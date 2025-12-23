Luego del choque abierto en el corazón del kirchnerismo entre Mayra Mendoza (La Cámpora) y Juan Grabois (Frente Patria Grande / Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), el municipio de Quilmes avanzó en el proyecto de ordenamiento del tránsito.
DISPUTA KIRCHNERISTA
Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3
Kirchnerismo con grieta en Quilmes. Pese a incidentes, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois con votos del PRO, UCR y LLA pero no de Axel Kicillof.
La iniciativa de Mayra Mendoza -alcalde reelegida en 2023 pero hoy día con licencia que le permite desempeñarse como diputada provincial- fue sancionada en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de los 2/3 de los concejales y habilitó al Departamento Ejecutivo a avanzar con una licitación pública para concesionar el servicio por un plazo de 10 años.
18 concejales aprobaron la creación del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), el Sistema de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito (SDEIT) y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transporte de Carga (SCPVTC).
El acompañamiento opositor fue decisivo para consolidar el quórum y llegar a la mayoría especial. A los votos del oficialismo se sumaron
La previa
No fue tan fácil. Veamos lo que fue la previa, según Pedro Navarro, en Quilmes a Diario:
"(...) Este fin de semana, los 3 concejales del oficialismo quilmeño integrantes de movimientos sociales (N. de la R.: los de Grabois), quienes no están de acuerdo con sistema de estacionamiento medido privado propuesto por la "gestión Mayra Mendoza, analizan si se presentan a dar quórum a la sesión extraordinaria convocada para este lunes 22/12 a las 10:00.
Son:
- Mariluz Mendoza, de Patria Grande;
- Gabriel Ibarra, del Movimiento Evita; y
- Lorena Aguirre, del PCR (Comunismo Revolucionario).
Pretenden que se interrumpa el proyecto del Ejecutivo y que se implemente el sistema de "estacionamiento medido solidario" que en agosto del 2021 proponía el Ejecutivo desde la Subsecretaría de Economía Social, Popular y Solidaria cuyo responsable y promotor era entonces el actual presidente del bloque oficialista, Ezequierl Arauz, quien se supone que ahora debe defender el proyecto de estacionamiento privado.
El tema fundamental es el quórum.
El oficialismo tiene 13 concejales y los necesita a todos para tener quórum propio.
Se sabe que los 3 concejales del PRO votarán a favor; los 5 de la Libertad Avanza votarán en contra. Aún no se sabe que harán las 2 concejales de la UCR ya que desde el Comité, en las redes denuncian que el proyecto es "un curro".
Mientras tanto crecen los comentarios de que, en caso de aprobarse la privatización del estacionamiento medido, la empresa beneficiaria será la misma que explota el servicio en la ciudad de La Plata.
(…) Desde La Libertad Avanza expresaron que no votarán a favor el proyecto y resaltan que el sistema privado no solucionará el tema de los trapitos que, consideran "continuarán sacándole plata a lo vecinos". Los concejales son:
- Leandro Goria,
- Daniel Rolón,
- Sabrina Morguen,
- Estefanía Albasetti y
- Ricardo Rij.
(…) El bloque de Movimiento Derecho al Futuro lo integra en concejal Ariel Burtoli. Si bien aún no se expresó sobre el tema, desde su entorno señalan que "dificilmente se presente a la sesión".
La votación
El sistema privado más conocido es Blinkay, que utiliza la Ciudad de Buenos Aires, y es de una empresa trasnacional.
Pese a las disidencias que se expresaron durante la sesión, 12 ediles presentes del oficialismo acompañaron el proyecto, con la única ausencia del concejal Ariel Burtoli (Movimiento Derecho al Futuro / Axel Kicillof), quien había anticipado que faltaría a la convocatoria. Una definición política muy importante en el peronismo territorial.
Los bloques de la UCR y el PRO habilitaron la sesión porque el peronismo crujía y sus concejales fueron ingresando al recinto de manera escalonada, en una jornada de enorme tensión política en la calle, y negociaciones de último momento en el recinto.
Una opción era que los 3 concejales de Grabois -Mariluz Mendoza (Patria Grande), Gabriel Ibarra (Movimiento Evita) y Lorena Aguirre (PCR)-, no concurrieran a la sesión. Pero finalmente se hicieron presentes.
De todos modos el quorum lo garantizaron los 3 concejales del PRO (Diego Buffone), Lucas Araujo y Alexia Lusquiños; y los 2 UCR (Daniela Ferreyra y Marcelo Gago).
En la negociación, a Gabriel Ibarra (Evita) y Aguirre (PCR), se les garantizó que "la empresa que gane incorporará a personas que cumplen la función de cuidacoches en la vía publica". Se desconocen los detalles del acuerdo.
Mariluz Mendoza votó en contra. Pero Lorena Aguirre y Gabriel Ibarra votaron a favor.
LLA
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) había anticipado que iba a votar en contra.
Luego ocurrieron negociaciones. En forma totalmente sorpresiva, Daniel Rolón, sin explicaciones, votó a favor.
Los otros 4 votaron en contra (Leandro Goria, Estefanía Albasetti, Ricardo Rij y Sabrina Morguen). Es decir que ocurrió una ruptura en el bloque LLA. ¿Con o sin conocimiento de Sebastián Pareja, el presidente de LLA en PBA?
Según Albasetti, la iniciativa de Mayra Mendoza es inútil porque "no servirá para sacar a los trapitos de la calle" y los vecinos "terminarán pagando más".
Ella dijo que "este es un kiosquito para la caja política".
--------------------------------------------------------------------------------
