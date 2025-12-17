Javier Milei pone a prueba su poder: Arranca la maratón en el Congreso

urgente24
Diputados trata el Presupuesto 2026 y el gobierno de Javier Milei confía en que obtendrá la media sanción. En el Senado, agenda frenética por Reforma Laboral.

El oficialismo logró en tiempo récord este martes la firma del dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, la primera que presentó el presidente Javier Milei en sus más de dos años de mandato.

Con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para este miércoles, el bloque liderado por el cordobés Gabriel Bornoroni logró el dictamen express en la comisión presidida por otra luminaria libertaria, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch.

El texto que ahora deberá ser votado en el recinto incorporó la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, votadas a instancias de la oposición que además logró imponer su sanción tras los vetos presidenciales.

Desde el Gobierno se muestran confiados en que el proyecto será aprobado hoy, en una sesión que se prevé extensa y con fuerte debate político.

Por su parte, la tregua que firmaron hace dos semanas la secretaria General, Karina Milei, y el estratega de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Caputo, por pedido del Presidente, pasó su primera prueba de fuego con los cambios en el ARCA (Andrés Vázquez) y en el Banco Nación (Darío Wasserman). El Congreso, el objetivo.

En paralelo al debate legislativo, la Casa Rosada activó incentivos concretos para asegurar apoyos provinciales. En los últimos días, aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $43.000 millones, con transferencias a Tucumán, Misiones y Chaco.

El calendario, además, impone urgencia. La próxima instancia marcada en rojo es el Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con el tramo final de la reforma laboral y el Presupuesto 2026 en una sesión prevista para el viernes 26 de diciembre.

En las afueras, comenzó el paro de controladores aéreos, que afecta a vuelos nacionales.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Se intensifica el debate por Reforma Laboral: Killicof Vs. Bullrich

Tras la firma del presidente Javier Milei al proyecto de reforma laboral y su envío al Senado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce y calificó la iniciativa como "una regresión muy fuerte" de derechos. En respuesta, la senadora Patricia Bullrich lo chicaneó por el elevado número de trabajadores informales en la provincia de Buenos Aires y defendió la medida como un respaldo al empleo.

El gobernador sostuvo que "la Argentina vive una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de salarios, y esta ley parece diseñada para lograr un empeoramiento". Además, advirtió que la iniciativa, que incluye 197 artículos, se elaboró "sin consultar a las pymes ni a los trabajadores" y señaló que "si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión".

Por su parte, Bullrich salió al cruce a través de sus redes sociales, cuestionando su postura y destacando la situación laboral en territorio bonaerense: "Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART. Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?".

La senadora agregó: "¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta ley está del lado del que labura, les guste o no".

Live Blog Post

CFK volvió a cruzar al Gobierno: De "economía en caída libre" a "los dólares no salen por las orejas"

En un nuevo capítulo de las críticas que Cristina Kirchner dirige a Javier Milei y su gobierno, este miércoles la expresidenta le dedicó un mensaje en el que hizo varios cuestionamientos a la gestión libertaria, en los que consideró tanto que "la economía está en caída libre" como que "los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país".

La exmandataria enfocó esta vez sus cuestionamientos al "trayecto de anuncios" del Ejecutivo, sobre "la dolarización y las bandas"; y apuntó contra lo que calificó como "el espectáculo" del Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, porque "el consumo no repunta".

"En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después)", comenzó en su posteo en X la titular del Partido Justicialista (PJ).

Live Blog Post

En las afueras, paro de controladores aéreos

Tal como anticiparon días atrás desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), este miércoles comienza la primera jornada de paro que será parte de una serie de acciones que se extenderán durante cinco días. El cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante diciembre, fechas que coinciden con Navidad y Año Nuevo.

La decisión responde a un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por cuestiones salariales y de otras índoles. Hoy, por ejemplo, el gremio que nuclea a los controladores aéreos no desarrollará tareas entre las 8 y las 11 de la mañana. En teoría, esta acción debería afectar solamente a los vuelos con destinos nacionales.

Live Blog Post

Maximiliano Pullaro le marcó la cancha a Javier Milei

Sin señales de Casa Rosada, el gobernador provincial le volvió a marcar la cancha al Gobierno asegurando que cualquier diálogo formal está supeditado al reconocimiento y cumplimiento de las obligaciones financieras. A su vez, de infraestructuras que mantiene la Nación con el territorio santafesino.

El distanciamiento político entre el Gobierno y Santa Fe impacta de lleno en el Congreso. Los diputados alineados con Pullaro, junto al resto del interbloque Provincias Unidas, definieron que no apoyarán el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Presidente.

Live Blog Post

En el Senado se pone en marcha otra frenética agenda: Reforma Laboral

Mientras en la Cámara de Diputados se esté tratando el Presupuesto 2026, en el Senado se pone en marcha otra frenética agenda que incluye la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Patricia Bullrich, líder de la bancada libertaria, aspira a que tengan media sanción el 26/12. El peronismo-kirchnerismo sin reacción.

La actividad comenzará a las 9 en Trabajo y Previsión Social y a las 9:30 será el turno de Presupuesto y Hacienda, las dos delegaciones a las que fue girada la iniciativa que el oficialismo pretende aprobar antes de fin de año. En tanto, para las 11 está previsto un plenario de ambas.

Con miras a lograr dictamen este viernes y a realizar una sesión el 26 de diciembre para darle luz verde al proyecto en el recinto, antes de su envío a Diputados, la asamblea conjunta contará con la asistencia de miembros del Ejecutivo para disertar sobre la propuesta.

Live Blog Post

En Diputados, Presupuesto 2026

El oficialismo consiguió este martes el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso por Javier Milei. La iniciativa se discutió en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, presidida por Alberto 'Bertie' Benegas Lynch (LLA).

El texto que ahora deberá ser votado en el recinto este miércoles incorporó la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, votadas a instancias de la oposición que además logró imponer su sanción tras los vetos presidenciales.

La sesión fue convocada para las 14 y se espera que sea maratónica.

