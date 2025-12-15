Fabián Doman: “Estamos frente a un supuesto delito federal y por eso la causa la tenía el juez Rafecas pero luego se lo pasaron a Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico”.
¿CONTINUIDAD DEL STREAM EN DUDA?
Fabián Doman: "El poder quiere cerrar Carnaval pero vamos a seguir en 2026"
“Es nuestro último capítulo del año 2025 pero creemos que el año próximo nos tendrá otra vez al aire ” agregó el conductor de Cónclave, Fabián Doman.
Jorge Rial: “La vamos a pelear. Quisieron allanar el canal y meternos en cana, así como TN batió el parche y dijo que iba a cerrar, ahora nos está pasando a nosotros. ¿Dónde quedó la libertad como tesoro? Tienen a un medio de comunicación bajo fuego y acá tenemos 70 personas trabajando a diario”.
Alejandro Fantino: “¿La semana pasada allanaron Carnaval o las cocheras del canal?”
Mauro Federico: “ El juez federal Daniel Rafecas, que está tramitando un ascenso, no podía sostener el allanamiento a un medio de comunicación”.
Alejandro Fantino: “Ojo que no es una censura al canal, es el cierre de una voz que ha incomodado mucho”.
Viviana Canosa: “en cadena nacional, el periodismo ensobrado no habla a diario de $LIBRA, ni de ANDIS o Spagnuolo. Solamente acá se habla de esos temas. El viernes 12/12 vi a un movilero de LN+ hablando del allanamiento a Carnaval”.
Alejandro Fantino: “Si este canal se cierra, estamos ante una situación muy grave”.
Fabián Doman: "si no hubiera existido Carnaval, Argentina sería distinta..."
Jorge Ria l: “Hay medios que vienen por el cierre de Carnaval. No esperemos que ADEPA o FOPEA se ocupen de defendernos, no van a ir en contra de sus patrones. Gracias a este medio pasaron un montón de cosas que jodieron mucho a la Casa Rosada. Nos van a sacar un lugar donde podemos debatir en una sociedad donde ya no se discute nada”.
Viviana Canosa: “ Muchos periodistas que escuchan ópera en la Quinta de Olivos son empleados de la presidencia de la Nación. La alta coimera, Karina Milei, hace 10 meses que no va a declarar a la comisión investigadora del caso $LIBRA. Somos los únicos que hablamos de eso”.
Fabián Doman: “ es insólito que periodistas que cobran de grandes medios no trabajan para esas empresas sino para el gobierno nacional. Yo nunca lo vi eso”.
Alejandro Fantino: “ Yo sigo esperando el comunicado y la solidaridad de ADEPA y los colegas. Aunque parezca algo naif. Si cae este canal, va a ser el botón de muestra para que caigan otros canales, incluso libertarios”.
Fabián Doman: “Obligamos a muchos medios a tener que hablar del 3% y las coimas en la Agencia de Discapacitados, a pesar de que no querían”.
Jorge Rial: “Tal vez, nos estamos olvidando de un viernes donde se reunieron en Casa Rosada para meternos preso. Dijeron que había que meter preso a Rial. Un funcionario más sensato dijo que era una locura. Estacionaron un Ford Falcon en la puerta de mi casa. No nos olvidemos de eso”.
Mauro Federico: “tienen en el gobierno nacional una teoría conspirativa sobre que tenemos una red de espionaje, con base en Rusia, para espiar a los perros del presidente. Luego, apareció lo de los audios. Ahora, vienen otra vez por nosotros. La Secretaria General de la Presidencia era quien nos quería presos a todos”.