Horacio Rosatti, presidente de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) y convencional constituyente 1994, realizó una acción de ecumenismo jurídico (más procesisamente, forense).
VISITA A LA CSJN
Por autopsias virtuales, ecumenismo de Horacio Rosatti con rabinos e imames
Intercambio entre Horacio Rosatti, titular de la CSJN, y rabinos e imames, de religiones con antiguos códigos y leyes. Se habló de autopsias menos invasivas.
El recibió a los rabinos e imanes, representantes de comunidades con antiguas y vigentes leyes.
En febrero 2025, el Cuerpo Médico Forense aprobó un protocolo para la realización de autopsias menos invasivas, actualizando los procedimientos aplicados durante la realización de autopsias con cadáveres positivos para covid-19 durante la pandemia.
En casos de muertes dudosas, muchas veces los forenses se encontraban con objeciones religiosas acerca de cómo manipular un cadáver, siempre y cuando el juez así lo autorice.
Ahora llega el momento de la implementación. La CSJN compró un equipo para extracción automática de ADN en muestras forenses que utilizará el Servicio de Genética Forense, que interviene a pedido del fuero penal, pero también en filiaciones provenientes del fuero civil y en la incorporación de perfiles para el Registro Nacional de Datos Genéticos.
Los judíos, al igual que los cristianos, tienen como eje organizativo los 10 Mandamientos. Pero, en el caso de los judíos, tienen rigurosas normas complementarias en la Torá (ley escrita) y la Halajá (ley oral y sus interpretaciones rabínicas).
La Sharía es el cuerpo de ley islámica que proporciona un código detallado de conducta, incluyendo normas morales y rituales, derivado del Corán y la Sunna (las enseñanzas y prácticas del Profeta Mahoma).
Los visitantes
Visitaron el 4to. piso del Palacio de Tribunales:
- Yosef Chehebar, Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina;
- Eliahu Hamra, Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA);
- Muhammad Ahmad Galal Muhammad, Imam del Centro Islámico Argentino; y
- Ankah Aníbal Fabián Amin, presidente del Centro Islámico Argentino.
Participaron:
- Pablo Lamounan, director del Centro de Asistencia Judicial Federal (CAJF);
- Leonardo Ghioldi, decano del Cuerpo Médico Forense; y
- Santiago Maffia Bizzozero, director médico de la Morgue Judicial.
El director de la Morgue explicó las ventajas de las autopsias virtuales, que permitirán incluso inspeccionar áreas de difícil acceso en la manipulación de un cuerpo.
Ghioldi destacó el plan de modernización que se está desarrollando para el edificio de la Morgue Judicial a través de licitaciones públicas.
“Hay ahora una tarea nuestra para convencer a los jueces de este nuevo formato”, dijo Lamounan.
“Nuestra aspiración máxima es que este procedimiento virtual se pueda aplicar en todos los casos”, comentó Maffia Bizzozero.
