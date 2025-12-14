La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los seguidores de "Pasa Montagna". Pablo Montagna, el periodista que durante cinco años construyó un espacio propio en Radio Rivadavia entrevistando a las figuras más destacadas del espectáculo, confirmó que su ciclo llegará a su fin el próximo 28 de diciembre. Pero lo que convierte esta situación en algo particularmente llamativo es que no se trata de la primera vez que la emisora le cierra las puertas al conductor. La historia, con matices diferentes, pero desenlace similar, vuelve a repetirse.
POR SEGUNDA VEZ
Telefe le presta la tijera a Radio Rivadavia: Qué programa deja fuera del aire
Radio Rivadavia eligió no renovar "Pasa Montagna" para 2026. El ciclo de espectáculos se despide y el futuro del conductor es una incógnita.
A través de su cuenta de X, Montagna compartió la noticia con sus seguidores, sin tapujos ni rodeos: "El Domingo 28 llega a su fin #PasaMontagna 2025 en @Rivadavia630". "Fueron 5 años espectaculares de los que estoy muy agradecido a todos los que son y fueron parte del programa, de @Rivadavia630 y de @AlphamediaOk", agregó en el mismo posteo, dejando en claro que, pese al desenlace, no guarda rencores hacia quienes apostaron por su proyecto.
Sin embargo, la frase que despertó mayor intriga fue la última: "Nos volveremos a ver y escuchar. ¿Dónde? Ya veremos". Una incógnita que deja la puerta abierta a futuros proyectos, pero que por ahora no tiene respuesta concreta.
"Pasa Montagna" se despide de Radio Rivadavia a fines de diciembre
En diálogo con una periodista de Urgente 24, el conductor amplió la información y reveló detalles que no habían salido a la luz en su comunicado público. "En los últimos meses, yo algo sospechaba por diferentes comentarios que había en la radio, pero el miércoles pasado me lo confirmaron, que no íbamos a renovar el programa para el 2026".
La frase fue clara y contundente. Montagna no fue despedido de manera abrupta como en 2024, pero el resultado es el mismo: se quedó sin espacio. La diferencia radica en la forma, ya que esta vez, el contrato llegó a su fin y no hubo voluntad de renovación por parte de la radio.
Pese a la decepción que inevitablemente genera una decisión de este calibre, Montagna se mostró agradecido y sin resentimientos. "Siempre estaré agradecido a la radio por haberme dado la oportunidad de tener mi programa propio en una emisora tan importante. También agradecido a las chicas que me acompañaron en diferentes temporadas, a los oyentes y a los medios, como ustedes que me apoyaban replicando las notas cada semana", expresó.
Respecto a su futuro inmediato, el periodista fue sincero y realista: "Ahora voy a aprovechar para descansar y si surge la oportunidad de llevar el programa a otra radio estaré muy feliz, pero hoy ni yo ni el programa tenemos un destino".
El equipo que acompañó a Montagna durante este último año estuvo integrado por Ana García, Sabrina Céspedes y Julieta Vismara, quien posteriormente fue reemplazada por Valentina Berterreche tras incorporarse a TN.
¿La tercera es la vencida?
Pero como anticipamos al inicio, esta no es la primera vez que Montagna y Radio Rivadavia cortan relación. En febrero de 2024, el conductor ya había vivido una situación similar, aunque con un sabor más amargo. En aquella oportunidad, a través de Instagram, manifestaba: "El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme".
El tono de aquel posteo era diferente, más duro y frontal. Montagna no ocultaba su malestar ante un despido que consideraba injusto: "Estoy sin radio para este año cuando ya tenía arreglado hacer la quinta temporada de 'Pasa Montagna' y ser columnista de Nelson Castro (no lo seré por qué no hay plata para ofrecerme, o sea, no es que no acepté lo que me ofrecieron)", continuaba diciendo.
Ahora bien, la situación que atraviesa Radio Rivadavia no es ajena a la crisis que sacude a los medios tradicionales argentinos. Los cambios de programación constantes, las modificaciones en las grillas y los ajustes presupuestarios son moneda corriente en un mundo que busca desesperadamente la fórmula mágica para mantener la audiencia. Telefe, desde su compra, no detiene su rueda de modificaciones probando qué funciona y qué no. El Trece y El Nueve transitan el mismo camino de reacomodamiento permanente.
En este tablero inestable, las víctimas son los programas que, como "Pasa Montagna", construyeron identidad, pero quedan atrapados en decisiones empresariales que poco tienen que ver con la calidad del producto.
