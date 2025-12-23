Juan Grabois contra otro intendente de La Cámpora: "Va a pasar lo de Quilmes..."

La iniciativa de Mayra Mendoza -alcalde reelegida en 2023 pero hoy día con licencia que le permite desempeñarse como diputada provincial- fue sancionada en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de los 2/3 de los concejales y habilitó al Departamento Ejecutivo a avanzar con una licitación pública para concesionar el servicio por un plazo de 10 años.

El acompañamiento opositor fue decisivo para consolidar el quórum y llegar a la mayoría especial. A los votos del oficialismo se sumaron

3 concejales del PRO —Lucas Araujo, Diego Bufone y Alexia Lusquiños—,

3 de la UCR —Marcela Gago y Daniela Ferreira—, y

1 de La Libertad Avanza, Osvaldo Rolón.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3

Obviando Mauricio Macri / Susana Malcorra, Pablo Quirno lanzó Rafael Grossi a la ONU

Con apertura federal y más allá del peronismo, irrumpió Axel Kicillof 2027

Franco Colapinto y una noticia desde Alpine que lo deja hundido: “Brutal”