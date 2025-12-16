Qué bolonqui con los Taiano! (y el rumor de que Ariel Lijo quiere repechaje)

Embed ATENTI: Federico Taiano, el hijo del fiscal Eduardo TAIANO, que debe investigar a Cristian RITONDO por una denuncia de enriquecimiento ilícito, tiene SOCIEDADES con varios personajes del círculo íntimo del diputado. Investigación EXCLUSIVA de La Justa. pic.twitter.com/0r41uXmxxa — Natalia Volosin (@nataliavolosin) December 12, 2025

Hay otro rumor sobre Taiano. Leamos el posteo de @barcademar en respuesta a @riellodecba y @cristianritondo: "Taiano investiga a Ritondo. Es padre de Federico Taiano, amigo del diputado y funcionario de Macri y ahora de Milei. Siempre caerán parados estos delincuentes? Tanta impunidad da asco. Preso lo quiero!!!"

Hora de volver a Natalia Volosin: "Les preocupa que Fernández Sagasti tenga un lugar en el Consejo de la Magistratura (un órgano político), pero no les preocupa que el fiscal Taiano lleve la causa de enriquecimiento ilícito contra Ritondo aunque su hijo Federico sea socio del ahijado y mano derecha de aquél."

@elcancillercom nos regresa a un tema que Valdéz informó había provocado un comentario del fiscal Taiano: Causa $LIBRA: Martín Romeo, uno de los querellantes en el escándalo con la criptomoneda, pidió apartar al fiscal Taiano porque "ha perdido la objetividad" y se inclinó "reiteradamente a favor de los planteos de la defensa".

Final (¿Frank Holder, no?):

Embed Esto es verdad? El hijo del fiscal Eduardo Taiano pasó de la Casa Rosada a una empresa de un ex agente especial de la CIA? pic.twitter.com/GcLmzGHtxj — Juan Alonso (@jotaalonso) December 9, 2025

