La cena de navidad con Javier Milei aumentó más que la inflación

Peceto entero premium: +62%

Gaseosa cola (primera marca): +58%

Champagne premium: +56%

Pan dulce con frutas: +44%

Asado del centro: +46%

Pan dulce con frutos secos: +42%

Gaseosa cola (primera marca, menú intermedio): +58%

Budín sin frutas: +27%

Espumante de ananá: +25%

Champagne Extra Brut: +15%

El Menú Económico, el que menos aumentó

Esta alternativa para cuatro personas tiene un costo total de $ 98.266 y aumentó un 13% en relación con los precios de 2024, menos de la mitad de la inflación proyectada para este año.

image

El menú está formado por un plato principal con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y 1/2 de helado de pote, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Este menú tuvo fuertes incrementos en algunos productos como el pan dulce con frutas que tuvo una suba del 44%, seguido por el budín sin frutas, que aumentó 27%, y el espumante de ananá, con un alza del 25%.

En tanto, los que menos aumentaron son: helado de pote 1,5kg -24%, sidra -3%, y ensalada de papa y huevo 4%.

El menú intermedio, por encima de la inflación

Esta opción presenta un aumento significativo con relación al menú económico. El costo llega a los $196.599 con un aumento que supera a la inflación proyectada para este año ya que se calcula en un +39%.

image

El menú intermedio incluye un plato principal con asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

Entre los productos mencionados, la gaseosa cola de primera marca lideró las subas con un 58%, seguida por el asado del centro, que aumentó 46%, y el pan dulce con frutos secos, con un alza del 42%, afectado por el encarecimiento de insumos importados como almendras y nueces.

Menú Premium con aumento premium

Esta opción de cena navideña es la más cara y la que más aumentó con una suba del 44% interanual.

image

El costo se calculó en los $ 314.768 frente a los $ 218.651 del año pasado.

Los productos que más aumentaron fueron el peceto entero premium, con un incremento del 62%, seguido por la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne premium, que subió 56%. Estos valores reflejan tanto la recomposición de precios en carnes como el peso de los costos logísticos y de posicionamiento en bebidas.

