Ejecutivo.

Vale recordar que, el Presupuesto llegará al recinto con el rechazo del capítulo 11, cuyo artículo 75 derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.

En ese sentido, el propio Milei aseguró que no vetará el Presupuesto si el Senado lo aprueba tal como viene de Diputados, con la condición de "acomodar las partidas para tener déficit cero", ya que sostuvo que es "la base del proyecto". Una sábana demasiado corta para un gobierno que, pese al triunfo electoral de octubre, empieza a sentir el cansancio de una economía frenada.

Desde el entorno gubernamental admiten que el trámite legislativo dejó señales de fragilidad política, especialmente por la negativa de algunos gobernadores a acompañar determinados capítulos. Sin embargo, la lectura interna es que la media sanción obtenida mantiene en pie el corazón del programa económico y refuerza la idea de avanzar con el Presupuesto 2026 como columna vertebral de la gestión.

Por su parte, el bloque peronista presume que será aprobado en el Senado, pero adelantó que buscará incluir reformas para frenar lo que define como un retroceso en materia educativa.

A pocos días de grandes batallas en el Congreso, la mesa chica también avanzó en la planificación del próximo año legislativo, donde la reforma laboral aparece como prioridad inmediata. La coordinación entre Manuel Adorni, Karina Milei y Diego Santilli busca ordenar el frente político antes de un 2026 que anticipa conflictos sindicales, debates intensos en el Congreso y una disputa abierta por el rumbo económico del país.

En paralelo, con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina, la economía sigue marcando el pulso en la Argentina. La penúltima semana del año viene cargada con indicadores que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC).

Live Blog Post Redes de U24: La joya libertaria que vuelve a generar ruido Mónica Almada era directora del Banco Ciudad cuando estalló la crisis de 2001 y quedó asociada a uno de los episodios más polémicos de aquella etapa. Fuera del horario bancario, hizo abrir el tesoro y se llevó de manera ilegal más de 300.000 dólares que tenía en un plazo fijo. El caso llegó a la Justicia y terminó con su expulsión, pero hoy reaparece como la nueva “joya” libertaria para sumar a la repisa de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y la diputada Lorena Villaverde. Embed - La joya libertaria que vuelve a generar ruido VER +

Live Blog Post Carolina Píparo, nueva directora del Banco Nación: "Es un honor vivir este momento histórico" Javier Milei oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, tras la reconfiguración de la cúpula de la principal entidad financiera pública del país. La exdiputada nacional reemplazará ahora a Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre, y ocupará el cargo hasta el 1 de enero de 2028, de acuerdo con el período establecido en la Carta Orgánica del banco. Tras la designación, Píparo manifestó a través de X: "Es un honor vivir este momento histórico en el que Argentina está cambiando para siempre. Seguir acompañando a @JMilei y a @KarinaMileiOk es para mí un gran orgullo. Gracias por el coraje y la entrega para liderar este proceso y por estar cerca siempre! LLA". VER POSTEO VER +

Live Blog Post Pablo Quirno lanzó la de Javier Milei: Rafael Grossi Pablo Quirno presentó oficialmente la candidatura de Rafael Mariano Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027–2031. "El Canciller Pablo Quirno y el Director General del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Rafael Grossi, renovaron dos Memorándums de Entendimiento: “Rayos de Esperanza”, orientado a fortalecer capacidades en diagnóstico y tratamiento del cáncer, y “NUTEC Plásticos”, destinado a la detección de microplásticos en ecosistemas marinos antárticos. Ambas iniciativas reflejan el compromiso de la Argentina con la cooperación con el OIEA en la aplicación de técnicas nucleares con impacto en los ámbitos de la salud y diferentes ecosistemas, cooperación que se sustenta en la reconocida trayectoria del país en materia de usos pacíficos de la energía nuclear", expresó la cuenta oficial de Cancillería Argentina. image Es oficial. VER +

Live Blog Post "Defendiendo lo indefendible": El peligro de normalizar lo aberrante El presidente Javier Milei entregó a los integrantes de su gabinete el libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista estadounidense Walter Block, durante la cena de fin de año en la Quinta de Olivos, como parte de su mensaje ideológico hacia los funcionarios. La obra es considerada un texto de referencia del libertarismo radical y propone una revisión profunda de normas legales y consensos morales. VER POSTEO EN X Publicado en 1976, el libro «Defendiendo lo indefendible» sostiene que muchas conductas consideradas inaceptables por la sociedad no deberían ser castigadas por el Estado. La imagen de los ministros mostrando el obsequio del Presidente sigue dando que hablar: el periodista, Bruno Bimbi, publicó un fragmento del libro que refiere al trabajo infantil y apuntó contra el Gobierno. "El presidente Milei les regaló a todos sus ministros un libro que dice esto y todos posaron con el libro para la foto. La Argentina está siendo gobernada por la peor basura del mundo, el peor gobierno constitucional de su historia, la insanidad total. Qué vergüenza", señaló. image VER +

Live Blog Post En paralelo, el Gobierno avanza con fuertes cambios en el mercado de la yerba mate Finalmente, el Gobierno nacional avanzó con fuertes cambios en el mercado de la yerba mate. Con la reestructuración del Instituto Nacional de la Yerba Mate confirmada en el Boletín Oficial, finalizó la etapa de regulación del precio base del insumo y se liberó el negocio que podría perder a decenas de productores medianos y pequeños. Las modificaciones introducidas por la administración libertaria eliminaron la posibilidad de que el ente estatal incurra en medidas de promoción de la actividad. Según lo dispuesto, el nuevo objetivo del INYM sería mantener el control de calidad y de procesos entre los fabricantes, ya sin tener alcance sobre el precio de la materia prima. VER NOTA VER +

Live Blog Post La economía presenta graves señales La Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario presentó un informe detallado sobre la situación de la Seguridad Social y el costo de vida en la provincia de Santa Fe. En diálogo con Radio Boing, la coordinadora del organismo, Paula Durán, explicó que si bien existe un leve aumento del 0,4% en los aportantes a ANSES, el dato esconde una realidad preocupante: no crece el empleo genuino, sino el cuentapropismo por necesidad. Según el relevamiento de mayo de 2025, la provincia cuenta con 795.704 aportantes. Sin embargo, Durán aclaró que este incremento se debe exclusivamente al sector de los monotributistas. “Hay una caída en el empleo de dependencia privado y en el sector público; lo que crece son las formas de empleo vinculadas al monotributo tras el cierre del monotributo social”, sentenció la especialista. La Usina de Datos también actualizó los valores de las canastas básicas para noviembre, con un aumento del 2,7% mensual: Canasta Básica Alimentaria (CBA): Una persona necesita 163.400 pesos solo para comer lo mínimo y no caer en la indigencia.

Canasta Básica Total (CBT): El monto se eleva a 455.000 pesos por individuo para cubrir servicios, transporte y salud.

El dato familiar: Una unidad de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) requiere ingresos por 1.350.000 pesos para superar la línea de pobreza en Rosario. VER +

Live Blog Post Era Javier Milei: Abrieron hace 15 días y ya tuvieron que bajar sus persianas A 15 días de su apertura, el Hard Rock Café de Mar del Plata cerró temporalmente por protestas sindicales: 80 empleos en riesgo. Al respecto, la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) cuestionó y repudió de manera contundente el accionar de dirigentes del Sindicato de Pasteleros (Starpyh). Desde Uthgra señalaron que se trató de una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta”, que nada tiene que ver con la defensa genuina de los derechos laborales. “Esto es una extorsión lisa y llana. Representa todo lo que está mal”, afirmó el secretario general, Pablo Santín. VER +

Live Blog Post Pago de deuda de enero: Luis Caputo continúa despojando dudas en X El ministro de Economía sigue respondiendo consultas por medio de su red social X. Luego de indicar que no quiere depender de Wall Street, contestó la pregunta del periodista, Francisco Juegen: "Una pregunta al ministro, solo para aclarar: por qué hay que ir eliminando la dependencia de Wall Street?", fue su incógnita, la cual 'Toto' consideró como "muy oportuna". "Porque es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que es este período de crecimiento sea de largo plazo", señaló. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Seguridad: El Gobierno lanza el "Plan Verano" Por medio de la ministra, Alejandra Monteoliva, el Gobierno pone en marcha el Plan Verano, un amplio operativo de seguridad que se desplegará durante toda la temporada estival en el territorio argentino, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar traslados más seguros hacia los principales destinos turísticos. Según se informó, el operativo se extenderá desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 9 de marzo de 2026 y tendrá alcance en todo el país, con especial foco en las zonas que registran mayor afluencia de turistas durante el verano. VER +

Live Blog Post Se le termina el tiempo a Luis Caputo y todo es un misterio Se le termina el tiempo al ministro Luis Caputo para juntar los dólares para el pago del vencimiento de deuda del 9 de enero. Se trata de US$ 4.200 millones de Bonares y Globales de los cuales estima contar con poco más de la mitad. “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí. Abrazo y feliz Navidad", le respondió 'Toto' Caputo a un usuario de la red social X este martes (23/12). El usuario le había preguntado: “Toto, vamos a tener emision en NY en enero? Tirate un centro para los q nos quedamos a laburar en el mkt en el verano. Abz”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Mirada de economista: "El Presupuesto 2026 consolida el ajuste de los dos primeros años" En diálogo con La Parada, la economista Alejandra Scarano advirtió que el Presupuesto 2026 "consolida el ajuste". "La buena noticia es que vamos a tener un presupuesto. Hace dos años que no había, con lo cual el gobierno discrecionalmente gastaba y se endeudaba. La mala noticia es que ese presupuesto consolida el ajuste de los dos primeros años. Por ejemplo, tiene una regla fiscal que nos dice si yo recaudo más, voy a bajar impuestos y si recaudo menos, voy a reasignar partidas, pero el superávit no se negocia", afirmó. Además, cuestionó las estimaciones macroeconómicas de la iniciativa: "El Presupuesto dice que para el año que viene el IPC va a ser del 10% de enero a diciembre y sabemos que este año a noviembre ya llevamos acumulado un 28% y la interanual no baja del 30%". Otra variable relevante es el valor del dólar que, según dice el texto, el 31 de diciembre va a estar a $1.325 y va a terminar 2026 en $1426. "Todos sabemos que ya está más cerca de $1.500, entonces la proyección que hicieron no sé si se sustenta en estos dos datos", explicó. VER +

Live Blog Post Por Reforma Laboral, la UOM sube la apuesta En el marco de la masiva movilización de la CGT de la semana pasada, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) subió la apuesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei. Su secretario general, Abel Furlán, confirmó que el gremio llevará a cabo un paro en la actividad y marchará el día que el Congreso inicie el debate de la iniciativa, cuya sesión el oficialismo pretende concretar el próximo 26 de diciembre. VER +

Live Blog Post Una buena para las Fiestas En el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante los controladores aéreos hace varios días con paros programados en los aeropuertos de todo el país, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por lo que el servicio está garantizado, al menos, por los próximos quince días. Mientras tanto, los reclamos por mejoras salariales e incorporación de personal despedido continúan su curso. VER +

Live Blog Post El 'veranito' del dólar bajo transita su tramo final El veranito del dólar bajo comienza a transitar su tramo final. Sin sobresaltos abruptos ni corridas en puerta, pero con señales cada vez más claras de que el escenario de calma cambiaria que dominó diciembre empieza a perder fuerza. La dinámica estacional se reactiva, la demanda de pesos se diluye y el mercado vuelve a poner la lupa sobre el comportamiento del tipo de cambio en los próximos meses. El impacto de salarios y medio aguinaldo, que funcionaron como ancla temporal para la demanda de pesos, se disipó. A eso se suma que los consumos vinculados a las fiestas ya están mayormente resueltos. El flujo natural del verano empieza a inclinarse nuevamente hacia la búsqueda de dólares. VER NOTA VER +

Live Blog Post Atención: Nueva tasa de interés para préstamos personales en enero El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso un nuevo tope a la tasa de interés de préstamos personales sin garantía real y en moneda nacional emitidos por entidades no financieras. De cara a la facturación de enero, emisoras de tarjetas de crédito no bancarizadas verán un recorte en el interés posible de ser imputado a los usuarios. A través de la Comunicación “B” 13096/2025, el BCRA dispuso del 72,56% de Tasa Nominal Anual aplicable como interés a los mencionados préstamos. De esa manera, las entidades no financieras deberán mantenerse por debajo de ese porcentaje a la hora de ofrecer productos de crédito simple. VER NOTA VER +

Live Blog Post Carolina Píparo, la apuesta de Javier Milei La exdiputada nacional Carolina Píparo fue designada este martes como nueva directora del Banco Nación (BNA). La decisión se dio a conocer en las primeras horas de la jornada a través del Boletín Oficial y confirma a la trabajadora social nacida en La Plata como reemplazo del renunciado Roberto Carvajal. El Decreto N°907/2025 fue publicado en las últimas horas y lleva las firmas del jefe de Estado argentino, Javier Milei; y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; y llega en el marco de otros cambios en la banca pública nacional, tras la renuncia de Daniel Tillard como presidente y la asunción en el cargo de quien había sido su vice, Darío Wasserman. De acuerdo con el escrito, la platense permanecerá en él hasta el 1° de enero de 2028 para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otro título de la mañana: Axel Kicillof 2027, más allá del peronismo El Movimiento Derecho al Futuro, el armado político que propone a Axel Kicillof para candidato presidencial 2027 se estrenó en febrero 2025 en Provincia de Buenos Aires, con más de 40 intendentes, diputados nacionales, legisladores provinciales y referentes sindicales, desde la CGT hasta las 2 CTA. Ahora se propone más allá de PBA (por ese motivo Kicillof visitó a Gildo Insfrán, en Formosa) y trascender el peronismo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Además, Causa Cuadernos: Sin CFK, audiencia en la mira El debate oral por la causa Cuadernos, que tiene como eje las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, se reanudará este martes desde las 9 con la decimotercera audiencia del año. En esta instancia, el Tribunal Oral Federal N.º 7 concluirá la lectura de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo conocido como “La Camarita”, y avanzará además con la imputación vinculada al sistema ferroviario. Durante la jornada, la UIF expondrá en detalle el caso de Luis Armani, presidente de Vialmani S.A. entre 2003 y 2015. Para el organismo querellante, está acreditada la existencia de pagos por alrededor de un millón de pesos realizados en 2013, y el propio empresario reconoció haber entregado dinero en efectivo al financista Ernesto Clarens con el objetivo de destrabar certificados de obra demorados. En paralelo, la firma de Armani recibió 18 adjudicaciones viales por más de 2.000 millones de pesos, tanto de manera individual como a través de uniones transitorias con otras constructoras. VER +

Live Blog Post El INDEC publica datos claves El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el informe de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa correspondiente al tercer trimestre de 2025, un dato clave para evaluar la situación financiera externa de la Argentina. Según el cronograma oficial del organismo, el informe incluirá el consolidado estadístico sobre las cuentas externas del país, con información detallada sobre la cuenta corriente, la evolución de la deuda externa y los activos y pasivos declarados en el exterior. VER +

Live Blog Post Lo que viene: Agenda de reformas El Gobierno reunió a su núcleo político más reducido en una nueva cumbre de la denominada "mesa chica", con el objetivo de ordenar la estrategia parlamentaria de fin de año y proyectar la agenda de reformas para 2026. El encuentro fue encabezado por Manuel Adorni y contó con la participación de Karina Milei y Diego Santilli, entre otros funcionarios de primera línea, en un contexto de tensiones legislativas y negociaciones abiertas con sectores aliados. El principal eje de la reunión fue el Presupuesto 2026, que el Ejecutivo resolvió sostener sin modificaciones pese a los cuestionamientos surgidos en Diputados y a la falta de consenso para incorporar nuevos artículos. La decisión política fue cerrar filas detrás del texto original, bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal y evitar concesiones que alteren el esquema económico planteado por el oficialismo. A su vez, se avanzó en la planificación del próximo año legislativo, donde la reforma laboral aparece como prioridad inmediata. La coordinación entre Adorni, Karina Milei y Santilli busca ordenar el frente político antes de un 2026 que anticipa conflictos sindicales, debates intensos en el Congreso y una disputa abierta por el rumbo económico del país. VER +

Live Blog Post Presupuesto 2026: El peronismo presiona al Gobierno por Artículo 30 A la espera de la sesión extraordinaria del viernes en el recinto de la Cámara alta, un grupo de legisladores del peronismo se reunió junto a estudiantes en el Congreso de la Nación. Ambas partes se proclamaron a favor de rechazar el artículo 30 -modifica la Ley de Educación Técnico Profesional- del dictamen del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Por el Senado estuvieron el chaqueño Jorge Capitanich, el chubutense Carlos Linares y el camporista Mariano Recalde; mientras que por la Cámara de Diputados estuvo Julia Strada. Uno de los ítems del encuentro fue el reclamo por la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP); y la insistencia con la necesidad de ampliar los recursos para financiar la educación destinada a formar jóvenes especializados para ocupar puestos en la producción industrial y agropecuaria. image Buscan derogar el artículo 30 del Presupuesto que elimina el Fondo de las Técnicas. VER +

Live Blog Post La apuesta de Javier Milei Susana Malcorra fue canciller argentina porque era la gran apuesta de Mauricio Macri a secretaria general de Naciones Unidas (ONU), lo que le daría una trascendencia global. Malcorra no consiguió los apoyo necesarios porque no fue ni candidata de los No Desarrollados ni de USA. Ahora Javier Milei impulsa a Rafael Grossi. El canciller Pablo Quirno se encargó del lanzamiento de Grossi, para algunos con demasiada anticipación. El objetivo es conseguir las adhesiones necesarias pero aquí un gran debate: ¿gana o pierde Grossi como candidato apoyado por Donald Trump? Para la mayoría, perdería. Pero la política exterior de Milei es de acompañamiento total a Trump. Entonces, Quirno es muy buen candidato pero debe encontrar su perfil que no pasa por un alineamiento estricto con USA ni una foto con Trump o Marco Rubio. VER NOTA VER +

Live Blog Post Números en rojo: Navidad en medio de la crisis económica Con incrementos que llegan al +44% interanual, la cena de Navidad llega a superar a la inflación general según un estudio de la consultora Focus Market, que midió la evolución de precios del menú navideño para 4 personas. Para medir el comportamiento de precios de la cena navideña, la consultora Focus Market del economista Damián Di Pace, elaboró 3 menúes: Económico, Intermedio y Premium. Los tres incluyen plato principal, postre, mesa dulce y brindis. Del análisis de las tres opciones, Focus Market concluyó que aun con una desaceleración inflacionaria en algunos rubros, la mesa navideña sigue teniendo un costo importante. VER NOTA VER +

