De cara a celebrar las fiestas, Nata grabó un video que rápidamente se hizo viral al hacer un conmovedor pedido de adopción: “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia”. El joven, de 14 años, reside en un centro residencial desde hace más de un año debido a que sus padres están privados de la libertad.
"PROTECCIÓN, CUIDADO Y AMOR"
Nata conmovió al país: Voces expertas ponen en foco la adopción adolescente
Desde Urgente24 especialistas se expresaron tras la interpelación que generó el deseo del joven, de 14 años, que puso en debate la adopción en Argentina.
En diálogo con Urgente24 su abogada Paola Scicchitani, destacó que el contenido audiovisual compartido mediante las redes sociales fue contundente teniendo en cuenta que más de 500 familias se contactaron interesadas con el fin de cumplirle el deseo. "Fue un pedido expreso de Nata de él mismo contar su historia y que todos la escuchen de primera persona. No fue para dar lástima, ni mucho menos", expresó.
Asimismo, la letrada acentuó la importancia del hecho para que se visibilicen la gran cantidad de casos que hay en el país. "Queremos que sea el puntapié para algo mucho más grande el día de mañana. Y que esas 500 familias que se anotaron sepan que si no es este Nata hay un montón de 'Natas' más, tanto en Santa Fe como todo el país que están esperando ser adoptados", reveló.
A su vez, quien también brindó declaraciones para el sitio fue el reconocido psiquiatra José Abadi que en primer lugar resaltó que quien es adoptado "necesita de la presencia de aquellos que lo reciban": "Protección, cuidado y amor es básico para el desarrollo y generar una capacidad de enfrentar dificultades". Además, el especialista señaló que adoptar "es una forma fundamental de amor" y significa "elegir por amor". "Los que quedan sin amor sienten que están de más en esta vida", explicó.
La Red Argentina por la adopción destacó el video protagonizado por Nata
En la actualidad en la Argentina más de 2.200 niños, niñas y adolescentes esperan una familia para ser adoptados, pero existe una gran disparidad ya que miles de familias buscan bebés o niños pequeños para adoptar.
Natalia Florido, directora de la Red Argentina por la adopción, habló con Urgente24 y subrayó cómo influyó visibilizar el caso: "El video se edita con el material autorizado, se decide realizar una publicación compartida en redes sociales con un único objetivo. Que Nata pueda ser visto, escuchado y reconocido como sujeto de derecho, como un chico real que espera una familia".
"La verdad es que no nos sorprendió lo que pasó. Cada vez que logramos humanizar las historias y ponerles rostro a los chicos que esperan, la sociedad responde", aclaró y sumó que incluso desde otros países se contactaron con el fin de adoptar al joven.
Por otro lado, la entrevistada que estuvo a cargo de diversas campañas que buscan transmitir que "la adopción es posible pero tiene ser responsable" manifestó: "Estos chicos no eligieron estar dónde están. Hubo adultos que no pudieron o no supieron hacerse cargo y hoy estos chicos están buscando adultos que sí puedan hacerlo". A su vez también aprovechó para resaltar el rol de las organizaciones sociales al detallar: "Somos partes necesarias de un mismo sistema".
