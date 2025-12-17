¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

Las entidades del transporte alertaron en un comunicado sobre la grave situación económica del sector, marcada por ingresos insuficientes, aumento de costos y falta de actualización de los subsidios. En esa línea, dijeron que era “materialmente imposible” cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones salariales.

Raúl Abraham, secretario general de UTA Chaco explicó ayer a Radio Libertad: “el pago está bastante complicado, hubo una oferta de empresarios donde expresan la imposibilidad de hacer el pago en 1 sola cuota…están ofreciendo 4 cuotas”.

sube colectivos.jpg Incertidumbre sobre el servicio de colectivos para el 18/12.

Qué dijeron las cámaras de transporte sobre el conflicto

En un comunicado de prensa, los gremios del transporte expresaron: “Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.

Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”.

Suba de subsidios

El 4 de diciembre pasado, mediante una resolución, la Secretaría de Transporte actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo jurisdicción nacional, provincial y municipal.

La actualización corresponde a los períodos de noviembre y diciembre de 2025, siendo este último aplicable para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.

Las cámaras del transporte calcularon que el aumento de los subsidios será del 15% pero estaban sorprendidas porque desde el Gobierno venían insistiendo que con los subsidios actuales podían afrontar sueldos y aguinaldos.

