Descuentos extraordinarios de MODO para esta semana

Si bien la cifra parece modesta frente a otros reintegros, la propuesta fue diseñada para aliviar el consumo cotidiano.

¿Qué beneficios otorgan Banco Nación y MODO en construcción, turismo y tecnología?

Para quienes aprovechan diciembre para renovar la casa o encarar reparaciones postergadas, Banco Nación ofrece 6 y 12 cuotas sin interés en Easy pagando con tarjeta de crédito mediante MODO y BNA+.

En el rubro viajes, la estrategia es igual. 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias adheridas para turismo dentro del país, 10% de descuento y 6 cuotas en balnearios, hoteles y hosterías, además de cuotas extendidas para alquiler de autos y un 10% de reintegro en parques nacionales.

En tecnología, un clásico de la temporada navideña, la banca pública impulsa 12 cuotas sin interés en Tienda BNA+, y hasta 36 cuotas mediante Préstamo Nación, una opción buscada por quienes proyectan compras de mayor valor.

MODO.webp Hasta marzo de 2025 MODO te devuelve parte de tu pasaje en subte.

¿Qué descuentos ofrecen MODO y Banco Nación en farmacias, combustible y fast food?

Farmacity y sus marcas asociadas se suman con un 30% de reintegro pagando con MODO sin contacto, con un tope semanal de 5.000 pesos. En paralelo, la tarjeta Mastercard ofrece un 10% adicional con tope de 2.500 pesos.

El combustible, uno de los gastos más sensibles del presupuesto, cuenta con 30% de reintegro en YPF, Axion, Shell y Gulf de viernes a domingo, con un límite mensual de 15.000 pesos.

En comida rápida, McDonald’s aporta otro atractivo: 30% de descuento pagando con MODO sin contacto, con tope de 10.000 pesos mensuales.

Finalmente, las librerías también tienen su espacio. Cúspide, El Ateneo y Yenny ofrecen 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, clave para quienes adelantan materiales educativos o regalos de fin de año.

Más noticias en Urgente24

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Un fracaso (caro) el viaje de Javier Milei a Noruega

Los F-16 de Argentina y el fantasma de 1978: Denuncian presencia secreta de Chile en el programa