Javier Milei cierra el año en Carajo: "Va a dar que hablar en medios internacionales"

Milei llega al cierre de su segundo año con inflación claramente más baja, pero también con una recesión que sigue pesando, reservas escasas y compromisos con el FMI que no se cumplieron del todo, algo que obligó al Banco Central a ajustar las bandas de flotación para alinearlas con la inflación.

A eso hay que sumar un Presidente que, en las últimas semanas, dio muchas menos entrevistas, algo que marca un intento claro de controlar el mensaje en un momento político sensible.

image Menos entrevistas, más control del mensaje y expectativas infladas en un contexto económico todavía frágil.

En ese marco, Carajo es la trinchera donde Milei va no para explicar tecnicismos de economía, sino a hablarle a los propios y, si puede, a tirar alguna bomba discursiva que sacuda redes, mercados y titulares internacionales. Que después "cambie todo" o no, como dice Sbdar, es otra historia, pero el método ya está claro.

Jorge Rial hace una pregunta que incomoda

Mientras Milei elige Carajo para cerrar el año, Jorge Rial preguntó anoche en Carnaval Stream algo que incomoda a muchos. En medio de allanamientos, denuncias públicas y un clima de presión cada vez más evidente, Rial puso sobre la mesa una pregunta filosa: ¿por qué todos se preguntan quién es el dueño de Carnaval, pero nadie pregunta quién banca a Carajo, a Gelatina o a Olga?

Y lo cierto es que tiene razón. Carnaval es hoy uno de los pocos espacios que investiga y discute al Gobierno desde afuera de los medios tradicionales, y eso tuvo consecuencias. "El periodismo tiene que estar para incomodar al poder… sino hacés propaganda", dijo al aire, y también advirtió: "Tocan algo tan simple como la libertad de expresión". Y las fuentes de eso están a la vista: investigaciones sobre el caso $LIBRA, los audios de ANDIS, denuncias que tocan de cerca al gobierno y obligaron a otros medios a hablar de temas que preferían esquivar.

image Jorge Rial expuso anoche la doble vara del Gobierno con los medios críticos y los amigos. Carnaval Stream paga los costos por incomodar, mientras otros streams crecen sin ser cuestionados.

Ver posteo original en X

"El enemigo, si hay un enemigo, está afuera, no está acá adentro", sostuvo Rial, y después añadió: "A nosotros nos quieren cerrar una fuente de laburo y a vos te quieren cerrar un lugar donde podés pensar. Nosotros lo que queremos es que pienses, macho. Incluso contra lo que pensamos nosotros."

Resulta bastante contradictorio que un gobierno que hace bandera de la libertad se mueva con mucha más tolerancia hacia los medios propios que hacia los críticos, mientras el resto del ecosistema mira para otro lado. Carajo, Gelatina y Olga crecen sin que nadie se pregunte demasiado quién los financia o qué intereses representan. Pero Carnaval, como molesta, pasa a ser un problema.

No se trata de defender a un canal por simpatía, sino de algo más básico: si las reglas no son iguales para todos, se achica la discusión pública. Milei cierra el año acolchonado, hablando entre amigos y con el aplauso asegurado. El problema no es ni el streaming, ni el formato, ni el show. El problema es naturalizar que algunos puedan incomodar y otros no, según de qué lado estén del poder.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio