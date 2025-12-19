Christian Petersen con falla multiorgánica: Qué es y por qué ocurre

También se le conoce como síndrome de fallo multiorgánico, insuficiencia multiorgánica, o síndrome de disfunción multiorgánica significa.

"El síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) es una enfermedad aguda (de rápida evolución) y grave en la que dos o más sistemas orgánicos dejan de funcionar correctamente. Los sistemas orgánicos son grupos de órganos que trabajan juntos para realizar funciones esenciales en el cuerpo, como respirar, digerir u orinar", indica la Clínica Cleveland.

Según los expertos, una falla multiorgánica puede afectar órganos como: pulmones, cerebro, corazón, riñones e hígado.

¿Qué provoca una falla multiorgánica?

Enfermedades, lesiones e infecciones pueden provocar una falla multiorgánica.

La Clínica Universidad de Navarra explica que, se cree que la falla multiorgánica "se asocia a una respuesta inflamatoria sistémica exagerada o incontrolada, un fenómeno que conduce a la disfunción de órganos no infectados y puede afectar a órganos distantes del foco inicial de la enfermedad".

"Esta respuesta inflamatoria puede activar diversas cascadas bioquímicas y celulares, como la liberación de citoquinas proinflamatorias, la activación de células inmunitarias, la coagulación intravascular diseminada y la disfunción endotelial, que contribuyen a la lesión y fallo de los órganos", agregan.

Una de las cosas que puede ocurrir, según la Clínica Cleveland, por ejemplo, es que durante una enfermedad, el sistema inmunológico tenga una reacción exagerada y peligrosa, se produzca una inflamación generalizada y, finalmente, una falla multiorgánica.

Según los expertos, algunas causas de la falla multiorgánica son:

Sepsis o choque séptico

Lesión traumática

Pancreatitis

Ataque cardíaco masivo

Insuficiencia hepática

Lesiones tóxicas y envenenamiento

¿Se puede revertir una falla multiorgánica?

Sí, la falla multiorgánica puede ser reversible, sobre todo, cuando es tratada de forma temprana.

Esto también puede depender de cuántos órganos no funcionen correctamente y de la causa de la falla multiorgánica.

La Clínica Cleveland especifica que, según estimaciones de proveedores de atención médica e investigadores médicos, la tasa de supervivencia del MODS es del 50% al 60%.

----------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras