Tras el choque en el corazón del kirchnerismo entre Mayra Mendoza (La Cámpora) y Juan Grabois (Frente Patria Grande / Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en el municipio de Quilmes por los trapitos ahora hay otro enfrentamiento similar en Lanús con Julián Álvarez.
LANÚS
Juan Grabois contra otro intendente de La Cámpora: "Va a pasar lo de Quilmes..."
Cooperativistas que responden a Juan Grabois amenazaron al intendente camporista Julián Álvarez y le exigen respuestas por reclamos salariales.
Segundo Round: La Cámpora - Juan Grabois
"Si no baja el intendente, va a pasar lo de Quilmes", advirtió este martes (23/12) un integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que responde al diputado nacional Juan Grabois durante una protesta en Lanús frente al municipio comandado por el camporista Julián Álvarez a quien le reclaman por salarios de los trabajadores municipales que realizan tareas de barrido en la vía pública, además de un bono navideño y artículos para las fiestas, entre otros pedidos.
Los manifestantes quemaron neumáticos y cortan parcialmente la Av. Hipólito Yrigoyen al 3800 donde se ubica el edificio de la Municipalidad que la policía cercó para evitar desmanes.
Pero, además de la UTEP, desde el municipio camporista apuntan al Movimiento Evita Lanús por la presencia en la manifestación de Silvio "Tinino" Denis Guzmán que respondería a Agustín Balladares, referente de esa agrupación y exconcejal.
Quilmes, ganó Mayra
El municipio de Quilmes avanzó en el proyecto de ordenamiento del tránsito tras el choque entre militantes de Grabois y el Municipio.
La iniciativa de Mayra Mendoza -alcalde reelegida en 2023 pero hoy día con licencia que le permite desempeñarse como diputada provincial- fue sancionada en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de los 2/3 de los concejales y habilitó al Departamento Ejecutivo a avanzar con una licitación pública para concesionar el servicio por un plazo de 10 años.
El acompañamiento opositor fue decisivo para consolidar el quórum y llegar a la mayoría especial. A los votos del oficialismo se sumaron
- 3 concejales del PRO —Lucas Araujo, Diego Bufone y Alexia Lusquiños—,
- 3 de la UCR —Marcela Gago y Daniela Ferreira—, y
- 1 de La Libertad Avanza, Osvaldo Rolón.
