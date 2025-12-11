Con un paquete de beneficios que combina reintegros en comercios clave, cuotas sin interés y promociones exclusivas a través de la billetera MODO, la banca pública lanzó una estrategia agresiva para captar compras. Mientras supermercados, farmacias, estaciones de servicio, jugueterías, ópticas y hasta gomerías se suman a la ola de beneficios, MODO se consolida como la herramienta elegida para reintegros.
BENEFICIOS CON BANCO NACIÓN
Descuentos extraordinarios de MODO para esta semana
Con este despliegue, Banco Nación y MODO apuntan a dominar la conversación del consumo semanal durante diciembre.
¿Qué descuentos ofrece Banco Nación en alianza con MODO esta semana?
El transporte aparece como uno de los rubros más beneficiados. Con tarjeta de débito, el Banco Nación ofrece 100% de descuento en subte y colectivos utilizando tecnología Contactless. A su vez, quienes paguen con tarjeta de crédito acceden a un 80% de reintegro bajo la misma modalidad. La opción de pagar con QR desde BNA+ suma un beneficio extra, un100% de reintegro con un tope de 15.000 pesos.
Los supermercados, un terreno donde cada punto de descuento mueve multitudes, también reciben un tratamiento especial. Los miércoles, el reintegro del 30% con Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ se extiende a grandes cadenas como Carrefour, Vea, Disco, DIA Online, Coto, Chango Más, La Coope y el mayorista Vital. Cada cliente puede obtener hasta 12.000 pesos por semana.
A esto se suman beneficios segmentados. 15% de reintegro en El Nene los sábados, 25% en Vital durante fines de semana, 20% en Nini los jueves, y 20% en Chango Más los lunes de diciembre con compra mínima de 70.000 pesos.
¿Qué descuentos pueden aprovechar los jubilados con Banco Nación y MODO?
Para quienes cobran sus haberes en el BNA, la entidad dispuso una promoción exclusiva, 5% de reintegro de lunes a viernes en supermercados adheridos, entre ellos Coto, Carrefour, Disco, Vea y Chango Más. El beneficio se activa pagando con MODO desde BNA+ y permite recuperar hasta 20.000 pesos por mes.
Si bien la cifra parece modesta frente a otros reintegros, la propuesta fue diseñada para aliviar el consumo cotidiano.
¿Qué beneficios otorgan Banco Nación y MODO en construcción, turismo y tecnología?
Para quienes aprovechan diciembre para renovar la casa o encarar reparaciones postergadas, Banco Nación ofrece 6 y 12 cuotas sin interés en Easy pagando con tarjeta de crédito mediante MODO y BNA+.
En el rubro viajes, la estrategia es igual. 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias adheridas para turismo dentro del país, 10% de descuento y 6 cuotas en balnearios, hoteles y hosterías, además de cuotas extendidas para alquiler de autos y un 10% de reintegro en parques nacionales.
En tecnología, un clásico de la temporada navideña, la banca pública impulsa 12 cuotas sin interés en Tienda BNA+, y hasta 36 cuotas mediante Préstamo Nación, una opción buscada por quienes proyectan compras de mayor valor.
¿Qué descuentos ofrecen MODO y Banco Nación en farmacias, combustible y fast food?
Farmacity y sus marcas asociadas se suman con un 30% de reintegro pagando con MODO sin contacto, con un tope semanal de 5.000 pesos. En paralelo, la tarjeta Mastercard ofrece un 10% adicional con tope de 2.500 pesos.
El combustible, uno de los gastos más sensibles del presupuesto, cuenta con 30% de reintegro en YPF, Axion, Shell y Gulf de viernes a domingo, con un límite mensual de 15.000 pesos.
En comida rápida, McDonald’s aporta otro atractivo: 30% de descuento pagando con MODO sin contacto, con tope de 10.000 pesos mensuales.
Finalmente, las librerías también tienen su espacio. Cúspide, El Ateneo y Yenny ofrecen 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, clave para quienes adelantan materiales educativos o regalos de fin de año.
