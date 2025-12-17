Amenaza de paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que conduce el sindicalista Roberto Fernández en reclamo del pago del medio aguinaldo de diciembre, coincidente con la marcha de la CGT al Congreso en contra de la Reforma Laboral.
ESTE 18/12
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
La UTA analiza convocar a un paro de colectivos este 18/12 en reclamo del medio aguinaldo en sintonía con la marcha de la CGT contra la Reforma Laboral.
Colectivos y aguinaldos
El gremio liderado por Roberto Fernández advirtió en la última reunión en la Secretaría de Trabajo que podría tomar medidas de fuerza este jueves 18/12 si no se cumple con el pago del medio aguinaldo de diciembre, aún adeudado por las empresas, y vencidos los plazos legales.
La oferta de los empresarios hasta el momento es pagar el Sueldo Anual Complementario (SAC) en cuotas.
Cabe recordar que, días atrás, el Gobierno nacional aprobó un nuevo esquema de costos para el sector que se estima que mejoraba en un 15% los subsidios a las empresas y desde la gestión Milei consideraban que era más que suficiente para cubrir el pago de sueldos y aguinaldos. Una amenaza de paro se disipó por entonces.
En ese contexto, en Chaco, solicitaron dividir el monto del aguinaldo en cuatro pagos consecutivos hasta marzo de 2026, mientras que las cámaras del AMBA plantearon un esquema de seis tramos sujetos a la disponibilidad financiera.
Las entidades del transporte alertaron en un comunicado sobre la grave situación económica del sector, marcada por ingresos insuficientes, aumento de costos y falta de actualización de los subsidios. En esa línea, dijeron que era “materialmente imposible” cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones salariales.
Raúl Abraham, secretario general de UTA Chaco explicó ayer a Radio Libertad: “el pago está bastante complicado, hubo una oferta de empresarios donde expresan la imposibilidad de hacer el pago en 1 sola cuota…están ofreciendo 4 cuotas”.
Qué dijeron las cámaras de transporte sobre el conflicto
En un comunicado de prensa, los gremios del transporte expresaron: “Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.
Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”.
Suba de subsidios
El 4 de diciembre pasado, mediante una resolución, la Secretaría de Transporte actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo jurisdicción nacional, provincial y municipal.
La actualización corresponde a los períodos de noviembre y diciembre de 2025, siendo este último aplicable para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.
Las cámaras del transporte calcularon que el aumento de los subsidios será del 15% pero estaban sorprendidas porque desde el Gobierno venían insistiendo que con los subsidios actuales podían afrontar sueldos y aguinaldos.
