Por autopsias virtuales, ecumenismo de Horacio Rosatti con rabinos e imames

Los judíos, al igual que los cristianos, tienen como eje organizativo los 10 Mandamientos. Pero, en el caso de los judíos, tienen rigurosas normas complementarias en la Torá (ley escrita) y la Halajá (ley oral y sus interpretaciones rabínicas).

La Sharía es el cuerpo de ley islámica que proporciona un código detallado de conducta, incluyendo normas morales y rituales, derivado del Corán y la Sunna (las enseñanzas y prácticas del Profeta Mahoma).

ecumenismo 2 Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina, Rabino Yosef Chehebar; Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Rabino Eliahu Hamra; Imam Muhammad Ahmad Galal Muhammad; y presidente de esa institución, Ankah Aníbal Fabián Amin.

Los visitantes

Visitaron el 4to. piso del Palacio de Tribunales:

Yosef Chehebar , Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina;

, Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina; Eliahu Hamra , Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA);

, Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); Muhammad Ahmad Galal Muhammad , Imam del Centro Islámico Argentino; y

, Imam del Centro Islámico Argentino; y Ankah Aníbal Fabián Amin, presidente del Centro Islámico Argentino.

Participaron:

Pablo Lamounan , director del Centro de Asistencia Judicial Federal (CAJF);

, director del Centro de Asistencia Judicial Federal (CAJF); Leonardo Ghioldi , decano del Cuerpo Médico Forense; y

, decano del Cuerpo Médico Forense; y Santiago Maffia Bizzozero, director médico de la Morgue Judicial.

ecumenismo 3 Horacio Rosatti y Yosef Chehebar, Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina; y Eliahu Hamra, Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El director de la Morgue explicó las ventajas de las autopsias virtuales, que permitirán incluso inspeccionar áreas de difícil acceso en la manipulación de un cuerpo.

Ghioldi destacó el plan de modernización que se está desarrollando para el edificio de la Morgue Judicial a través de licitaciones públicas.

“Hay ahora una tarea nuestra para convencer a los jueces de este nuevo formato”, dijo Lamounan.

“Nuestra aspiración máxima es que este procedimiento virtual se pueda aplicar en todos los casos”, comentó Maffia Bizzozero.

ecumenismo5 En la mesa, de lado izquierdo: el presidente del Centro Islámico Argentino, Ankah Aníbal Fabián Amin; el Imam Muhammad Ahmad Galal Muhammad, líder religioso del Centro Islámico Argentino; el Gran Rabino de la comunidad sefaradí de Argentina, Rabino Yosef Chehebar, y el Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Rabino Eliahu Hamra. Del lado derecho el Director del Centro de Asistencia Judicial Federal (CAJF), Pablo Lamounan (al lado del presidente de la Corte); el decano del Cuerpo Médico Forense, Leonardo Ghioldi; y el director médico de la Morgue Judicial, Santiago Maffia Bizzozero.

--------------------------

Más notas de Urgente24:

Navidad en Madrid 2025: los mejores puntos para vivir las fiestas en la ciudad

Furor por el parque acuático gratuito de Buenos Aires que tenés que conocer ya

El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura

Por qué Madrid le gana a Barcelona como destino turístico, sobre todo en invierno