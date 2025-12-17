El Subte de la Ciudad de Buenos Aires extenderá el horario de servicio de las líneas D y H para facilitar el regreso a casa de los distintos eventos masivos que se realizarán en la ciudad.
AIRBAG + PÁRENSE DE MANOS
Miércoles 17, Jueves 18 y Sábado 20, el Subte extiende su horario por eventos masivos
Por recitales (Airbag en el estadio Monumental y Párense de Manos en el estadio de Huracán), el Subte extiende sus horarios. Buena noticia.
Hoy miércoles 17 y el jueves 18 la Línea D (Catedral / Congreso) funcionará hasta las 2:00 am, para facilitar la vuelta a casa de quienes asistan a los recitales de Airbag, que se presentarán en el estadio Monumental, de River Plate.
De esta manera, el último tren partirá desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, a la 1:30 am, y permanecerán abiertas solo para el descenso de pasajeros las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.
Por otra parte, para quienes asistan al espectáculo Párense de Manos el sábado 20 en el estadio El Palacio Ducó, de Huracán de Parque Patricios, el Subte ofrecerá un servicio especial en la Línea H (Facultad de Derecho / Hospitales).
El último tren de la estación Caseros saldrá a las 2:00 am, y podrán descender en las estaciones: Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui, elegidas en función del flujo de usuarios estimados y la conectividad con otros medios de transporte.
Ambas iniciativas se suman a la flexibilidad horaria que se implementa los viernes y sábados en la Línea B.
Se cumple 1 año de la extensión horaria, un servicio que comenzó como una prueba piloto, y débito al éxito se realizan servicios especiales de desconcentración por eventos masivos en distintas líneas.
La extensión horaria busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.
