Netflix y los hermanos Duffer acaban de desatar el furor entre los fanáticos de Stranger Things. Ross Duffer, cocreador de la exitosa serie, reveló la duración exacta de los tres episodios que conforman el Vol. 2 de la quinta temporada. Y las cifras prometen una maratón épica para Navidad.
HORA DEL ADIÓS
Se revelaron los tiempos exactos de 'Stranger Things 5': La maratón final de Netflix
Ross Duffer soltó todos los detalles sobre el Vol. 2 y ajustó el tiempo del gran final que ya tiene fecha de estreno para Netflix. Bye, Stranger Things.
Oscuridad y terror: lo que se viene en el Vol. 2 de Stranger Things
Los episodios que se estrenan el día de Navidad suman un total de tres horas y media de puro Upside Down. El quinto capítulo, "Shock Jock", durará 1 hora y 8 minutos. Le sigue "Escape de Camazotz" con 1 hora y 15 minutos, el más extenso de la tanda. Finalmente, "The Bridge" cerrará con 1 hora y 6 minutos antes del esperadísimo final de la serie.
El cocreador también ajustó la duración del episodio final. "Stranger Things: El Final — El Rightside Up" ahora se extenderá por 2 horas y 8 minutos, tres minutos más de lo anunciado originalmente. Este capítulo se proyectará simultáneamente en 500 cines de todo el país el 31 de diciembre a las 5 p.m. (hora del Pacífico), justo cuando se estrene mundialmente en Netflix.
"Escape From Camazotz" tendrá a Shawn Levy detrás de cámaras nuevamente. Los Duffer confesaron que es "el episodio más grande de los tres" y que las actuaciones los hacen llorar cada vez que lo ven. Sobre "The Bridge", que codirigen Levy y los hermanos, solo dijeron que será "el capítulo más emotivo de la temporada", aparte del final.
El equilibrio perfecto entre acción y emoción
Matt Duffer explicó recientemente a The Hollywood Reporter la fórmula detrás del éxito de Stranger Things. "Al final, lo que importa a la gente son los personajes", reveló el cocreador. El desafío siempre fue combinar los monstruos y la acción con la humanidad del elenco querido por millones.
El punto de referencia es el episodio "Querido Billy", donde los efectos visuales y el clímax emocional de Max colisionaron simultáneamente. Esa combinación explosiva es lo que los hermanos buscan repetir en estos episodios finales que cierran una era en la televisión mundial.
La cuenta regresiva arrancó. El 25 de diciembre llega el Vol. 2 y seis días después, el cierre definitivo de Stranger Things.
