Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3

Y permítanme una licencia periodística. Conozco Quilmes como pocos, infinitamente más que Grabois, quizá incluso más que la propia Mayra Mendoza, pero les puedo asegurar que una buena parte de esos trapitos no eran tales. Coercionaban, presionaban y ponían tarifas fijas a vecinos y comerciantes en toda la zona gastronómica, la gran mayoría de las veces en connivencia económica con la Policía. Otro negocio millonario y violento a costa del bolsillo del laburate quilmeño.

Embed Es extenso pero creo vale la pena: 7 claves para entender el fuerte cruce político entre Mayra Mendoza y Juan Grabois durante el debate legislativo por el estacionamiento medido en Quilmes, que incluyó destrozos y una toma parcial de la Municipalidad, y una intensa represión de… pic.twitter.com/J8CQBh7fCS — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) December 22, 2025

La previa

No fue tan fácil. Veamos lo que fue la previa, según Pedro Navarro, en Quilmes a Diario:

"(...) Este fin de semana, los 3 concejales del oficialismo quilmeño integrantes de movimientos sociales (N. de la R.: los de Grabois), quienes no están de acuerdo con sistema de estacionamiento medido privado propuesto por la "gestión Mayra Mendoza, analizan si se presentan a dar quórum a la sesión extraordinaria convocada para este lunes 22/12 a las 10:00.

Son:

Mariluz Mendoza, de Patria Grande;

Gabriel Ibarra, del Movimiento Evita; y

Lorena Aguirre, del PCR (Comunismo Revolucionario).

Pretenden que se interrumpa el proyecto del Ejecutivo y que se implemente el sistema de "estacionamiento medido solidario" que en agosto del 2021 proponía el Ejecutivo desde la Subsecretaría de Economía Social, Popular y Solidaria cuyo responsable y promotor era entonces el actual presidente del bloque oficialista, Ezequierl Arauz, quien se supone que ahora debe defender el proyecto de estacionamiento privado.

El tema fundamental es el quórum.

El oficialismo tiene 13 concejales y los necesita a todos para tener quórum propio.

Se sabe que los 3 concejales del PRO votarán a favor; los 5 de la Libertad Avanza votarán en contra. Aún no se sabe que harán las 2 concejales de la UCR ya que desde el Comité, en las redes denuncian que el proyecto es "un curro".

Mientras tanto crecen los comentarios de que, en caso de aprobarse la privatización del estacionamiento medido, la empresa beneficiaria será la misma que explota el servicio en la ciudad de La Plata.

(…) Desde La Libertad Avanza expresaron que no votarán a favor el proyecto y resaltan que el sistema privado no solucionará el tema de los trapitos que, consideran "continuarán sacándole plata a lo vecinos". Los concejales son:

Leandro Goria,

Daniel Rolón,

Sabrina Morguen,

Estefanía Albasetti y

Ricardo Rij.

(…) El bloque de Movimiento Derecho al Futuro lo integra en concejal Ariel Burtoli. Si bien aún no se expresó sobre el tema, desde su entorno señalan que "dificilmente se presente a la sesión".

Embed Juangra desde Palermo organiza el quilombo en Quilmes que no se anima a armarle a Jorge Macri y despues, del manual que escribió en Varela Varelita, te extorsiona a través de los medios de comunicación. Harto de este pibe. pic.twitter.com/K2wvfgB5q7 — Vitorio (@vitttttttorio) December 22, 2025

La votación

El sistema privado más conocido es Blinkay, que utiliza la Ciudad de Buenos Aires, y es de una empresa trasnacional.

Pese a las disidencias que se expresaron durante la sesión, 12 ediles presentes del oficialismo acompañaron el proyecto, con la única ausencia del concejal Ariel Burtoli (Movimiento Derecho al Futuro / Axel Kicillof), quien había anticipado que faltaría a la convocatoria. Una definición política muy importante en el peronismo territorial.

Los bloques de la UCR y el PRO habilitaron la sesión porque el peronismo crujía y sus concejales fueron ingresando al recinto de manera escalonada, en una jornada de enorme tensión política en la calle, y negociaciones de último momento en el recinto.

Una opción era que los 3 concejales de Grabois -Mariluz Mendoza (Patria Grande), Gabriel Ibarra (Movimiento Evita) y Lorena Aguirre (PCR)-, no concurrieran a la sesión. Pero finalmente se hicieron presentes.

De todos modos el quorum lo garantizaron los 3 concejales del PRO (Diego Buffone), Lucas Araujo y Alexia Lusquiños; y los 2 UCR (Daniela Ferreyra y Marcelo Gago).

En la negociación, a Gabriel Ibarra (Evita) y Aguirre (PCR), se les garantizó que "la empresa que gane incorporará a personas que cumplen la función de cuidacoches en la vía publica". Se desconocen los detalles del acuerdo.

Mariluz Mendoza votó en contra. Pero Lorena Aguirre y Gabriel Ibarra votaron a favor.

LLA

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) había anticipado que iba a votar en contra.

Luego ocurrieron negociaciones. En forma totalmente sorpresiva, Daniel Rolón, sin explicaciones, votó a favor.

Los otros 4 votaron en contra (Leandro Goria, Estefanía Albasetti, Ricardo Rij y Sabrina Morguen). Es decir que ocurrió una ruptura en el bloque LLA. ¿Con o sin conocimiento de Sebastián Pareja, el presidente de LLA en PBA?

Según Albasetti, la iniciativa de Mayra Mendoza es inútil porque "no servirá para sacar a los trapitos de la calle" y los vecinos "terminarán pagando más".

Ella dijo que "este es un kiosquito para la caja política".

--------------------------------------------------------------------------------

