Luis Caputo promete "crawl bajo" pero advierten por más inflación y pocas compras del BCRA

“El programa económico mostró ser el más robusto de la historia”, concluyó tras enumerar otros logros y en esa línea prometió: "Veo un 2026 espectacular".

Esquema e inflación

A futuro, Caputo explicó que "el esquema de bandas se mantiene. El cambio es muy menor, pero es una mejora de lo que teníamos, no quiere decir que el ritmo de ajuste del techo de la banda va a subir: va a ir acompañado con la inflación" pero admitió que "este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, el ritmo de crawl va a ser menor".

"Es variable ahora, pero mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo de la política monetaria y como todos sabemos ahora la inflación es un fenómeno monetario, el proceso de desinflación va a continuar", insistió.

Consultado sobre la compra de reservas por parte del BCRA, Caputo respondió: "Nosotros teníamos que cancelar la deuda. El Gobierno respeta la propiedad privada y las deudas. Comprar compramos siempre. El asunto es que acumular se hacía más difícil porque teníamos que pagar las deudas".

"A partir de enero, en vez de comprar dólares el Tesoro y usarlo para pagar deudas, y retener 25 centavos de un dólar, el que puede comprar es el BCRA y retener el dólar entero y acumular reservas", ejemplificó.

Cuestionamientos

Enrique Szewach este martes (16/12) en declaraciones a Radio Mitre analizó el nuevo esquema cambiario: “El régimen cambiario y monetario necesitaba cambiarse…y esto va en el sentido correcto. Las bandas que estaban ya no servían, el BCRA tenía que comprar reservas pese al empecinamiento que tenía el Gobierno en negarlo y hemos vuelto a la normalidad del acuerdo con el FMI que regía ya desde abril, reconstruir las reservas del Banco Central y tener un régimen monetario más realista”.

El economista Enrique Szewach, ahora director del BCRA Enrique Szewach cree que se "ralentizará" el proceso desinflacionario.

Acerca de la inflación, el especialista aseguró que habrá un impacto negativo: “Hay que ver cómo se instrumenta, quizás indexar con la inflación pasada el techo de la banda donde ya tenemos indexadas las tarifas ralentizará un poco el proceso de desinflación, pero la prioridad es mejorar las reservas del BCRA y bajar el riesgo por no tener reservas”.

Consultado sobre los cambios implican una devaluación, el economista lo negó: “La palabra devaluación no aplica en esto. Se movió el techo de la banda, es decir, en qué momento el BCRA tiene que vender dólares para defender ese precio, cuanto más alto es ese precio menos presión habrá para vender dólares, cuanto más alto sea ese precio menos presión hay para que el BCRA venda reservas, y el tipo de cambio subirá o bajará dependerá del mercado, como hay expectativa de que el BCRA saldrá a comprar eso genere más demanda, y la oferta dependerá de muchas cosas”.

Por último, sobre la compra de dólares en 2026, Szewach estimó: “El Gobierno plantea que si la gente vuelve a demandar pesos para la actividad económica o no dolarizar tanto, esa emisión se usará para comprar dólares y como es genuina no genera inflación, en los cálculos es posible, pero veremos qué pasa con la tasa de interés o si incentiva a comprar pesos o menos dólares, veremos cómo evoluciona el ingreso de capitales”.

Más desconfianza sobre la compra de reservas mostró el economista Christian Buteler en su cuenta personal de la red social X, donde escribió: “Ajustar las bandas por inflación no es el esquema ideal pero es mejor a lo que tenemos hoy”.

image

En esa línea, concluyó: “Permite que el peso no se aprecie pero no incorpora gran margen para las compras del BCRA”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"

Teniente General Carlos Presti, The Green Minister

Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre

Fabián Doman: "El poder quiere cerrar Carnaval pero vamos a seguir en 2026"