Miércoles 17, Jueves 18 y Sábado 20, el Subte extiende su horario por eventos masivos

Ambas iniciativas se suman a la flexibilidad horaria que se implementa los viernes y sábados en la Línea B.

Se cumple 1 año de la extensión horaria, un servicio que comenzó como una prueba piloto, y débito al éxito se realizan servicios especiales de desconcentración por eventos masivos en distintas líneas.

La extensión horaria busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

