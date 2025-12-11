Las billeteras virtuales se quedan cortas: Los nuevos lentes que toman su lugar

De todos modos, lo fascinante es que las empresas chinas no están vendiendo solamente hardware. Están construyendo una excusa sólida para que uses gafas inteligentes desde que te levantás hasta que te acostás. Tal vez, esto nos esté mostrando hacia dónde va nuestra relación con la tecnología, cada vez más invisible, cada vez más integrada, cada vez menos consciente.

Delegamos tareas, automatizamos decisiones, simplificamos procesos. ¿Estamos perdiendo habilidades importantes en el camino o simplemente estamos liberando espacio mental para lo que realmente vale la pena? La respuesta probablemente esté en el equilibrio, en no dejarnos seducir completamente por la comodidad al punto de olvidar cómo funcionan las cosas cuando la batería se termina.

