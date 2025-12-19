Presupuesto en el Senado: LLA no pudo incluir el capítulo XI y va al recinto sin cambios en el proyecto

En la maratónica sesión del miércoles/jueves, LLA sufrió un duro revés cuando no pudo sostener ese capítulo a pesar de que logró la aprobación en general del presupuesto.

En esa línea, el ministro del Interior, Diego Santilli, y quien estuvo a cargo de la negociación con gobernadores cuyos diputados votaron contra el deseo de la Casa Rosada, anticipó que se buscaría modificar la media sanción en el Senado.

“Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, dijo Santilli este viernes a radio Mitre en relación al capítulo XI.

Sin embargo, la firma del dictamen sin cambios expone otro fracaso parlamentario del oficialismo que ahora intentará enmendarlo en el recinto el próximo viernes.

