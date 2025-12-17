Javier Milei pone a prueba su poder: Arranca la maratón en el Congreso

Live Blog Post

Se intensifica el debate por Reforma Laboral: Killicof Vs. Bullrich

Tras la firma del presidente Javier Milei al proyecto de reforma laboral y su envío al Senado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce y calificó la iniciativa como "una regresión muy fuerte" de derechos. En respuesta, la senadora Patricia Bullrich lo chicaneó por el elevado número de trabajadores informales en la provincia de Buenos Aires y defendió la medida como un respaldo al empleo.

El gobernador sostuvo que "la Argentina vive una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de salarios, y esta ley parece diseñada para lograr un empeoramiento". Además, advirtió que la iniciativa, que incluye 197 artículos, se elaboró "sin consultar a las pymes ni a los trabajadores" y señaló que "si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión".

Por su parte, Bullrich salió al cruce a través de sus redes sociales, cuestionando su postura y destacando la situación laboral en territorio bonaerense: "Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART. Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?".

La senadora agregó: "¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta ley está del lado del que labura, les guste o no".

VER POSTEO EN X