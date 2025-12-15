Fabián Doman: "El poder quiere cerrar Carnaval pero vamos a seguir en 2026"

Viviana Canosa: “en cadena nacional, el periodismo ensobrado no habla a diario de $LIBRA, ni de ANDIS o Spagnuolo. Solamente acá se habla de esos temas. El viernes 12/12 vi a un movilero de LN+ hablando del allanamiento a Carnaval”.

Alejandro Fantino: “Si este canal se cierra, estamos ante una situación muy grave”.

Fabián Doman: "No se animaron a entrar al segundo piso porque estaban al aire Jorge Rial y Viviana Canosa, quisieron evitar un escándalo mayor".

-"Quieren cerrar Carnaval"

-"Quieren cerrar Carnaval"

-"Vienen por nosotros y van por ustedes también"

Fabián Doman: "si no hubiera existido Carnaval, Argentina sería distinta..."

Jorge Ria l: “Hay medios que vienen por el cierre de Carnaval. No esperemos que ADEPA o FOPEA se ocupen de defendernos, no van a ir en contra de sus patrones. Gracias a este medio pasaron un montón de cosas que jodieron mucho a la Casa Rosada. Nos van a sacar un lugar donde podemos debatir en una sociedad donde ya no se discute nada”.

Viviana Canosa: “ Muchos periodistas que escuchan ópera en la Quinta de Olivos son empleados de la presidencia de la Nación. La alta coimera, Karina Milei, hace 10 meses que no va a declarar a la comisión investigadora del caso $LIBRA. Somos los únicos que hablamos de eso”.

Fabián Doman: “ es insólito que periodistas que cobran de grandes medios no trabajan para esas empresas sino para el gobierno nacional. Yo nunca lo vi eso”.

Alejandro Fantino: “ Yo sigo esperando el comunicado y la solidaridad de ADEPA y los colegas. Aunque parezca algo naif. Si cae este canal, va a ser el botón de muestra para que caigan otros canales, incluso libertarios”.

Fabián Doman: “Obligamos a muchos medios a tener que hablar del 3% y las coimas en la Agencia de Discapacitados, a pesar de que no querían”.

Jorge Rial: “Tal vez, nos estamos olvidando de un viernes donde se reunieron en Casa Rosada para meternos preso. Dijeron que había que meter preso a Rial. Un funcionario más sensato dijo que era una locura. Estacionaron un Ford Falcon en la puerta de mi casa. No nos olvidemos de eso”.

Mauro Federico: “tienen en el gobierno nacional una teoría conspirativa sobre que tenemos una red de espionaje, con base en Rusia, para espiar a los perros del presidente. Luego, apareció lo de los audios. Ahora, vienen otra vez por nosotros. La Secretaria General de la Presidencia era quien nos quería presos a todos”.

Fabián Doman: "Si no existiera Carnaval, a esta hora Diego Spagnuolo seguiría al frente del ANDIS, la causa $LIBRA estaría dormida, José Luis Espert sería diputado nacional y Lorena Villaverde ocuparía una banca en el Senado".