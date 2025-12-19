"Munipa": Javier Milei disparó otra vez contra Lali Espósito y recibió su respuesta

Y no es algo nuevo: ya la había llamado "Lali Depósito" y ya había usado su nombre como ejemplo de una supuesta cultura parasitaria. Todo eso salió al aire en Carajo y circuló rápido en X, amplificado por cuentas libertarias que hacen de caja de resonancia.

Respuesta sin discurso: Una frase, una foto y cinco Vélez llenos

Por su parte, Lali eligió otro camino menos confrontativo. Ni entrevistas ni un descargo largo. Solo una simple foto desde su último show en el estadio de Vélez y una línea de su canción "Payaso": "Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas…".

image

La frase pertenece a su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, presentado este año, y volvió a servir de respuesta indirecta, sin entrar en el barro.

Según explicó la propia Lali anteriormente, como la que dio en La Revuelta (TVE), el tema fue escrito antes de que el conflicto con Milei escalara, aunque a esta altura eso importa poco: las canciones terminan dialogando con la realidad que las rodea.

Y la realidad es que Lali cerró 2025 con números difíciles de discutir. Cinco estadios Vélez agotados en un mismo año, algo que ninguna artista mujer había logrado antes en la Argentina, más de 200 mil personas solo en esos shows, una gira internacional que pasó por Argentina, Uruguay y España, y un disco que estuvo entre los más escuchados del año. Todo eso sin necesidad de explicar demasiado.

image Mientras el Presidente habla, Lali Espósito cerró 2025 con récords, público propio y centralidad cultural indiscutible.

El último Vélez fue una síntesis de época: Dillom, Moria Casán y Sandra Mihanovich de invitados, un estadio lleno durante casi tres horas y una artista que, guste o no, ocupa un lugar central en la música argentina.

Mientras el Presidente insiste en discutirla desde un estudio de streaming amigo y militante, Lali responde desde escenarios llenos con bolsillos privados. No es épica ni resistencia pura, tampoco inocencia: es poder cultural en estado concreto. Y eso, para cualquier gobierno, siempre resulta incómodo.

