La tensión entre Javier Milei y Lali Espósito sumó esta semana un nuevo capítulo, con un Presidente decidido a seguirse peleando y una artista que eligió no correrse del eje. El disparador fue Carajo Stream, pero el verdadero mensaje llegó después, desde Vélez Sarsfield, en un gesto que dice mucho más que cualquier declaración.
"CUANDO CAZASTE AL LEÓN..."
"Munipa": Javier Milei disparó otra vez contra Lali Espósito y recibió su respuesta
Javier Milei volvió a atacar a Lali Espósito y reactivó una pelea política y cultural. Ella respondió sin gritar, mientras cerró 2025 con un poder que incomoda.
Excusado con la "batalla cultural", Javier Milei vuelve una y otra vez sobre Lali
Javier Milei reapareció esta semana en el canal de streaming Carajo, conducido por Daniel Parisini, el Gordo Dan, y volvió a poner a Lali Espósito en medio de su relato. Consultado por las críticas de artistas a su gestión, eligió otra vez el mismo ejemplo. "Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo", dijo, con complicidades y risas en el estudio.
El Presidente insistió con su marco preferido, el de la "batalla cultural", una etiqueta que le sirve para simplificar discusiones mucho más complejas. "Y eso también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte", agregó, antes de rematar con la frase que ya repite como un mantra: "Entonces nos dimos cuenta que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un munipa a gran escala".
El problema, más allá del contenido, es la insistencia. Milei volvió a reducir a una artista con más de veinte años de carrera a un ejemplo abstracto de lo que, según él, está mal. No mostró datos, contratos ni cifras, solo una sospecha general que apunta a desacreditar cualquier voz crítica del Gobierno.
Y no es algo nuevo: ya la había llamado "Lali Depósito" y ya había usado su nombre como ejemplo de una supuesta cultura parasitaria. Todo eso salió al aire en Carajo y circuló rápido en X, amplificado por cuentas libertarias que hacen de caja de resonancia.
Respuesta sin discurso: Una frase, una foto y cinco Vélez llenos
Por su parte, Lali eligió otro camino menos confrontativo. Ni entrevistas ni un descargo largo. Solo una simple foto desde su último show en el estadio de Vélez y una línea de su canción "Payaso": "Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas…".
La frase pertenece a su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, presentado este año, y volvió a servir de respuesta indirecta, sin entrar en el barro.
Según explicó la propia Lali anteriormente, como la que dio en La Revuelta (TVE), el tema fue escrito antes de que el conflicto con Milei escalara, aunque a esta altura eso importa poco: las canciones terminan dialogando con la realidad que las rodea.
Y la realidad es que Lali cerró 2025 con números difíciles de discutir. Cinco estadios Vélez agotados en un mismo año, algo que ninguna artista mujer había logrado antes en la Argentina, más de 200 mil personas solo en esos shows, una gira internacional que pasó por Argentina, Uruguay y España, y un disco que estuvo entre los más escuchados del año. Todo eso sin necesidad de explicar demasiado.
El último Vélez fue una síntesis de época: Dillom, Moria Casán y Sandra Mihanovich de invitados, un estadio lleno durante casi tres horas y una artista que, guste o no, ocupa un lugar central en la música argentina.
Mientras el Presidente insiste en discutirla desde un estudio de streaming amigo y militante, Lali responde desde escenarios llenos con bolsillos privados. No es épica ni resistencia pura, tampoco inocencia: es poder cultural en estado concreto. Y eso, para cualquier gobierno, siempre resulta incómodo.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
Denuncian la "mayor filtración de datos personales del país": ANSES, ARCA, telefónicas y más