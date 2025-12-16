El periodista Beto Valdez disparó 2 veces el lunes 15/12 y, si bien estaba refiriéndose a la AFA de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, terminó en lo del fiscal Eduardo Taiano. Veamos la secuencia, que comenzó por el restaurante Il Ombú:
DE $LIBRA A CRISTIAN RITONDO
Qué bolonqui con los Taiano! (y el rumor de que Ariel Lijo quiere repechaje)
El fiscal Eduardo Taiano se encuentra bajo presión en la causa $LIBRA. Lo acusan de frenarla desde el comienzo. En tanto, Ariel Lijo vuelve a escena.
@betovaldez: "Luego del cambio de conducción en la SIDE, aparecen muchas incógnitas sobre el futuro del número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Nacho Jiménez, un organismo desconcentrado de la SIDE que se dedica a las operaciones internas. El jefe del área es el excomisario Alejandro Pablo Cecati. El hijo del exvice de Racing, Miguel Jiménez, tiene excelentes vínculos en el fútbol, la Aduana y en la Triple Frontera. Además, responde a Santiago Caputo y es propietario de la exitosa trattoria Il Ombú, en Parque Patricios. Restaurante preferido de Chiqui Tapia, Pablo y Ariel García Furfaro, dueño del fentanilo. Muchos recuerdan una foto que se viralizo en el establecimiento gastronómico con los campeones del mundo Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Ángel Correa. Junto a ellos estaba el representante de estos tres jugadores y hermano del dueño, Agustín Jiménez; además del número 1 del rubro, Christian Bragarnik y el propio Tapia. Según denunció la diputada Lourdes Arrieta este año en la Comisión Bicameral de Integración, este polémico empresario organizó reuniones fuera de agenda con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en su restaurante. En el mundillo del espionaje, Jiménez es vinculado a Antonio 'Jaime' Stiuso a través del abogado Lucas Nejamkis."
Luego, hubo repechaje en la cuenta @betovaldez: "A propósito del influyente funcionario de la SIDE, Nacho Jiménez y su exitosa trattoria Il Ombu, visitada por el jet set del fútbol y del universo más poderoso de la familia judicial. La semana pasada estuvo muy interesante la mesa del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, su colega Ariel Lijo y el polémico camarista Leopoldo Bruglia, quien acaba de sacarle a Daniel Rafecas la causa que desvela a Tapia y Toviggino, una noticia que entusiasmó a la AFA. Recibieron además la visita del cuestionado fiscal Taiano que investiga la causa Libra. “Sí no me hago el bolu…me echan”, escuchó un mozo que les traía a los comensales los clásicos tagliatelle negros con salsa "frutti di mare". Parece que avanzó en la investigación pero teme por su estabilidad, dio a entender el fiscal, según fuentes fiscales."
Es de destacar que el relato coincide con un comentario que recorre los tribunales de Comodoro Py: que Ariel Lijo quiere un balotaje. Si bien ya no volverá a apuntar hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí le interesaría o importaría la Procuración General de la Nación.
Pero ocurrió que la abogada Natalia Volosin viene ocupándose de los Taiano (Eduardo, el padre; Federico, el hijo):
Hay otro rumor sobre Taiano. Leamos el posteo de @barcademar en respuesta a @riellodecba y @cristianritondo: "Taiano investiga a Ritondo. Es padre de Federico Taiano, amigo del diputado y funcionario de Macri y ahora de Milei. Siempre caerán parados estos delincuentes? Tanta impunidad da asco. Preso lo quiero!!!"
Hora de volver a Natalia Volosin: "Les preocupa que Fernández Sagasti tenga un lugar en el Consejo de la Magistratura (un órgano político), pero no les preocupa que el fiscal Taiano lleve la causa de enriquecimiento ilícito contra Ritondo aunque su hijo Federico sea socio del ahijado y mano derecha de aquél."
@elcancillercom nos regresa a un tema que Valdéz informó había provocado un comentario del fiscal Taiano: Causa $LIBRA: Martín Romeo, uno de los querellantes en el escándalo con la criptomoneda, pidió apartar al fiscal Taiano porque "ha perdido la objetividad" y se inclinó "reiteradamente a favor de los planteos de la defensa".
Final (¿Frank Holder, no?):
---------------------------------------
Más contenido en Urgente24
OLGA mete una bomba y el ego de Wanda Nara tiembla
Telefe le presta la tijera a Radio Rivadavia: Qué programa deja fuera del aire
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Graciela Alfano no pierde el tiempo: El guiño que compromete a Javier Milei