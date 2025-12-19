Netflix vuelve a apostar por producciones de Argentina y esta vez estrenará una miniserie en su plataforma que ya está en boca de todos. La misma ya cuenta con tráiler oficial y su fecha de estreno está más cerca de lo que se cree.
FUROR
Netflix estrena la miniserie argentina más esperada del año
Esta miniserie está basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, con lo cual tiene un enfoque muy pensado y que sigue la línea de los libros para envolver a los espectadores como nunca. La misma fue filmada enteramente en Argentina y promete muchísimo.
La miniserie argentina que estrena Netflix
La serie se llama El tiempo de las moscas y las protagonistas son Carla Peterson y Nancy Dupláa. La misma está basada en las novelas Tuya y otra homónima de Claudia Piñeiro, una escritora también argentina. Esta producción ya cuenta con tráiler oficial.
En ambas novelas se narra la historia de una misma protagonista, con lo cual están combinadas en una miniserie que promete dejarte atento a la pantalla sin poder pausar. La serie toca temas como la amistad y la libertad, pero con un enfoque que mezcla humor y también suspenso.
"Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés y La Manca intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino de engaños y peligros", dice la sinopsis de esta miniserie que se estrenará el próximo 1 de enero de 2026 de manera global.
