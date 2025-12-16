Javier Milei decidió cerrar el año político lejos de la televisión tradicional y apostar por Carajo Stream, un espacio cómodo, militante y sin sobresaltos, en un momento donde cada palabra que diga mueve mercados, redes y expectativas, mientras crecen las especulaciones. En paralelo, Jorge Rial volvió a incomodar al poder preguntando quién decide qué voces se investigan hoy.
"ES TAN PICANTE..."
Javier Milei cierra el año en Carajo: "Va a dar que hablar en medios internacionales"
Javier Milei despedirá el año en Carajo Stream y dicen que va a hacer anuncios fuertes. Mientras tanto, Jorge Rial pone el foco en una doble vara que incomoda.
El show del miércoles: Javier Milei, rumores y una economía en pausa
La cuenta oficial de Carajo Stream en X anunció la llegada del presidente Javier Milei este miércoles 17 a La Misa del Gordo Dan para cerrar el año, un espacio cómodo para el presidente y para el núcleo duro libertario, algo así como una charla sin corbata y sin filtros. Sin embargo, lo que va a pasar en esa charla generó bastante más intriga después de que fuentes internas hablaran de cosas "picantes" que se va a hablar "hasta en medios internacionales".
"ME CUENTAN QUE LO DEL MIÉRCOLES ES TAN PICANTE QUE VA A DAR QUE HABLAR HASTA EN MEDIOS INTERNACIONALES. CAMBIA TODO", tuiteó Ariel Sbdar, CEO de la financiera Cocos Capital y figura conocida dentro del mundo libertario. Le habló al oído de una comunidad que vive pendiente del Merval, del dólar y de cualquier señal que venga del Gobierno.
Los posteos de Sbdar suelen mover expectativas porque muchos lo leen como alguien con llegada a información del círculo mileísta, aunque él mismo haya tenido aciertos y pifies en el pasado.
Milei llega al cierre de su segundo año con inflación claramente más baja, pero también con una recesión que sigue pesando, reservas escasas y compromisos con el FMI que no se cumplieron del todo, algo que obligó al Banco Central a ajustar las bandas de flotación para alinearlas con la inflación.
A eso hay que sumar un Presidente que, en las últimas semanas, dio muchas menos entrevistas, algo que marca un intento claro de controlar el mensaje en un momento político sensible.
En ese marco, Carajo es la trinchera donde Milei va no para explicar tecnicismos de economía, sino a hablarle a los propios y, si puede, a tirar alguna bomba discursiva que sacuda redes, mercados y titulares internacionales. Que después "cambie todo" o no, como dice Sbdar, es otra historia, pero el método ya está claro.
Jorge Rial hace una pregunta que incomoda
Mientras Milei elige Carajo para cerrar el año, Jorge Rial preguntó anoche en Carnaval Stream algo que incomoda a muchos. En medio de allanamientos, denuncias públicas y un clima de presión cada vez más evidente, Rial puso sobre la mesa una pregunta filosa: ¿por qué todos se preguntan quién es el dueño de Carnaval, pero nadie pregunta quién banca a Carajo, a Gelatina o a Olga?
Y lo cierto es que tiene razón. Carnaval es hoy uno de los pocos espacios que investiga y discute al Gobierno desde afuera de los medios tradicionales, y eso tuvo consecuencias. "El periodismo tiene que estar para incomodar al poder… sino hacés propaganda", dijo al aire, y también advirtió: "Tocan algo tan simple como la libertad de expresión". Y las fuentes de eso están a la vista: investigaciones sobre el caso $LIBRA, los audios de ANDIS, denuncias que tocan de cerca al gobierno y obligaron a otros medios a hablar de temas que preferían esquivar.
"El enemigo, si hay un enemigo, está afuera, no está acá adentro", sostuvo Rial, y después añadió: "A nosotros nos quieren cerrar una fuente de laburo y a vos te quieren cerrar un lugar donde podés pensar. Nosotros lo que queremos es que pienses, macho. Incluso contra lo que pensamos nosotros."
Resulta bastante contradictorio que un gobierno que hace bandera de la libertad se mueva con mucha más tolerancia hacia los medios propios que hacia los críticos, mientras el resto del ecosistema mira para otro lado. Carajo, Gelatina y Olga crecen sin que nadie se pregunte demasiado quién los financia o qué intereses representan. Pero Carnaval, como molesta, pasa a ser un problema.
No se trata de defender a un canal por simpatía, sino de algo más básico: si las reglas no son iguales para todos, se achica la discusión pública. Milei cierra el año acolchonado, hablando entre amigos y con el aplauso asegurado. El problema no es ni el streaming, ni el formato, ni el show. El problema es naturalizar que algunos puedan incomodar y otros no, según de qué lado estén del poder.
