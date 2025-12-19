El oficialismo en el Senado no logró este viernes incluir en su dictamen el polémico capítulo XI del proyecto de Presupuesto, el mismo que fue rechazado en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados. De esa forma, LLA llevará al recinto la misma media sanción que se aprobó en la Cámara Baja, sin cambios.
TRAS REVÉS EN DIPUTADOS
Presupuesto en el Senado: LLA no pudo incluir el capítulo XI y va al recinto sin cambios en el proyecto
El oficialismo consiguió las firmas para el dictamen sin incluir el capítulo que fue rechazado en Diputados. Buscarán incorporarlo en el recinto el 26/12.
El texto juntaba las firmas durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda que presidente el oficialista Ezequiel Atauche, quien luego confirmó que se había logrado el despacho de mayoría.
No obstante, la modificación intentará lograrse en el recinto, cuando se vote el proyecto el viernes 26/12. De incorporarse el cambio, la iniciativa deberá volver a Diputados, por lo que la sanción quedaría para el año que viene.
De lo contrario, el gobierno de Javier Milei podría tener su primer presupuesto aprobado la semana que viene, aunque no en las condiciones que el Presidente quiere.
El capítulo XI del proyecto del Presupuesto incluye la derogación de leyes sensibles, como la de la emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario, vetadas por Javier Milei pero insistidas en el Congreso.
En la maratónica sesión del miércoles/jueves, LLA sufrió un duro revés cuando no pudo sostener ese capítulo a pesar de que logró la aprobación en general del presupuesto.
En esa línea, el ministro del Interior, Diego Santilli, y quien estuvo a cargo de la negociación con gobernadores cuyos diputados votaron contra el deseo de la Casa Rosada, anticipó que se buscaría modificar la media sanción en el Senado.
“Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, dijo Santilli este viernes a radio Mitre en relación al capítulo XI.
Sin embargo, la firma del dictamen sin cambios expone otro fracaso parlamentario del oficialismo que ahora intentará enmendarlo en el recinto el próximo viernes.
