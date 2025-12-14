Telefe le presta la tijera a Radio Rivadavia: Qué programa deja fuera del aire

Pese a la decepción que inevitablemente genera una decisión de este calibre, Montagna se mostró agradecido y sin resentimientos. "Siempre estaré agradecido a la radio por haberme dado la oportunidad de tener mi programa propio en una emisora tan importante. También agradecido a las chicas que me acompañaron en diferentes temporadas, a los oyentes y a los medios, como ustedes que me apoyaban replicando las notas cada semana", expresó.

Respecto a su futuro inmediato, el periodista fue sincero y realista: "Ahora voy a aprovechar para descansar y si surge la oportunidad de llevar el programa a otra radio estaré muy feliz, pero hoy ni yo ni el programa tenemos un destino".

El equipo que acompañó a Montagna durante este último año estuvo integrado por Ana García, Sabrina Céspedes y Julieta Vismara, quien posteriormente fue reemplazada por Valentina Berterreche tras incorporarse a TN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1999860320681021866&partner=&hide_thread=false El Domingo 28 llega a su fin #PasaMontagna 2025 y en @Rivadavia630



Fueron 5 años espectaculares de los que estoy muy agradecido a todos los que son y fueron parte del programa, de @Rivadavia630 y de @AlphamediaOk



Nos volveremos a ver y escuchar.



Donde? Ya veremos… https://t.co/B869f2EQ7Q — Pablo Montagna (@pablomontagna) December 13, 2025 Publicación en X de @pablomontagna.

¿La tercera es la vencida?

Pero como anticipamos al inicio, esta no es la primera vez que Montagna y Radio Rivadavia cortan relación. En febrero de 2024, el conductor ya había vivido una situación similar, aunque con un sabor más amargo. En aquella oportunidad, a través de Instagram, manifestaba: "El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme".

El tono de aquel posteo era diferente, más duro y frontal. Montagna no ocultaba su malestar ante un despido que consideraba injusto: "Estoy sin radio para este año cuando ya tenía arreglado hacer la quinta temporada de 'Pasa Montagna' y ser columnista de Nelson Castro (no lo seré por qué no hay plata para ofrecerme, o sea, no es que no acepté lo que me ofrecieron)", continuaba diciendo.

Embed - Pablo Montagna on Instagram: "El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme (fin #PasaMontagna) Así que estoy sin radio para este año cuando ya tenía arreglado hacer la 5ta temporada de #PasaMontagna y ser columnista de @nelsoncastrook (no lo sere por qué no hay plata para ofrecerme, ósea no es que no acepte lo que me ofrecieron) Gracias @rivadavia630 y buen 2024 Últimas reflexiones y doy por terminado el tema. Yo tenia mi 2024 armado y deje @editandoteleok para poder hacer reemplazos durante enero y desde febrero la tarde Perdón @soylupetorres por hacerte pedir un cambio de día en @lanacioncom para poder acompañarme en el aire los domingos" View this post on Instagram Publicación en Instagram de Pablo Montagna.

Ahora bien, la situación que atraviesa Radio Rivadavia no es ajena a la crisis que sacude a los medios tradicionales argentinos. Los cambios de programación constantes, las modificaciones en las grillas y los ajustes presupuestarios son moneda corriente en un mundo que busca desesperadamente la fórmula mágica para mantener la audiencia. Telefe, desde su compra, no detiene su rueda de modificaciones probando qué funciona y qué no. El Trece y El Nueve transitan el mismo camino de reacomodamiento permanente.

En este tablero inestable, las víctimas son los programas que, como "Pasa Montagna", construyeron identidad, pero quedan atrapados en decisiones empresariales que poco tienen que ver con la calidad del producto.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

El Nueve está que arde: El Trece se queda con su figura más importante

Las billeteras virtuales se quedan cortas: Los nuevos lentes que toman su lugar

Jorge Rial se la ve de colores: Lo que se filtró sobre su hija

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora