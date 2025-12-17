Luzu TV mete un golpe fuerte al streaming con una dupla clásica de la TV

Marley y Flor Peña no llegan como invitados de paso ni como experimento raro: llegan con programa propio, continuidad y una apuesta fuerte detrás. Además, es la primera vez que ambos encaran un proyecto de streaming sostenido, algo que durante años parecía innecesario para figuras tan asociadas al rating de la tele abierta, lo cual explica por qué esta incorporación se leyó como un salto de calidad más que como un simple fichaje.

Cuando el hoy necesita lo de ayer para funcionar

El programa se llamará "El show del verano", saldrá desde Pinamar y debutará el lunes 5 de enero, de 20 a 22, ocupando un horario central incluso en temporada baja. El nombre remite directamente al ciclo que hicieron juntos en Telefe a comienzos de los 2000, cuando su química explotó y terminó convirtiéndolos en una dupla querida, efectiva y muy reconocible.

Pero acá no hay una remake ni intento de copiar el pasado. La idea es usar esa química en un formato más relajado, con tiempos reales y sin la rigidez de la televisión tradicional. Florencia Peña lo explicó de una forma que después circuló fuerte en redes: "El humor atraviesa décadas". Una definición simple, pero bastante precisa para entender por qué esta dupla sigue funcionando y por qué Luzu decidió apostar por ellos ahora.

image El show del verano recupera una dupla histórica en un formato relajado y actual. Con esta movida, Luzu busca conversación, cruce generacional y centralidad en la agenda.

En X (ex Twitter), hubo todo tipo de reacciones: algunos comentarios críticos y elogios directos como "Qué dupla icónica, la rompen toda juntos". Porque hay algo clave en el momento actual del streaming: no se busca gustarles a todos, se busca generar conversación. Y en eso Marley y Peña son expertos.

Mientras OLGA arma su propio esquema veraniego desde Mar del Plata y otros canales prueban formatos más chicos, Luzu mete una ficha pesada y se diferencia, cruzando generaciones, públicos y lenguajes. "El show del verano" es una señal de que el streaming juega a ser central y eso, guste o no, cambia bastante las reglas del juego.

