Nata conmovió al país: Voces expertas ponen en foco la adopción adolescente

En la actualidad en la Argentina más de 2.200 niños, niñas y adolescentes esperan una familia para ser adoptados, pero existe una gran disparidad ya que miles de familias buscan bebés o niños pequeños para adoptar.

Natalia Florido, directora de la Red Argentina por la adopción, habló con Urgente24 y subrayó cómo influyó visibilizar el caso: "El video se edita con el material autorizado, se decide realizar una publicación compartida en redes sociales con un único objetivo. Que Nata pueda ser visto, escuchado y reconocido como sujeto de derecho, como un chico real que espera una familia".

"La verdad es que no nos sorprendió lo que pasó. Cada vez que logramos humanizar las historias y ponerles rostro a los chicos que esperan, la sociedad responde", aclaró y sumó que incluso desde otros países se contactaron con el fin de adoptar al joven.

Por otro lado, la entrevistada que estuvo a cargo de diversas campañas que buscan transmitir que "la adopción es posible pero tiene ser responsable" manifestó: "Estos chicos no eligieron estar dónde están. Hubo adultos que no pudieron o no supieron hacerse cargo y hoy estos chicos están buscando adultos que sí puedan hacerlo". A su vez también aprovechó para resaltar el rol de las organizaciones sociales al detallar: "Somos partes necesarias de un mismo sistema".

